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Город Вечного Рождества

Дарья Т.
Дарья Т. – Гид из Мюнхена
Ротенбург над Таубером — единственный и неповторимый город 🏙️ «вечного Рождества», символ и олицетворение немецкого средневековья.

В городе отсутствуют современные здания, а над входом в магазины, отели и рестораны красуются витиеватые позолоченные вывески.

Вольный имперский город — некогда процветающий, но «заснувший» после бурных войн XVII века и сохранивший свой прежний облик до нашего времени.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €300 за экскурсию

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Город Вечного Рождества
Город Вечного Рождества

Что вы увидите

  • Ротенбург над Тауберем
Хочу пригласить Вас отправиться в самый волшебный уголок Баварии, где царит атмосфера сказки 365 дней в году!
Ротенбург – единственный и неповторимый город 🏙️ "вечного Рождества", символ и олицетворение немецкого средневековья. В городе отсутствуют современные здания, а над входом в магазины, отели, рестораны красуются витиеватые позолоченные вывески. Вольный имперский город – некогда процветающий, но "заснувший" после бурных войн XVII века и сохранивший свой прежний облик до нашего времени...
За городскими стенами и башнями теснятся живописные фахверковые дома горожан. В городе располагается один из самых авторитетных музеев Европы по средневековой криминалистике. Мы посетим церковь ⛪ Св. Якоба, где находится знаменитый Алтарь Крови Христа, выполненный гениальным резчиком средневековья Тильманом Рименшнейдером, Ратушу, Трактир господ советников и другие замечательные места...
Мы заглянем в музей 🖼 Рождества, чтобы окунуться в атмосферу рождественской сказки, где теплый и уютный праздник царит весь год. На обед мы сделаем остановку в ресторане имперских поваров, где Вы сможете отведать знаменитое франконское вино 🍷 Сильванер и сладкие "снежки".
Закончим мы нашу прогулку 👣 на средневековом "пятачке" Плёнляйн, где невольно посещает мысль "реальность ли это всё или плод фантазии?" 😃
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
  • Обед
Начало
🚩 У Вашего отеля
Место завершения
🏁 По Вашему желанию
Город Вечного Рождества
Город Вечного Рождества
Город Вечного Рождества
Город Вечного Рождества

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Дарья Т.
Дарья Т.
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