Хочу пригласить Вас отправиться в самый волшебный уголок Баварии, где царит атмосфера сказки 365 дней в году!

Ротенбург – единственный и неповторимый город 🏙️ "вечного Рождества", символ и олицетворение немецкого средневековья. В городе отсутствуют современные здания, а над входом в магазины, отели, рестораны красуются витиеватые позолоченные вывески. Вольный имперский город – некогда процветающий, но "заснувший" после бурных войн XVII века и сохранивший свой прежний облик до нашего времени...

За городскими стенами и башнями теснятся живописные фахверковые дома горожан. В городе располагается один из самых авторитетных музеев Европы по средневековой криминалистике. Мы посетим церковь ⛪ Св. Якоба, где находится знаменитый Алтарь Крови Христа, выполненный гениальным резчиком средневековья Тильманом Рименшнейдером, Ратушу, Трактир господ советников и другие замечательные места...

Мы заглянем в музей 🖼 Рождества, чтобы окунуться в атмосферу рождественской сказки, где теплый и уютный праздник царит весь год. На обед мы сделаем остановку в ресторане имперских поваров, где Вы сможете отведать знаменитое франконское вино 🍷 Сильванер и сладкие "снежки".

Закончим мы нашу прогулку 👣 на средневековом "пятачке" Плёнляйн, где невольно посещает мысль "реальность ли это всё или плод фантазии?" 😃