Нюрнберг сквозь века
Пешая
3 часа
61 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Нюрнберг сквозь века: индивидуальная экскурсия
Незабываемая экскурсия по Нюрнбергу: от готических церквей до живописных мостов и фонтанов
Начало: На вокзале
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Как железная дорога прославила Нюрнберг
Пешая
На поезде
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Как железная дорога прославила Нюрнберг
Узнайте, как первая железная дорога Германии изменила Нюрнберг. Исторические факты и интересные места ждут вас на этой увлекательной прогулке
Начало: У DB Museum
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Свидание с Нюрнбергом
Пешая
2 часа
83 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Увлекательное путешествие по средневековому Нюрнбергу
Погрузитесь в атмосферу Нюрнберга, узнайте о его средневековой истории, посетите знаковые места и раскройте тайны города
Начало: Недалеко от центрального вокзала
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:15
12 дек в 15:15
13 дек в 15:15
€30 за человека
В Нюрнберг из Мюнхена на поезде или вашем автомобиле
На поезде
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Нюрнберг: самый немецкий из немецких городов
Прогулка по старинному Нюрнбергу откроет вам Корабль дураков, нюрнбергские колбаски и атмосферу самого колоритного немецкого города
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
€302 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    28 июля 2025
    Как железная дорога прославила Нюрнберг
    Экскурсия в Нюрнберге прошла отлично! Особенно впечатлил рассказ гида о памятнике железной дороги. Несмотря на то, что мы живем в
    

    Нюрнберге, узнали много новых и любопытных фактов. Маршрут не очень долгий и где-то около километра надо пройти пешком. Много наглядного материала и в общем время очень быстро пролетело и было интересно и информативно. Григорий дает место и время для вопросов. В общем, рекомендую

  • O
    Oleg
    18 июля 2025
    Как железная дорога прославила Нюрнберг
    Наша группа из шести человек побывала на экскурсии «Как железная дорога прославила Нюрнберг». Рассказ был невероятно интересным и насыщенным фактами.
    

    Мы узнали много нового о первой железной дороге в Германии и о том, как её история связана с Нюрнбергом и Баварией. Огромное спасибо за такую увлекательную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Нюрнбергу в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нюрнберге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Нюрнберг сквозь века
  2. Как железная дорога прославила Нюрнберг
  3. Свидание с Нюрнбергом
  4. В Нюрнберг из Мюнхена на поезде или вашем автомобиле
Сколько стоит экскурсия по Нюрнбергу в декабре 2025
Сейчас в Нюрнберге в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 302. Туристы уже оставили гидам 146 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Нюрнберге (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 146 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль