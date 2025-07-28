Индивидуальная
до 10 чел.
Нюрнберг сквозь века: индивидуальная экскурсия
Незабываемая экскурсия по Нюрнбергу: от готических церквей до живописных мостов и фонтанов
Начало: На вокзале
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Как железная дорога прославила Нюрнберг
Узнайте, как первая железная дорога Германии изменила Нюрнберг. Исторические факты и интересные места ждут вас на этой увлекательной прогулке
Начало: У DB Museum
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Увлекательное путешествие по средневековому Нюрнбергу
Погрузитесь в атмосферу Нюрнберга, узнайте о его средневековой истории, посетите знаковые места и раскройте тайны города
Начало: Недалеко от центрального вокзала
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:15
12 дек в 15:15
13 дек в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Нюрнберг: самый немецкий из немецких городов
Прогулка по старинному Нюрнбергу откроет вам Корабль дураков, нюрнбергские колбаски и атмосферу самого колоритного немецкого города
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
€302 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга28 июля 2025Экскурсия в Нюрнберге прошла отлично! Особенно впечатлил рассказ гида о памятнике железной дороги. Несмотря на то, что мы живем в
- OOleg18 июля 2025Наша группа из шести человек побывала на экскурсии «Как железная дорога прославила Нюрнберг». Рассказ был невероятно интересным и насыщенным фактами.
Ответы на вопросы от путешественников по Нюрнбергу в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нюрнберге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Нюрнбергу в декабре 2025
Сейчас в Нюрнберге в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 302. Туристы уже оставили гидам 146 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Нюрнберге (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 146 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль