читать дальше

Нюрнберге, узнали много новых и любопытных фактов. Маршрут не очень долгий и где-то около километра надо пройти пешком. Много наглядного материала и в общем время очень быстро пролетело и было интересно и информативно. Григорий дает место и время для вопросов. В общем, рекомендую