Полезная информация о Нюрнберге
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Местное время в Нюрнберге
19:4907
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇪 Германия
|Название города
|Нюрнберг
|По-английски
|Nuernberg
|Население города
|499 237 чел.
|Аэропорт
|Нюрнберг NUE
|Часовой пояс
|Europe/Berlin
|Средняя высота
|300 м. от уровня моря
Где находится Нюрнберг на карте
Нюрнберг
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