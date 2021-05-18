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Полезная информация о Нюрнберге

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Местное время в Нюрнберге
19:4907
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇪 Германия
Название городаНюрнберг
По-английскиNuernberg
Население города499 237 чел.
АэропортНюрнберг NUE
Часовой поясEurope/Berlin
Средняя высота300 м. от уровня моря

Где находится Нюрнберг на карте

Нюрнберг фото города
Нюрнберг

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Обзорная экскурсия по историческому центру Нюрнберга- всё самое интересное!
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Обзорная экскурсия по Нюрнбергу
Обзорная экскурсия по Нюрнбергу
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