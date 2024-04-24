Эксархия - это «город в городе», где жизнь кипит на каждом шагу. Этот район Афин известен своей богемной атмосферой, яркими кафе и стрит-артом. Здесь рождаются идеи греческой интеллигенции, и именно
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальный взгляд на Афины
- 🎨 Яркие примеры стрит-арта
- 📚 Исторические и культурные факты
- ☕ Возможность посетить местные кафе
- 🏛 Погружение в жизнь греческой интеллигенции
Что можно увидеть
- Афинский политехнический университет
- Площадь Эксархия
- Национальная библиотека Греции
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Афинский политехнический университет. Это центр студенческой жизни Эксархии. В 70-е годы здесь произошло восстание, определившее ход истории современной Греции. Подробности вы узнаете на экскурсии.
Площадь Эксархия. Здесь стены говорят за людей. Я покажу вам граффити, раскрывающие прошлое и настоящее района. Расскажу, как развивалась Эксархия и с какими социально-политическими изменениями она столкнулась.
Национальная библиотека Греции. Вы услышите историю её возникновения и раскроете её значение в наши дни. А также узнаете, что такое «афинская трилогия».
Организационные детали
- Все объекты мы осматриваем снаружи
- По желанию мы можем зайти в одно из местных кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Омония, около Хондос центр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Афинах
Провела экскурсии для 1686 туристов
Привет! Я Ольга, хочу стать вашим проводником в мир греческой культуры. По образованию филолог, в Греции живу 16 лет, 10 из них работала гидом в крупнейших туристических компаниях. Я гречанка,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
24 апр 2024
Здравствуйте!
Мы с тремя коллегами решили, что хорошо бы не только по Акрополю ходить, так что собрались и пошли с Ольгой на экскурсию.
Маршрут по Экзархии примерно такой: от Омонии, через Политехнический
Мы с тремя коллегами решили, что хорошо бы не только по Акрополю ходить, так что собрались и пошли с Ольгой на экскурсию.
Маршрут по Экзархии примерно такой: от Омонии, через Политехнический
Gala
18 апр 2024
Экскурсия Ольги стала одним из самых ярких впечатлений от Афин. Нетривиальная тема, прогулка по нетуристическому пестрому кварталу, объединение истории Греции 20го века и классики Сократа. Нам очень понравилось. Ольга рассказывает легко и нескучно, при этом глубоко погружает в культурные коды и историю города. Благодарим за отличную экскурсию и обязательно вернемся снова!
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