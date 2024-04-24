Эксархия - это «город в городе», где жизнь кипит на каждом шагу. Этот район Афин известен своей богемной атмосферой, яркими кафе и стрит-артом. Здесь рождаются идеи греческой интеллигенции, и именно

здесь можно почувствовать настоящий дух Афин. Экскурсия начнется с посещения Афинского политехнического университета, где в 70-е годы произошло восстание, изменившее ход истории современной Греции. Далее маршрут пройдет через площадь Эксархия, где стены говорят за людей, рассказывая о прошлом и настоящем района через граффити. Завершится экскурсия у Национальной библиотеки Греции, где можно узнать о её значении и истории. Экскурсия проводится индивидуально, что позволяет полностью погрузиться в атмосферу района и задать все интересующие вопросы. В ходе прогулки можно заглянуть в одно из местных кафе, чтобы ощутить настоящий вкус Эксархии. Афины невозможно до конца понять без посещения этого уникального района, который сочетает в себе историю, культуру и современность

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Афинский политехнический университет. Это центр студенческой жизни Эксархии. В 70-е годы здесь произошло восстание, определившее ход истории современной Греции. Подробности вы узнаете на экскурсии.

Площадь Эксархия. Здесь стены говорят за людей. Я покажу вам граффити, раскрывающие прошлое и настоящее района. Расскажу, как развивалась Эксархия и с какими социально-политическими изменениями она столкнулась.

Национальная библиотека Греции. Вы услышите историю её возникновения и раскроете её значение в наши дни. А также узнаете, что такое «афинская трилогия».

Организационные детали