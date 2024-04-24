Эксархия - район вольнодумцев и богемы

Эксархия - это уникальный район Афин, где сочетаются история, искусство и свобода. Погрузитесь в атмосферу творческого и интеллектуального центра города
Эксархия - это «город в городе», где жизнь кипит на каждом шагу. Этот район Афин известен своей богемной атмосферой, яркими кафе и стрит-артом. Здесь рождаются идеи греческой интеллигенции, и именно
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здесь можно почувствовать настоящий дух Афин.

Экскурсия начнется с посещения Афинского политехнического университета, где в 70-е годы произошло восстание, изменившее ход истории современной Греции.

Далее маршрут пройдет через площадь Эксархия, где стены говорят за людей, рассказывая о прошлом и настоящем района через граффити. Завершится экскурсия у Национальной библиотеки Греции, где можно узнать о её значении и истории.

Экскурсия проводится индивидуально, что позволяет полностью погрузиться в атмосферу района и задать все интересующие вопросы. В ходе прогулки можно заглянуть в одно из местных кафе, чтобы ощутить настоящий вкус Эксархии.

Афины невозможно до конца понять без посещения этого уникального района, который сочетает в себе историю, культуру и современность

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальный взгляд на Афины
  2. 🎨 Яркие примеры стрит-арта
  3. 📚 Исторические и культурные факты
  4. ☕ Возможность посетить местные кафе
  5. 🏛 Погружение в жизнь греческой интеллигенции

Что можно увидеть

  • Афинский политехнический университет
  • Площадь Эксархия
  • Национальная библиотека Греции
Эксархия - район вольнодумцев и богемы
Эксархия - район вольнодумцев и богемы
Эксархия - район вольнодумцев и богемы
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Афинский политехнический университет. Это центр студенческой жизни Эксархии. В 70-е годы здесь произошло восстание, определившее ход истории современной Греции. Подробности вы узнаете на экскурсии.

Площадь Эксархия. Здесь стены говорят за людей. Я покажу вам граффити, раскрывающие прошлое и настоящее района. Расскажу, как развивалась Эксархия и с какими социально-политическими изменениями она столкнулась.

Национальная библиотека Греции. Вы услышите историю её возникновения и раскроете её значение в наши дни. А также узнаете, что такое «афинская трилогия».

Организационные детали

  • Все объекты мы осматриваем снаружи
  • По желанию мы можем зайти в одно из местных кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Омония, около Хондос центр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
24 апр 2024
Здравствуйте!

Мы с тремя коллегами решили, что хорошо бы не только по Акрополю ходить, так что собрались и пошли с Ольгой на экскурсию.

Маршрут по Экзархии примерно такой: от Омонии, через Политехнический
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университет, на холм Стрефи, через "расписные" районы около Тзавеллы и потом к Университету и Академии. Ольга рассказала, какую роль эти места играли в недавней истории Греции. Около Университета поговорили ещё немного про древнюю историю.

Прогулка вышла приятная, мне понравилось; насколько могу судить, коллегам тоже. С Ольгой приятно общаться и она много знает и про Афины, и про греков. Любопытно посмотреть город и с такой стороны, в дополнение к древней истории (про Фемистокла и Сократа, впрочем, тоже поговорили).

Ольга, спасибо большое! Отлично провели время.

Gala
18 апр 2024
Экскурсия Ольги стала одним из самых ярких впечатлений от Афин. Нетривиальная тема, прогулка по нетуристическому пестрому кварталу, объединение истории Греции 20го века и классики Сократа. Нам очень понравилось. Ольга рассказывает легко и нескучно, при этом глубоко погружает в культурные коды и историю города. Благодарим за отличную экскурсию и обязательно вернемся снова!
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