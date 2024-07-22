2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторические Афины: Эксархия и её тайны
Эксархия - это уникальный район Афин, где сочетаются история, искусство и свобода. Погрузитесь в атмосферу творческого и интеллектуального центра города
Начало: На площади Омония, около Хондос центр
Завтра в 14:00
3 окт в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Малые Афины, исторический центр
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по Афинам, где античное прошлое встречается с неоклассическим наследием
Начало: Забираем из отелей в центре, или у Парламента
Расписание: Ежедневно в любое время с 09:00 до 18:00
Завтра в 11:00
3 окт в 09:00
€295 за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Афины и афиняне
Проникнуться традициями греков и узнать самое главное из истории страны
Начало: В центре
6 окт в 10:00
13 окт в 10:00
€91 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина22 июля 2024Экскурсия понравилась, было интересно!
- ЕЕвгений24 апреля 2024Здравствуйте! Мы с тремя коллегами решили, что хорошо бы не только по Акрополю ходить, так что собрались и пошли с Ольгой
- GGala18 апреля 2024Экскурсия Ольги стала одним из самых ярких впечатлений от Афин. Нетривиальная тема, прогулка по нетуристическому пестрому кварталу, объединение истории Греции
- ЕЕлена7 августа 2022Прекрасный эрудированный экскурсовод Марианна, продуманный маршрут и в Акрополе, и в целом по Афинам.
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Из центра»
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