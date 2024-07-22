Экскурсии из центра Афин

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Афинах на русском языке, цены от €91. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Эксархия - район вольнодумцев и богемы
Пешая
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторические Афины: Эксархия и её тайны
Эксархия - это уникальный район Афин, где сочетаются история, искусство и свобода. Погрузитесь в атмосферу творческого и интеллектуального центра города
Начало: На площади Омония, около Хондос центр
Завтра в 14:00
3 окт в 09:00
134 за всё до 4 чел.
Малые Афины, исторический центр
1 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Малые Афины, исторический центр
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по Афинам, где античное прошлое встречается с неоклассическим наследием
Начало: Забираем из отелей в центре, или у Парламента
Расписание: Ежедневно в любое время с 09:00 до 18:00
Завтра в 11:00
3 окт в 09:00
295 за всё до 3 чел.
Афины и афиняне
Пешая
44 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Афины и афиняне
Проникнуться традициями греков и узнать самое главное из истории страны
Начало: В центре
6 окт в 10:00
13 окт в 10:00
91 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    22 июля 2024
    Эксархия - район вольнодумцев и богемы
    Экскурсия понравилась, было интересно!
  • Е
    Евгений
    24 апреля 2024
    Эксархия - район вольнодумцев и богемы
    Здравствуйте! Мы с тремя коллегами решили, что хорошо бы не только по Акрополю ходить, так что собрались и пошли с Ольгой
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    на экскурсию. Маршрут по Экзархии примерно такой: от Омонии, через Политехнический университет, на холм Стрефи, через "расписные" районы около Тзавеллы и потом к Университету и Академии. Ольга рассказала, какую роль эти места играли в недавней истории Греции. Около Университета поговорили ещё немного про древнюю историю. Прогулка вышла приятная, мне понравилось; насколько могу судить, коллегам тоже. С Ольгой приятно общаться и она много знает и про Афины, и про греков. Любопытно посмотреть город и с такой стороны, в дополнение к древней истории (про Фемистокла и Сократа, впрочем, тоже поговорили). Ольга, спасибо большое! Отлично провели время.

  • G
    Gala
    18 апреля 2024
    Эксархия - район вольнодумцев и богемы
    Экскурсия Ольги стала одним из самых ярких впечатлений от Афин. Нетривиальная тема, прогулка по нетуристическому пестрому кварталу, объединение истории Греции
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    20го века и классики Сократа. Нам очень понравилось. Ольга рассказывает легко и нескучно, при этом глубоко погружает в культурные коды и историю города. Благодарим за отличную экскурсию и обязательно вернемся снова!

    Экскурсия Ольги стала одним из самых ярких впечатлений от Афин. Нетривиальная тема, прогулка по нетуристическому пестромуЭкскурсия Ольги стала одним из самых ярких впечатлений от Афин. Нетривиальная тема, прогулка по нетуристическому пестромуЭкскурсия Ольги стала одним из самых ярких впечатлений от Афин. Нетривиальная тема, прогулка по нетуристическому пестромуЭкскурсия Ольги стала одним из самых ярких впечатлений от Афин. Нетривиальная тема, прогулка по нетуристическому пестромуЭкскурсия Ольги стала одним из самых ярких впечатлений от Афин. Нетривиальная тема, прогулка по нетуристическому пестрому
  • Е
    Елена
    7 августа 2022
    Малые Афины, исторический центр
    Прекрасный эрудированный экскурсовод Марианна, продуманный маршрут и в Акрополе, и в целом по Афинам.

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Из центра»

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  1. Эксархия - район вольнодумцев и богемы
  2. Малые Афины, исторический центр
  3. Афины и афиняне
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Акрополь
  3. Парфенон
  4. Монастираки
  5. Эрехтейон
  6. Плака и Монастираки
  7. Театр Диониса
  8. Афинский Акрополь
  9. Арка Адриана
  10. Площадь Синтагма
Сколько стоит экскурсия по Афинам в октябре 2024
Сейчас в Афинах в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 91 до 295. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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