Знаменитая «неоклассическая трилогия» Афин — Университет, Библиотека и Академия — являются одними из главных архитектурных достопримечательностей 🏛️ столицы ⭐️. Ансамбль получился очень красивым и представительным — три белоснежных мраморных здания со статуями Афины Паллады в самом центре столицы завоевали репутацию передовых архитектурных сооружений города.

Наша экскурсия ⛳ продолжится у здания Парламента. Здесь вы посмотрите смену караула эвзонов. Ритуал одинаково полностью проходит каждый час в любое время суток.

Остальную часть экскурсии 🧭 мы будем прогуливаться по району Плака - древнейшему кварталу Афин. Плака с ее узкими улочками-лабиринтами и симпатичными домиками в неоклассическом стиле является визитной карточкой греческой столицы, именно здесь любят гулять 👣 туристы, осматривающие главные достопримечательности Афин. Кстати, из-за близости Акрополя и важных археологических зон, Плаку еще часто называют «Районом Богов».

Экскурсия проводится для группы от 3 человек.