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Знаменитая неоклассическая трилогия Афин

5
3 отзыва
Stella O.
Stella O. – Гид из Афин
Знаменитая неоклассическая трилогия Афин
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €35 за экскурсию

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Знаменитая неоклассическая трилогия Афин
Знаменитая неоклассическая трилогия Афин

Что вы увидите

  • Афинский университет имени Каподистрии
  • Афинская академия
  • Национальная библиотека Греции
  • Парламент
  • район Плака
Знаменитая «неоклассическая трилогия» Афин — Университет, Библиотека и Академия — являются одними из главных архитектурных достопримечательностей 🏛️ столицы ⭐️. Ансамбль получился очень красивым и представительным — три белоснежных мраморных здания со статуями Афины Паллады в самом центре столицы завоевали репутацию передовых архитектурных сооружений города.
Наша экскурсия ⛳ продолжится у здания Парламента. Здесь вы посмотрите смену караула эвзонов. Ритуал одинаково полностью проходит каждый час в любое время суток.
Остальную часть экскурсии 🧭 мы будем прогуливаться по району Плака - древнейшему кварталу Афин. Плака с ее узкими улочками-лабиринтами и симпатичными домиками в неоклассическом стиле является визитной карточкой греческой столицы, именно здесь любят гулять 👣 туристы, осматривающие главные достопримечательности Афин. Кстати, из-за близости Акрополя и важных археологических зон, Плаку еще часто называют «Районом Богов».
Экскурсия проводится для группы от 3 человек.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Знаменитая неоклассическая трилогия Афин
Знаменитая неоклассическая трилогия Афин
Знаменитая неоклассическая трилогия Афин
Знаменитая неоклассическая трилогия Афин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Stella O.
Stella O.
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3 отзыва оставили туристы

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