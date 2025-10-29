Индивидуальная
Эксархия - район вольнодумцев
Эксархия - это уникальный район Афин, где история и современность живут бок о бок. Здесь каждый уголок пропитан духом свободы и творчества
Начало: На площади Омония, около Хондос центр
Афины для детей и взрослых: путешествие в мир древних мифов и историй
Погрузитесь в волшебный мир древних Афин, где история оживает перед вашими глазами. Экскурсия, которая увлечет как детей, так и взрослых
Начало: Syntagma square
Вкус Афин: сыры, оливки, пироги и вино
Погрузитесь в гастрономический мир Афин! Попробуйте местные сыры, оливки и пироги, наслаждаясь атмосферой города. Откройте для себя секреты греческой кухни
- NNadezhda29 октября 2025Спасибо Ольге за чудесную экскурсию и отдельно - за ее адаптацию для детей 7 и 9 лет! Было очень интересно, ребята не заметили как пролетели 2 часа.
- ССветила30 сентября 2025Спасибо!
- SSergey21 сентября 2025Мы с женой отлично провели 3 часа в компании Елены, которая сделала эту экскурсию незабываемой для нас обоих и влюбила
- ННаталия18 сентября 2025Елена очень интересно построила экскурсию «Вкусные Афины». Много узнали нового и интересного про кухню Афин. Заодно посмотрели Акрополь😉. Елена еще раз спасибо!
- ЭЭлина17 сентября 2025Елена провела нам чудесную экскурсию по гастрономическим Афинам. Рассказала про тамошние специалитеты и про местные вина. Мы провели прекрасные несколько часов, гуляя по улицам Афин и заглядывая во всякие "вкусные" места. Большое спасибо Елене за прекрасно проведенное время!
- ННаталья9 июня 2025Было интересно! И познавательно
- ЛЛариса26 апреля 2025Ольга- прекрасный эксурсовод и приятный собеседник.
Я много раз была в Афинах, но некоторые вещи меня удивляли или были не очень понятны. После эскурсии с Ольгой я иначе смотрю на греков, город и даже граффити.
Спасибо большое! Рекомендую!
- ММарина22 июля 2024Экскурсия понравилась, было интересно!
- ЕЕвгений24 апреля 2024Здравствуйте!
Мы с тремя коллегами решили, что хорошо бы не только по Акрополю ходить, так что собрались и пошли с Ольгой
- ГГала18 апреля 2024Экскурсия Ольги стала одним из самых ярких впечатлений от Афин. Нетривиальная тема, прогулка по нетуристическому пестрому кварталу, объединение истории Греции
