Почувствовать себя местным – экскурсии в Афинах

Найдено 3 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Афинах на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Эксархия - район вольнодумцев и богемы
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксархия - район вольнодумцев
Эксархия - это уникальный район Афин, где история и современность живут бок о бок. Здесь каждый уголок пропитан духом свободы и творчества
Начало: На площади Омония, около Хондос центр
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Афины для детей и взрослых
Пешая
2 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Афины для детей и взрослых: путешествие в мир древних мифов и историй
Погрузитесь в волшебный мир древних Афин, где история оживает перед вашими глазами. Экскурсия, которая увлечет как детей, так и взрослых
Начало: Syntagma square
Завтра в 14:00
11 дек в 08:00
€147 за всё до 5 чел.
Вкус Афин: сыры, оливки, пироги и вино
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Вкус Афин: сыры, оливки, пироги и вино
Погрузитесь в гастрономический мир Афин! Попробуйте местные сыры, оливки и пироги, наслаждаясь атмосферой города. Откройте для себя секреты греческой кухни
Завтра в 14:00
11 дек в 08:00
€134 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nadezhda
    29 октября 2025
    Эксархия - район вольнодумцев и богемы
    Спасибо Ольге за чудесную экскурсию и отдельно - за ее адаптацию для детей 7 и 9 лет! Было очень интересно, ребята не заметили как пролетели 2 часа.
  • С
    Светила
    30 сентября 2025
    Вкус Афин: сыры, оливки, пироги и вино
    Спасибо!
  • S
    Sergey
    21 сентября 2025
    Вкус Афин: сыры, оливки, пироги и вино
    Мы с женой отлично провели 3 часа в компании Елены, которая сделала эту экскурсию незабываемой для нас обоих и влюбила
    читать дальше

    в греческую кухню и древний город. Елена очень знающий и по настоящему болеющий за свою профессию гид, разносторонне образованный и погружённый в культуру Греции человек. Если вы любите путешествовать и пробовать что-то новое, то вы не пожалеете выбрав Елену в качестве своего проводника в мир Греческой кухни и древней культуры это чудесной страны.

  • Н
    Наталия
    18 сентября 2025
    Вкус Афин: сыры, оливки, пироги и вино
    Елена очень интересно построила экскурсию «Вкусные Афины». Много узнали нового и интересного про кухню Афин. Заодно посмотрели Акрополь😉. Елена еще раз спасибо!
  • Э
    Элина
    17 сентября 2025
    Вкус Афин: сыры, оливки, пироги и вино
    Елена провела нам чудесную экскурсию по гастрономическим Афинам. Рассказала про тамошние специалитеты и про местные вина. Мы провели прекрасные несколько часов, гуляя по улицам Афин и заглядывая во всякие "вкусные" места. Большое спасибо Елене за прекрасно проведенное время!
  • Н
    Наталья
    9 июня 2025
    Эксархия - район вольнодумцев и богемы
    Было интересно! И познавательно
  • Л
    Лариса
    26 апреля 2025
    Эксархия - район вольнодумцев и богемы
    Ольга- прекрасный эксурсовод и приятный собеседник.
    Я много раз была в Афинах, но некоторые вещи меня удивляли или были не очень понятны. После эскурсии с Ольгой я иначе смотрю на греков, город и даже граффити.
    Спасибо большое! Рекомендую!
  • М
    Марина
    22 июля 2024
    Эксархия - район вольнодумцев и богемы
    Экскурсия понравилась, было интересно!
  • Е
    Евгений
    24 апреля 2024
    Эксархия - район вольнодумцев и богемы
    Здравствуйте!

    Мы с тремя коллегами решили, что хорошо бы не только по Акрополю ходить, так что собрались и пошли с Ольгой
    читать дальше

    на экскурсию.

    Маршрут по Экзархии примерно такой: от Омонии, через Политехнический университет, на холм Стрефи, через "расписные" районы около Тзавеллы и потом к Университету и Академии. Ольга рассказала, какую роль эти места играли в недавней истории Греции. Около Университета поговорили ещё немного про древнюю историю.

    Прогулка вышла приятная, мне понравилось; насколько могу судить, коллегам тоже. С Ольгой приятно общаться и она много знает и про Афины, и про греков. Любопытно посмотреть город и с такой стороны, в дополнение к древней истории (про Фемистокла и Сократа, впрочем, тоже поговорили).

    Ольга, спасибо большое! Отлично провели время.

  • Г
    Гала
    18 апреля 2024
    Эксархия - район вольнодумцев и богемы
    Экскурсия Ольги стала одним из самых ярких впечатлений от Афин. Нетривиальная тема, прогулка по нетуристическому пестрому кварталу, объединение истории Греции
    читать дальше

    20го века и классики Сократа. Нам очень понравилось. Ольга рассказывает легко и нескучно, при этом глубоко погружает в культурные коды и историю города. Благодарим за отличную экскурсию и обязательно вернемся снова!

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Почувствовать себя местным»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Афинах
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Эксархия - район вольнодумцев и богемы
  2. Афины для детей и взрослых
  3. Вкус Афин: сыры, оливки, пироги и вино
Какие места ещё посмотреть в Афинах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Акрополь
  3. Парфенон
  4. Арка Адриана
  5. Эрехтейон
  6. Театр Диониса
  7. Монастираки
  8. Площадь Синтагма
  9. Плака и Монастираки
  10. Национальная библиотека
Сколько стоит экскурсия по Афинам в декабре 2025
Сейчас в Афинах в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 160. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Афинах (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Почувствовать себя местным», 76 ⭐ отзывов, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль