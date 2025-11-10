Погрузитесь в мир древнегреческой культуры с аудиоэкскурсией по Национальному археологическому музею Афин. Входной билет включает аудиогид, который расскажет о мифах, легендах и культурных достижениях.
Узнайте о повседневной жизни и секретах древних мастеров, полюбуйтесь маской царя Агамемнона и микенским золотом. Экскурсия проходит без гида, с помощью мобильного приложения. Не забудьте наушники и заряженный смартфон
Узнайте о повседневной жизни и секретах древних мастеров, полюбуйтесь маской царя Агамемнона и микенским золотом. Экскурсия проходит без гида, с помощью мобильного приложения. Не забудьте наушники и заряженный смартфон
6 причин купить этот билет
- 🎧 Аудиогид расскажет о мифах и легендах
- 🏺 Увидите артефакты тысячелетней давности
- 🗺️ Приложение проведет по маршруту
- 📱 Билет на смартфоне, без распечатки
- 🎟️ Входной билет включен в стоимость
- 🔍 Узнаете о древнегреческом искусстве
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Маска царя Агамемнона
- Микенское золото
- Кикладские статуэтки
Описание билета
- Вы полюбуетесь загадочной маской царя Агамемнона
- Раскроете секреты микенского золота
- Проследите эволюцию древнегреческого искусства
- Рассмотрите кикладские статуэтки и другие артефакты тысячелетней давности
- Узнаете о повседневной жизни в античной Греции
- Познакомитесь с секретами древних мастеров
И многое-многое другое!
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- В стоимость экскурсии включён входной билет в Национальный археологический музей
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
в понедельник в 08:00
Выбрать дату
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€32
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Национального археологического музея
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник в 08:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Афинах
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
Входит в следующие категории Афин
Похожие экскурсии из Афин
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища Археологического музея Афин: Путешествие сквозь века
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, исследуя богатства Национального археологического музея в Афинах
Начало: У входа в Национальный археологический музей
Завтра в 08:00
11 ноя в 13:00
€134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Новый музей Акрополя: путешествие в сердце античной Греции
Погрузитесь в историю Древней Греции с эксклюзивной экскурсией в Новый музей Акрополя. Откройте для себя мир античных сокровищ и архитектурных шедевров
Начало: В районе метро Акрополь
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Византийский музей Афин: погружение в историю и искусство
Погрузитесь в историю Византии с профессиональным гидом. Узнайте о фресках, иконах и архитектуре, исследуя богатую коллекцию музея
Начало: У метро Евангелисмос
Завтра в 08:00
11 ноя в 13:00
€120 за всё до 6 чел.