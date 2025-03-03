Аудиогиды и аудиоэкскурсии Афин

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Афинах на русском языке, цены от €24. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Афинcкая агора: входной билет и аудиоэкскурсия
Пешая
1 час
Билеты
Афинcкая агора: входной билет и аудиоэкскурсия
Побывать на «месторождении» демократии и исследовать археологический комплекс в своём темпе
Начало: На территории Афинской агоры
«Завершится аудиоэкскурсия на смотровой площадке, откуда открывается вид на древнюю агору и современные Афины»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
29 за билет
Наследие античности: аудиоэкскурсия по Афинам + билет в Акрополь
Пешая
3 часа
Билеты
Наследие античности: аудиоэкскурсия по Афинам + билет в Акрополь
Познакомиться с городом древней славы и храмами олимпийских богов без гида
Начало: У библиотеки Адриана
«Как проходит экскурсия с аудиогидом»
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
31 за билет
Национальный археологический музей в Афинах: входной билет и аудиоэкскурсия
2 часа
Билеты
Национальный археологический музей: билет и аудиоэкскурсия
Откройте для себя богатую историю Греции с аудиоэкскурсией в Национальном археологическом музее Афин. Увлекательное путешествие по эпохам ждёт вас
Начало: У Национального археологического музея
«Как проходит экскурсия с аудиогидом»
Завтра в 13:00
5 мар в 08:30
24 за билет

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Аудиогиды»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Афинcкая агора: входной билет и аудиоэкскурсия
  2. Наследие античности: аудиоэкскурсия по Афинам + билет в Акрополь
  3. Национальный археологический музей в Афинах: входной билет и аудиоэкскурсия
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Акрополь
  3. Парфенон
  4. Эрехтейон
  5. Театр Диониса
  6. Плака и Монастираки
  7. Арка Адриана
  8. Площадь Синтагма
  9. Монастираки
  10. Афинский Акрополь
Сколько стоит экскурсия по Афинам в марте 2025
Сейчас в Афинах в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 24 до 31.
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