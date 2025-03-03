1 час
Билеты
Афинcкая агора: входной билет и аудиоэкскурсия
Побывать на «месторождении» демократии и исследовать археологический комплекс в своём темпе
Начало: На территории Афинской агоры
«Завершится аудиоэкскурсия на смотровой площадке, откуда открывается вид на древнюю агору и современные Афины»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€29 за билет
3 часа
Билеты
Наследие античности: аудиоэкскурсия по Афинам + билет в Акрополь
Познакомиться с городом древней славы и храмами олимпийских богов без гида
Начало: У библиотеки Адриана
«Как проходит экскурсия с аудиогидом»
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
€31 за билет
2 часа
Билеты
Национальный археологический музей: билет и аудиоэкскурсия
Откройте для себя богатую историю Греции с аудиоэкскурсией в Национальном археологическом музее Афин. Увлекательное путешествие по эпохам ждёт вас
Начало: У Национального археологического музея
«Как проходит экскурсия с аудиогидом»
Завтра в 13:00
5 мар в 08:30
€24 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Аудиогиды»
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Сколько стоит экскурсия по Афинам в марте 2025
Сейчас в Афинах в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 24 до 31.
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