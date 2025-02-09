читать дальше живу на Кипре и конечно историю Греции знаю довольно хорошо, узнала очень много новой информации и интересных фактов. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Очень советую брать данную экскурсию с данным гидом, однозначно не пожалеете!

Хотелось бы поблагодарить Александра за прекрасную экскурсию по музею и археологическому комплексу Акрополис. Несмотря на то, что уже 27 лет