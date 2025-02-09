Искусство и музеи – экскурсии в Афинах

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Афинах на русском языке, цены от €24. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Новый музей Акрополя
Пешая
24 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Новый музей Акрополя: путешествие в сердце античной Греции
Погрузитесь в историю Древней Греции с эксклюзивной экскурсией в Новый музей Акрополя. Откройте для себя мир античных сокровищ и архитектурных шедевров
Начало: В районе метро Акрополь
Завтра в 09:30
5 мар в 09:30
93 за всё до 8 чел.
Византийский музей в Афинах
1 отзыв
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия в Византийский музей Афин: погружение в историю и искусство
Погрузитесь в историю Византии с профессиональным гидом. Узнайте о фресках, иконах и архитектуре, исследуя богатую коллекцию музея
Начало: У метро Евангелисмос
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
93 за всё до 8 чел.
Национальный археологический музей в Афинах: входной билет и аудиоэкскурсия
2 часа
Билеты
Национальный археологический музей в Афинах: входной билет и аудиоэкскурсия
Расшифровать древние артефакты с мобильным проводником
Начало: У Национального археологического музея
24 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Evgenia
    9 февраля 2025
    Новый музей Акрополя
    Хотелось бы поблагодарить Александра за прекрасную экскурсию по музею и археологическому комплексу Акрополис. Несмотря на то, что уже 27 лет
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    живу на Кипре и конечно историю Греции знаю довольно хорошо, узнала очень много новой информации и интересных фактов. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Очень советую брать данную экскурсию с данным гидом, однозначно не пожалеете!

    Хотелось бы поблагодарить Александра за прекрасную экскурсию по музею и археологическому комплексу Акрополис. Несмотря на то
  • М
    Марина
    22 октября 2024
    Новый музей Акрополя
    Экскурсия по музею Акрополя с Александром очень понравилась - содержательно, интересно, хорошо организован и продуман маршрут. Такую экскурсию очень полезно посетить перед посещением Акрополя, тогда многое на Акрополе стянет понятнее и интереснее.
  • Л
    Лариса
    9 октября 2024
    Новый музей Акрополя
    Большое спасибо за экскурсию, интересно и содержательно! 💯
  • А
    Александр
    7 октября 2023
    Византийский музей в Афинах
    Спасибо огромное Александру за интересную и насыщенную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Искусство и музеи»

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  2. Акрополь
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  4. Эрехтейон
  5. Театр Диониса
  6. Плака и Монастираки
  7. Арка Адриана
  8. Площадь Синтагма
  9. Монастираки
  10. Афинский Акрополь
Сколько стоит экскурсия по Афинам в марте 2025
Сейчас в Афинах в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 24 до 93. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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