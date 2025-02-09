1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Новый музей Акрополя: путешествие в сердце античной Греции
Погрузитесь в историю Древней Греции с эксклюзивной экскурсией в Новый музей Акрополя. Откройте для себя мир античных сокровищ и архитектурных шедевров
Начало: В районе метро Акрополь
Завтра в 09:30
5 мар в 09:30
€93 за всё до 8 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия в Византийский музей Афин: погружение в историю и искусство
Погрузитесь в историю Византии с профессиональным гидом. Узнайте о фресках, иконах и архитектуре, исследуя богатую коллекцию музея
Начало: У метро Евангелисмос
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€93 за всё до 8 чел.
2 часа
Билеты
Национальный археологический музей в Афинах: входной билет и аудиоэкскурсия
Расшифровать древние артефакты с мобильным проводником
Начало: У Национального археологического музея
€24 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- EEvgenia9 февраля 2025Хотелось бы поблагодарить Александра за прекрасную экскурсию по музею и археологическому комплексу Акрополис. Несмотря на то, что уже 27 лет
- ММарина22 октября 2024Экскурсия по музею Акрополя с Александром очень понравилась - содержательно, интересно, хорошо организован и продуман маршрут. Такую экскурсию очень полезно посетить перед посещением Акрополя, тогда многое на Акрополе стянет понятнее и интереснее.
- ЛЛариса9 октября 2024Большое спасибо за экскурсию, интересно и содержательно! 💯
- ААлександр7 октября 2023Спасибо огромное Александру за интересную и насыщенную экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Искусство и музеи»
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