Найдено 3 экскурсии в категории « Билеты » в Афинах на русском языке, цены от €24. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 1 час Билеты Афинcкая агора: входной билет и аудиоэкскурсия Побывать на «месторождении» демократии и исследовать археологический комплекс в своём темпе Начало: На территории Афинской агоры «После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом» € 29 за билет Пешая 3 часа Билеты Наследие античности: аудиоэкскурсия по Афинам + билет в Акрополь Познакомиться с городом древней славы и храмами олимпийских богов без гида Начало: У библиотеки Адриана «После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом» € 31 за билет 2 часа Билеты Национальный археологический музей: билет и аудиоэкскурсия Откройте для себя богатую историю Греции с аудиоэкскурсией в Национальном археологическом музее Афин. Увлекательное путешествие по эпохам ждёт вас Начало: У Национального археологического музея «После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом» € 24 за билет Другие экскурсии Афин

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Билеты»

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