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торговым и общественным центром, но и местом, где зарождались идеи демократии, философии и религии.



Вас ожидает знакомство с храмом Гефеста, который поражает своей сохранностью и красотой, а также с византийской церковью Святых Апостолов, уникальной своей архитектурой.



Археологический музей Агоры раскроет перед вами артефакты, рассказывающие о быте, культуре и искусстве древних греков. Вы узнаете о таком явлении, как остракизм, и его значении в истории древней демократии.



Входные билеты оплачиваются дополнительно, но это малая цена за возможность прикоснуться к величию древней цивилизации. Не забудьте взять наушники для удобства прослушивания рассказов гида. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое, полным открытий и впечатлений