Представьте себя путешественником во времени, исследующим тайны древней Агоры, где каждый уголок хранит следы великих событий.
Эта индивидуальная экскурсия в Афинах откроет перед вами страницы истории, где Агора служила не только
Эта индивидуальная экскурсия в Афинах откроет перед вами страницы истории, где Агора служила не только
6 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Уникальная возможность узнать историю древнего города
- 🏛️ Посещение храма Гефеста - самого сохранившегося античного храма
- 🕍 Исследование архитектуры византийской церкви Святых Апостолов
- 🏺 Ознакомление с артефактами в археологическом музее Агоры
- ⚖️ Понимание концепции остракизма и его происхождения
- 🎧 Комфортное прослушивание экскурсии благодаря аудиосистеме
Что можно увидеть
- Акрополь
- Агора
- Храм Гефеста
- Церковь Святых Апостолов
- Археологический музей Агоры
Описание экскурсии
За 1,5 часа прогулки по Агоре вы:
- Узнаете, какие личности повлияли на становление и развитие древнего города
- Оцените храм Гефеста — самый сохранившийся античный храм на территории Греции
- Расшифруете особенности архитектуры византийской церкви Святых Апостолов 10 века
- Посетите археологический музей Агоры и рассмотрите артефакты разных периодов
- Раскроете, что такое остракизм и откуда происходит это название
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: 12 евро с 1 апреля по 31 октября, 6 евро с 1 ноября по 31 марта. Дети до 6 лет бесплатно.
- Чтобы вы лучше меня слышали, я использую аудиосистему. Желательно иметь свои проводные наушники.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Монастираки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Афинах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 2747 туристов
Меня зовут Александр, я родом из Донецка, этнический грек. Увлекаюсь историей и археологией. В 2001 году приехал в Грецию по стипендии Министерства иностранных дел для получения высшего образования. Окончил Университет социальных и политических наук «Пандион» в Афинах по специальности «Международные отношения» и Школу гидов при Министерстве туризма. Получил лицензию гида-экскурсовода и сейчас с радостью делюсь накопленными знаниями с путешественниками!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Большое спасибо за эту экскурсию! Нам повезло попасть на Агору в жаркий февральский день и мы остались в восторге. Вся информация подавалась понятным рассказом, исторические эпохи и события были перед
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Л
Экскурсия прошла замечательно, во многом благодаря нашему гиду Александру! Он вдохновенно и увлекательно рассказывал, делая историю по-настоящему живой. Спасибо за профессионализм, огромные знания и внимание к каждому участнику – путешествие получилось ярким и запоминающимся!
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Л
Замечательная экскурсия!
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