Совершить путешествие во времени и узнать, что происходило на главной площади античного города
Акрополь был религиозным центром Древней Греции, Агора — торговым и общественным. Здесь собирались горожане и обсуждали насущные проблемы Афин. Здесь же находились торговые ряды, суды и муниципальные здания. Вы увидите, что от них осталось. А также расшифруете основные постулаты древнегреческой философии, религии и демократии.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За 1,5 часа прогулки по Агоре вы:
- Узнаете, какие личности повлияли на становление и развитие древнего города
- Оцените храм Гефеста — самый сохранившийся античный храм на территории Греции
- Расшифруете особенности архитектуры византийской церкви Святых Апостолов 10 века
- Посетите археологический музей Агоры и рассмотрите артефакты разных периодов
- Раскроете, что такое остракизм и откуда происходит это название
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: 12 евро с 1 апреля по 31 октября, 6 евро с 1 ноября по 31 марта. Дети до 6 лет бесплатно.
- Чтобы вы лучше меня слышали, я использую аудиосистему. Желательно иметь свои проводные наушники.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Монастираки
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Афинах
Провёл экскурсии для 812 туристов
Меня зовут Александр, я родом из Донецка, этнический грек. Увлекаюсь историей и археологией. В 2001 году приехал в Грецию по стипендии Министерства иностранных дел для получения высшего образования. Окончил Университет социальных и политических наук «Пандион» в Афинах по специальности «Международные отношения» и Школу гидов при Министерстве туризма. Получил лицензию гида-экскурсовода и сейчас с радостью делюсь накопленными знаниями с путешественниками!
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