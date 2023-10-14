Тайны древней Агоры

Совершить путешествие во времени и узнать, что происходило на главной площади античного города

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Ответы на вопросы
Акрополь был религиозным центром Древней Греции, Агора — торговым и общественным. Здесь собирались горожане и обсуждали насущные проблемы Афин. Здесь же находились торговые ряды, суды и муниципальные здания. Вы увидите, что от них осталось. А также расшифруете основные постулаты древнегреческой философии, религии и демократии.
Тайны древней Агоры
Тайны древней Агоры
Тайны древней Агоры
Тайны древней Агоры
Тайны древней Агоры
Тайны древней Агоры
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

За 1,5 часа прогулки по Агоре вы:

  • Узнаете, какие личности повлияли на становление и развитие древнего города
  • Оцените храм Гефеста — самый сохранившийся античный храм на территории Греции
  • Расшифруете особенности архитектуры византийской церкви Святых Апостолов 10 века
  • Посетите археологический музей Агоры и рассмотрите артефакты разных периодов
  • Раскроете, что такое остракизм и откуда происходит это название

И это далеко не всё!

Организационные детали

  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: 12 евро с 1 апреля по 31 октября, 6 евро с 1 ноября по 31 марта. Дети до 6 лет бесплатно.
  • Чтобы вы лучше меня слышали, я использую аудиосистему. Желательно иметь свои проводные наушники.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Монастираки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Храм Гефеста
Святые места

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