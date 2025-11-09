читать дальше

отдались заботе и кайфовали. Заранее нам написали, взять воду, головные уборы, надеть удобную обувь и намазаться кремом от загара. На половину из этих пунктов нужно было еще уговорить мужа))) Но мы сделали всё так, как было велено и ни разу не пожалели, тк Лидия местный житель и знает, о чем говорит и куда нас поведет. В течении всей экскурсии всегда нас заводила в теньки, напоминала про воду и про крем. Это очень мило и супер полезно, тк очень часть в отпуске и особенно на экскурсии люди забывают про питьевой режим, а после отпуска начинаются проблемны организма, пока тело не отопьется воды вновь. (Это всё я проходила)) Спасибо Лидии за заботу!

2. Подача информации. Тут также мы очень довольны. Тк когда гуляешь сам, то просто смотришь на руины и мысленно отдаёшь дань древности и на этом всё. А тут вас посадят в тенёк на мраморную лавку и будут рассказывать историю, предлагать всё это представить и даже от лица како-то героя. Благо фантазия у нас хорошая и такая подача нам очень зашла. Так же по началу было не понятно почему Лидия постоянно повторяет одни и те же имена, события и тд. Но по ходу экскурсии ты понимаешь зачем это всё сделано, так как идет много инфы и события и имена как снежный ком нарастают, а ты уже всё запомнил, кто, где и как и понимаешь и видишь всё цепочку событий. А так бы просто стояли и и кивали головой, и не признались бы что информация залетела и вылетела. Как итог, подача информации - это лучшая подача и рассказ, что я слышала от экскурсоводов, лично для меня. Еще хорошие отвлекалочки были, чтобы мозги не поплавились от инфы и жары, тут нам показали как растут каперсы, там нам показали природный глушитель сотовой связи и тд.

3. Ну и конечно знания - тут можете не сомневаться на любые вопросы вам ответят!)

4. Мы сомневались про музей. Тк больше предпочитаем смотреть город, чем ходить по музеям, но нас уверили, что музей топ. Ну и то что там прохладно, тоже конечно сыграло роль. Как итог, музей - это щенячий восторг! Ох, красота, красота, история и любовь на веке! У нас была еще вечерняя экскурсия в этот день, так сказать программа максимум за один день в Афинах. Не очень хорошая идея, но как есть. Но лучше оставить время, чтобы погулять по музею еще самостоятельно. После экскурсии можно там же и поесть, перевести дух и потом продолжить исследовать музей самостоятельно. (Ресторан чуть дороговат, но всё вкусно, и прекрасный вид)

5. Мы не фанаты фоткаться, но тут тоже спасибо Лидии. Лидия быстренько ставила нас в лучшие места, ее личные вью-поинты))) Наделала нам кучу фоток и было, что отправить родителям)) И оставить себе на память.

Еще раз Большое спасибо!