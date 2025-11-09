Мои заказы

Погружение в Античность: Акрополь, Парфенон и Новый музей

Погрузитесь в мир древнегреческого искусства, посетив Акрополь и Новый музей. Восхититесь архитектурой Парфенона и другими шедеврами античности
На индивидуальной экскурсии по Афинам посетители отправятся на Акрополь, чтобы увидеть его величественные храмы и насладиться видами с холма Ареопаг.

Путешествие продолжится в Новом музее, где современные технологии позволяют взглянуть на Парфенон в его первозданной красоте.

Здесь можно увидеть уникальные мраморные статуи и артефакты, которые рассказывают историю Древней Греции.

Это путешествие соединяет разрозненные элементы античного наследия в единую картину, оставляя незабываемые впечатления
5
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Величественные храмы Акрополя
  • 🎭 Уникальные артефакты в Новом музее
  • 📜 История Древней Греции в деталях
  • 🌟 Незабываемые виды на Афины
  • 🗺️ Индивидуальный подход к экскурсии
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 12:30

Что можно увидеть

  • Акрополь
  • Парфенон
  • Новый музей Акрополя
  • Эрехтейон
  • Одеон Герода Аттика
  • Пропилеи
  • Храм Ники Аптерос
  • Театр Диониса
  • Асклепион

Описание экскурсии

Прогулка по Акрополю

  • Мы встретимся у подножия Акрополя.
  • Поднимемся на холм Ареопаг — то самое место, откуда афинянам проповедовал апостол Павел.
  • Увидим Одеон Герода Аттика — единственный античный театр города.
  • Осмотрим Пропилеи — парадный вход в Акрополь, где располагалась пинакотека Полигнота.
  • Я покажу храм Ники Аптерос (бескрылой богини победы).
  • Мы посетим верхнюю часть Акропольского холма, сокровищницу архитектурных памятников.
  • Храм Парфенон — главный храм Греции, который впечатляет своей сохранностью и уникальным математическим расчётом.
  • А также храм Эрехтейон, театр бога Диониса и Асклепион.

Новый музей Акрополя

  • Здесь вы увидите шедевры скульптуры и другие артефакты такими, какими они были до разрушений и утрат.
  • Рассмотрите уникальные мраморные статуи архаического периода.
  • Полюбуетесь магическим шаром римского периода, который украшен таинственными символами.
  • Узнаете историю сокровищ из святилища бога Асклепия, которое было обнаружено только в 19 веке.
  • Поднимитесь на 3 этаж, сконструированный таким образом, чтобы посетитель почувствовал себя внутри храма Парфенон на высоте.
  • Увидите фризы, метопы и статуи, которые когда-то украшали Парфенон, на расстоянии вытянутой руки.
  • Полюбуетесь современными Афинами и Парфеноном с высоты.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты на Акрополь — €30 с чел. и в Новый музей — €20 с чел.
  • При желании мы можем согласовать только посещение Нового музея без прогулки по Акрополю. Вы этом случае продолжительность экскурсии составит 2 часа, стоимость — €94.
  • Также мы можем вместо экскурсии в Новом музее Акрополя расширить программу прогулки и включить в неё посещение Старого города Плака, Римской агоры и других достопримечательностей. В этом случае продолжительность экскурсии составит 3 часа, стоимость — €140.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У подножия Акрополя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия
Лидия — ваш гид в Афинах
Провела экскурсии для 163 туристов
Немного обо мне: историк по образованию, закончила Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского специализация (Новая и Новейшая история). Подтвердила диплом в Ионическом Университете острова Керкира (Корфу). Получила государственную лицензию греческого Министерства экономики, развития и туризма, поэтому могу проводить экскурсии в археологических местах, музеях по всей Греции. Номер лицензии экскурсовода на русском и греческом языках 33 ТА02337Е1
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Погружение в Античность: Акрополь, Парфенон и Новый музей (Natali)Погружение в Античность: Акрополь, Парфенон и Новый музей (Natali)Погружение в Античность: Акрополь, Парфенон и Новый музей (Natali)Погружение в Античность: Акрополь, Парфенон и Новый музей (Natali)Погружение в Античность: Акрополь, Парфенон и Новый музей (Илья)Погружение в Античность: Акрополь, Парфенон и Новый музей (Konstantin)Погружение в Античность: Акрополь, Парфенон и Новый музей (Konstantin)Погружение в Античность: Акрополь, Парфенон и Новый музей (Konstantin)Погружение в Античность: Акрополь, Парфенон и Новый музей (Konstantin)Погружение в Античность: Акрополь, Парфенон и Новый музей (Konstantin)Погружение в Античность: Акрополь, Парфенон и Новый музей (Диана)Погружение в Античность: Акрополь, Парфенон и Новый музей (Диана)Погружение в Античность: Акрополь, Парфенон и Новый музей (Диана)Погружение в Античность: Акрополь, Парфенон и Новый музей (Диана)Погружение в Античность: Акрополь, Парфенон и Новый музей (Диана)Погружение в Античность: Акрополь, Парфенон и Новый музей (Диана)Погружение в Античность: Акрополь, Парфенон и Новый музей (Диана)Погружение в Античность: Акрополь, Парфенон и Новый музей (Диана)Погружение в Античность: Акрополь, Парфенон и Новый музей (Диана)Погружение в Античность: Акрополь, Парфенон и Новый музей (Диана)
О
Ольга
9 ноя 2025
Лидия, очень замечательный человек. Предусмотрительный и профессиональный гид!!!
Дмитрий
Дмитрий
26 окт 2025
Огромное спасибо Лидии за очень познавательную экскурсию по Акрополю и старому городу. Лидия отличный экскурсовод, настоящий профессионал своего дела, который любит свою работу. Мы узнали много нового и интересного благодаря
читать дальше

Лидии, которая донесла всю эту информацию в очень увлекательной манере. Особенно хочется отметить, что Лидия прекрасный человек, который излучает добро и положительную энергию. Отдельное спасибо Лидии за дополнительную информацию и советы про другие интересные места вокруг Афин которые можно посетить. Мы получили огромное удовольствие от времени, проведенного с Лидией и очень ей за это благодарны. От всего сердца рекомендуем этого замечательного экскурсовода.

Natali
Natali
20 сен 2025
Экскурсия началась с опозданием, но тем не менее прошла успешно. Огромное спасибо Лидии (Лидочке😊) за интересный и обьемный материал. Не смотря на небольшое время, мы везде прошли без очередей, посетили
читать дальше

все лучшие локации, сделали исключительно лучшие фото. А самое главное это забота Лидии, следила чтоб пили воду, не перегрелись, сходили в туалет, и договорилась с трансфером в порт на место отправки нашего лайнера. Всем рекомендую этого прекрасного экскурсовода! ☝️

Экскурсия началась с опозданием, но тем не менее прошла успешно. Огромное спасибо Лидии (Лидочке😊) за интересныйЭкскурсия началась с опозданием, но тем не менее прошла успешно. Огромное спасибо Лидии (Лидочке😊) за интересныйЭкскурсия началась с опозданием, но тем не менее прошла успешно. Огромное спасибо Лидии (Лидочке😊) за интересныйЭкскурсия началась с опозданием, но тем не менее прошла успешно. Огромное спасибо Лидии (Лидочке😊) за интересный
Илья
Илья
18 сен 2025
Это было прекрасно. Лидия уникальный экскурсовод. Сразу видно что человек любит свою работу и горит ей. Очень хороший специалист. Я и моя жена остались в восторге. Крайне рекомендую обращаться к
читать дальше

данному экскурсоводу. Отношения не как к какой то цифре или обычно человеку, а заботу как к ребенку со стороны Лидии. Частые остановки в тени, напоминания что надо пить воду. Мы влюбились в Лидию, мы остались в восторге.

Это было прекрасно. Лидия уникальный экскурсовод. Сразу видно что человек любит свою работу и горит ей.
А
Анна
10 сен 2025
Спасибо Лидии за содержательную, увлекательную экскурсию! Ее рассказ был настолько интересен, что воображение легко дорисовывало недостающие архитектурные элементы и было легко представить, как все это было много веков назад. Очень
читать дальше

важно отметить, что благодаря Лидии мы не стояли в огромной очереди на вход, всегда имели лучшие места для осмотра и фото, и смогли покинуть холм по шорткату, сразу в музей, минуя длинный спуск. Также Лидия сделала нам кучу классных фото и поделилась ссылками на классные ресторанчики🩷. 4 часа пролетели незаметно, мы остались в восторге!
Очень рекомендуем!!!

И
Игорь
5 сен 2025
Отличная экскурсия. Парфенон и новый музей - очень интересны по своему и дополняют друг друга для получения полного представления об истории Афин.

Лидия - очень компетентный специалист и при этом эффективный
читать дальше

экскурсовод. Знает каждый шаг заранее, где встать чтобы была тень, смотрит за состоянием детей, чтобы они не перегрелись и не переутомились и могли воспринимать информацию, знает где сделать хорошие фото.

Мы (родители и дети) остались очень довольны экскурсией.

А
Анна
8 июл 2025
Мы остались очень довольны!
1. Лидия, как мама утка - супер заботливая. Тут кому как нравится. Конечно взрослым может быть и сложно вновь стать ребенком и всё послушно делать, но мы
читать дальше

отдались заботе и кайфовали. Заранее нам написали, взять воду, головные уборы, надеть удобную обувь и намазаться кремом от загара. На половину из этих пунктов нужно было еще уговорить мужа))) Но мы сделали всё так, как было велено и ни разу не пожалели, тк Лидия местный житель и знает, о чем говорит и куда нас поведет. В течении всей экскурсии всегда нас заводила в теньки, напоминала про воду и про крем. Это очень мило и супер полезно, тк очень часть в отпуске и особенно на экскурсии люди забывают про питьевой режим, а после отпуска начинаются проблемны организма, пока тело не отопьется воды вновь. (Это всё я проходила)) Спасибо Лидии за заботу!
2. Подача информации. Тут также мы очень довольны. Тк когда гуляешь сам, то просто смотришь на руины и мысленно отдаёшь дань древности и на этом всё. А тут вас посадят в тенёк на мраморную лавку и будут рассказывать историю, предлагать всё это представить и даже от лица како-то героя. Благо фантазия у нас хорошая и такая подача нам очень зашла. Так же по началу было не понятно почему Лидия постоянно повторяет одни и те же имена, события и тд. Но по ходу экскурсии ты понимаешь зачем это всё сделано, так как идет много инфы и события и имена как снежный ком нарастают, а ты уже всё запомнил, кто, где и как и понимаешь и видишь всё цепочку событий. А так бы просто стояли и и кивали головой, и не признались бы что информация залетела и вылетела. Как итог, подача информации - это лучшая подача и рассказ, что я слышала от экскурсоводов, лично для меня. Еще хорошие отвлекалочки были, чтобы мозги не поплавились от инфы и жары, тут нам показали как растут каперсы, там нам показали природный глушитель сотовой связи и тд.
3. Ну и конечно знания - тут можете не сомневаться на любые вопросы вам ответят!)
4. Мы сомневались про музей. Тк больше предпочитаем смотреть город, чем ходить по музеям, но нас уверили, что музей топ. Ну и то что там прохладно, тоже конечно сыграло роль. Как итог, музей - это щенячий восторг! Ох, красота, красота, история и любовь на веке! У нас была еще вечерняя экскурсия в этот день, так сказать программа максимум за один день в Афинах. Не очень хорошая идея, но как есть. Но лучше оставить время, чтобы погулять по музею еще самостоятельно. После экскурсии можно там же и поесть, перевести дух и потом продолжить исследовать музей самостоятельно. (Ресторан чуть дороговат, но всё вкусно, и прекрасный вид)
5. Мы не фанаты фоткаться, но тут тоже спасибо Лидии. Лидия быстренько ставила нас в лучшие места, ее личные вью-поинты))) Наделала нам кучу фоток и было, что отправить родителям)) И оставить себе на память.
Еще раз Большое спасибо!

Вера
Вера
29 июн 2025
Прекрасная экскурсия с Лидией, просто захватывающее приключение! Лучший способ проникнуться атмосферой древней Греции в первый же день. Мы сначала посетили музей, а к закату поднялись на Акрополь. Лидия - потрясающий рассказчик, по ходу успевала нас ещё и фотографировать в разных точках маршрута, за что ей огромное спасибо!
Н
Наталья
14 июн 2025
Экскурсия великолепная. Лидия - замечательный гид, имеет глубокие знания, умеет интересно их изложить. Относится к туристам с заботой, старается организовать все максимально комфортным образом. Мы с 17-летней дочерью в полном восторге. Очень рекомендуем.
В
Виктория
2 июн 2025
Спасибо Лидии за экскурсию! Очень интересно было погрузиться в античность и время прошло незаметно! Рекомендуем всем!
А
Антон
30 мая 2025
Очень понравилась экскурсия. Лидия прекрасный гид и очень много всего интересного рассказала за ограниченное время. А ещё она замечательный фотограф. Рекомендую.
Яков
Яков
17 мая 2025
Лидия - потрясающий гид. Очень интересная экскурсия.
К
Кира
4 мая 2025
Я очень благодарна Лидии за замечательную экскурсию по Афинам! Ее профессионализм, глубокие знания и искренний энтузиазм сделали каждую минуту невероятно увлекательной и познавательной. Лидия смогла рассказать о богатой истории и
читать дальше

культуре города так живо и интересно, что я полностью погрузилась в атмосферу древних Афин. Ее дружелюбие и внимательность создали приятную атмосферу, благодаря чему экскурсия прошла легко и с удовольствием. Настоятельно рекомендую Лидию как отличного гида — благодаря ей я получила массу ярких впечатлений и новых знаний!

K
Konstantin
25 апр 2025
Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Лидии за потрясающую индивидуальную экскурсию по Акрополю и новому музею! Мы были всей семьей — мама, папа и наш 7-летний сын, и должны признаться,
читать дальше

что сначала немного переживали: как заинтересовать ребёнка историей и руинами? Но Лидии это удалось просто блестяще!

С первых минут экскурсии она нашла подход к нашему сыну, постоянно вовлекала его в диалог, задавала вопросы, рассказывала увлекательно и с настоящим энтузиазмом. Благодаря её вниманию и живому стилю подачи, ребёнок не только не заскучал, а наоборот — слушал с интересом и даже сам задавал вопросы!

Для нас эта прогулка стала не просто познавательной, но и очень тёплой. Мы чувствовали, что экскурсия была подготовлена именно для нас, с душой и вниманием к каждому. Спасибо, Лидия, за ваш профессионализм, доброту и любовь к своему делу. Это был один из самых ярких моментов нашей поездки в Афины!

Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Лидии за потрясающую индивидуальную экскурсию по Акрополю и новому музею!Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Лидии за потрясающую индивидуальную экскурсию по Акрополю и новому музею!Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Лидии за потрясающую индивидуальную экскурсию по Акрополю и новому музею!Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Лидии за потрясающую индивидуальную экскурсию по Акрополю и новому музею!Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Лидии за потрясающую индивидуальную экскурсию по Акрополю и новому музею!
М
Михаил
20 апр 2025
Хороший маршрут. Остановки в тени. Отличные места для фоток.

