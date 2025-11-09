На индивидуальной экскурсии по Афинам посетители отправятся на Акрополь, чтобы увидеть его величественные храмы и насладиться видами с холма Ареопаг.
Путешествие продолжится в Новом музее, где современные технологии позволяют взглянуть на Парфенон в его первозданной красоте.
Здесь можно увидеть уникальные мраморные статуи и артефакты, которые рассказывают историю Древней Греции.
Это путешествие соединяет разрозненные элементы античного наследия в единую картину, оставляя незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Величественные храмы Акрополя
- 🎭 Уникальные артефакты в Новом музее
- 📜 История Древней Греции в деталях
- 🌟 Незабываемые виды на Афины
- 🗺️ Индивидуальный подход к экскурсии
Что можно увидеть
- Акрополь
- Парфенон
- Новый музей Акрополя
- Эрехтейон
- Одеон Герода Аттика
- Пропилеи
- Храм Ники Аптерос
- Театр Диониса
- Асклепион
Описание экскурсии
Прогулка по Акрополю
- Мы встретимся у подножия Акрополя.
- Поднимемся на холм Ареопаг — то самое место, откуда афинянам проповедовал апостол Павел.
- Увидим Одеон Герода Аттика — единственный античный театр города.
- Осмотрим Пропилеи — парадный вход в Акрополь, где располагалась пинакотека Полигнота.
- Я покажу храм Ники Аптерос (бескрылой богини победы).
- Мы посетим верхнюю часть Акропольского холма, сокровищницу архитектурных памятников.
- Храм Парфенон — главный храм Греции, который впечатляет своей сохранностью и уникальным математическим расчётом.
- А также храм Эрехтейон, театр бога Диониса и Асклепион.
Новый музей Акрополя
- Здесь вы увидите шедевры скульптуры и другие артефакты такими, какими они были до разрушений и утрат.
- Рассмотрите уникальные мраморные статуи архаического периода.
- Полюбуетесь магическим шаром римского периода, который украшен таинственными символами.
- Узнаете историю сокровищ из святилища бога Асклепия, которое было обнаружено только в 19 веке.
- Поднимитесь на 3 этаж, сконструированный таким образом, чтобы посетитель почувствовал себя внутри храма Парфенон на высоте.
- Увидите фризы, метопы и статуи, которые когда-то украшали Парфенон, на расстоянии вытянутой руки.
- Полюбуетесь современными Афинами и Парфеноном с высоты.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты на Акрополь — €30 с чел. и в Новый музей — €20 с чел.
- При желании мы можем согласовать только посещение Нового музея без прогулки по Акрополю. Вы этом случае продолжительность экскурсии составит 2 часа, стоимость — €94.
- Также мы можем вместо экскурсии в Новом музее Акрополя расширить программу прогулки и включить в неё посещение Старого города Плака, Римской агоры и других достопримечательностей. В этом случае продолжительность экскурсии составит 3 часа, стоимость — €140.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У подножия Акрополя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия — ваш гид в Афинах
Провела экскурсии для 163 туристов
Немного обо мне: историк по образованию, закончила Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского специализация (Новая и Новейшая история). Подтвердила диплом в Ионическом Университете острова Керкира (Корфу). Получила государственную лицензию греческого Министерства экономики, развития и туризма, поэтому могу проводить экскурсии в археологических местах, музеях по всей Греции. Номер лицензии экскурсовода на русском и греческом языках 33 ТА02337Е1Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Фотографии от путешественников
О
Ольга
9 ноя 2025
Лидия, очень замечательный человек. Предусмотрительный и профессиональный гид!!!
Дмитрий
26 окт 2025
Огромное спасибо Лидии за очень познавательную экскурсию по Акрополю и старому городу. Лидия отличный экскурсовод, настоящий профессионал своего дела, который любит свою работу. Мы узнали много нового и интересного благодаря
Natali
20 сен 2025
Экскурсия началась с опозданием, но тем не менее прошла успешно. Огромное спасибо Лидии (Лидочке😊) за интересный и обьемный материал. Не смотря на небольшое время, мы везде прошли без очередей, посетили
Илья
18 сен 2025
Это было прекрасно. Лидия уникальный экскурсовод. Сразу видно что человек любит свою работу и горит ей. Очень хороший специалист. Я и моя жена остались в восторге. Крайне рекомендую обращаться к
А
Анна
10 сен 2025
Спасибо Лидии за содержательную, увлекательную экскурсию! Ее рассказ был настолько интересен, что воображение легко дорисовывало недостающие архитектурные элементы и было легко представить, как все это было много веков назад. Очень
И
Игорь
5 сен 2025
Отличная экскурсия. Парфенон и новый музей - очень интересны по своему и дополняют друг друга для получения полного представления об истории Афин.
Лидия - очень компетентный специалист и при этом эффективный
А
Анна
8 июл 2025
Мы остались очень довольны!
1. Лидия, как мама утка - супер заботливая. Тут кому как нравится. Конечно взрослым может быть и сложно вновь стать ребенком и всё послушно делать, но мы
Вера
29 июн 2025
Прекрасная экскурсия с Лидией, просто захватывающее приключение! Лучший способ проникнуться атмосферой древней Греции в первый же день. Мы сначала посетили музей, а к закату поднялись на Акрополь. Лидия - потрясающий рассказчик, по ходу успевала нас ещё и фотографировать в разных точках маршрута, за что ей огромное спасибо!
Н
Наталья
14 июн 2025
Экскурсия великолепная. Лидия - замечательный гид, имеет глубокие знания, умеет интересно их изложить. Относится к туристам с заботой, старается организовать все максимально комфортным образом. Мы с 17-летней дочерью в полном восторге. Очень рекомендуем.
В
Виктория
2 июн 2025
Спасибо Лидии за экскурсию! Очень интересно было погрузиться в античность и время прошло незаметно! Рекомендуем всем!
А
Антон
30 мая 2025
Очень понравилась экскурсия. Лидия прекрасный гид и очень много всего интересного рассказала за ограниченное время. А ещё она замечательный фотограф. Рекомендую.
Яков
17 мая 2025
Лидия - потрясающий гид. Очень интересная экскурсия.
К
Кира
4 мая 2025
Я очень благодарна Лидии за замечательную экскурсию по Афинам! Ее профессионализм, глубокие знания и искренний энтузиазм сделали каждую минуту невероятно увлекательной и познавательной. Лидия смогла рассказать о богатой истории и
K
Konstantin
25 апр 2025
Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Лидии за потрясающую индивидуальную экскурсию по Акрополю и новому музею! Мы были всей семьей — мама, папа и наш 7-летний сын, и должны признаться,
М
Михаил
20 апр 2025
Хороший маршрут. Остановки в тени. Отличные места для фоток.
