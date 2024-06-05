1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Афинские истории: путешествие по древним и современным Афинам
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Афинам, где история древней Эллады оживает на ваших глазах
Начало: Обсуждается накануне
Сегодня в 16:30
10 июня в 13:30
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Афинский Акрополь и Старый город - погружение в историю
Приглашаем на уникальное путешествие по Афинскому Акрополю и Старому городу, где история оживает на ваших глазах
Начало: В районе метро Акрополи
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€174 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Новый музей Акрополя: путешествие в сердце античной Греции
Погрузитесь в историю Древней Греции с эксклюзивной экскурсией в Новый музей Акрополя. Откройте для себя мир античных сокровищ и архитектурных шедевров
Начало: В районе метро Акрополь
Завтра в 11:00
10 июня в 09:30
€93 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Акрополь в Афинах: эксклюзивное путешествие в прошлое
Поднимитесь на священную скалу Акрополя, чтобы увидеть величественный Парфенон и загадочный Эрехтейон. Полное погружение в древнегреческую историю ждет вас
Начало: У метро Акрополи
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€94 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Афины: погружение в мир древних тайн и мифов
Поднимитесь на Акрополь, ощутите дух древности и узнайте удивительные истории, стоящие за каменными гигантами Афин
Начало: У метро Акрополь
Сегодня в 16:00
14 июня в 08:00
€169 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Акрополь в Афинах: историческое путешествие с гидом
Познайте тайны Акрополя, встретьтесь лицом к лицу с древней историей и архитектурой, вместе с опытным гидом
Начало: В районе метро Акрополь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Это Афины
Прогуляйтесь по древним улочкам Афин, узнайте о зарождении демократии и философии, посетите Парфенон и насладитесь греческими танцами
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр5 июня 2024Хорошая экскурсия по Акрополю и прилегающему району. Другие районы не входят, то есть обзорной не является. Информация подается легко и понятно, но достаточно интересно и уверенно.
- VVlad31 мая 2024Все супер, время пролетело незаметно. Рекомендую!
- IIrina27 мая 2024Если вы решите полететь в Афины,особенно,если в первый раз,очень рекомендую пройтись по городу,по Акрополю с замечательным экскурсоводом,Александром. Вы пройдёте с
- ААнна26 мая 2024Очень понравилась экскурсия. За 1,5 часа в уютной компании Александра все успели обойти и получить познавательную информацию. Рекомендую!
- ТТатьяна20 мая 2024Прекрасная экскурсия благодаря чуткому и очень эрудированному экскурсоводу. Индивидуальный подход - чувствует какая интересует информация и открыла для нас интересные места, факты, мифы…
- ССофья16 мая 2024Какая отличная и познавательная экскурсия по музею и Акрополю! Я была в восторге, даже моя мама, которая не любит экскурсии была очень рада и под впечатлением от дня! Спасибо огромное Александру! И в следующий раз обязательно еще раз возьмем вас!
- ИИнна13 мая 2024Александр хорошо провел тур по музею, все четко и по времени, здорово подсказал с билетами, мы легко нашлись. все было на отличном уровне! Пожелание - лично нам бы хотелось бы побольше необычных фактов, чем исторических деталей.
- SSofya13 мая 2024Спасибо большое Александру за увлекательный рассказ. Приятно, что фактический материал человек может интерпретировать в зависимости от контекста задаваемых вопросов. Перекинули мостики от древности к современности:)
- ЕЕлена7 мая 2024Очень быстро получили подтверждение, несмотря на то, что делали заказ поздно вечером. Экскурсия была очень информативной. Благодарим Александра и Марину!
- ЯЯна12 апреля 2024Наша группа была из 4-х человек, двое из дети. Наш гид Александр, великолепно справился, заинтересовал нас своими рассказами об истории
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Эрехтейон»
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