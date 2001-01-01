Византийский музей в Афинах

Посетить один из самых известных музеев мира в компании профессионального гида

Богатая коллекция Византийского музея насчитывает более 25 тысяч экспонатов.

Вы увидите фрески, иконы, скульптуры, книги, рукописи, картины и фрески.

Погуляете по залам старинной виллы во флорентийском стиле и проследите развитие византийского искусства во времени.

А я стану вашим надежным проводником, который поможет расшифровать идеи древних мастеров
Византийский музей в Афинах
Византийский музей в Афинах
Византийский музей в Афинах
Византийский музей в Афинах
Византийский музей в Афинах
Византийский музей в Афинах
Византийский музей в Афинах

Что вас ожидает

Путешествие по эпохам

С 1930 года музей находится внутри виллы Илиссия, которая сама по себе является произведением искусства. Я расскажу о строительстве этого великолепного здания и о его первой хозяйке — герцогине Плакентийской. Далее мы перейдем к экспонатам: разберемся в символике древних фресок и рассмотрим богатую коллекцию икон различных эпох и техник написания. Вы раскроете, что такое «манера латина», «манера грека» и почему эти термины появились на Крите.

Византийская империя: история, религия и архитектура

Я поделюсь множеством интересных фактов из истории Византийской империи, просуществовавшей более 1000 лет. Вы узнаете, как появилось ее название и как себя именовали ее жители, каковы архитектурные особенности и основные типы византийских храмов, как в новом искусстве использовались языческие символы. А также услышите о роли христианства в системе управления империей, о власти ее повелителей и о жизни простых людей.

Организационные детали

Входные билеты в музей не включены в стоимость — 8 евро с человека, дети до 5 лет бесплатно. С 1 ноября по 31 марта гостям с 6 до 25 лет предоставляется скидка 4 евро.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у метро Евангелисмос
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Александр
Александр
Меня зовут Александр, я родом из Донецка, этнический грек. Увлекаюсь историей и археологией. В 2001 году приехал в Грецию по стипендии Министерства иностранных дел для получения высшего образования. Окончил Университет социальных и политических наук «Пандион» в Афинах по специальности «Международные отношения» и Школу гидов при Министерстве туризма. Получил лицензию гида-экскурсовода и сейчас с радостью делюсь накопленными знаниями с путешественниками!
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Афин

🎩Индивидуальные🧒Для детей🖼Музеи

Еще несколько похожих предложений в Афинах

Национальный археологический музей: путешествие в прошлое
Индивидуальная экскурсия
100
за 1-5 чел.
Национальный археологический музей: путешествие в прошлое
Национальный археологический музей - крупнейший музей Греции и один из самых важных в мире
каждый день, кроме вторника с 9:00- 11:30
Акрополь с профессиональным гидом
Индивидуальная экскурсия
5
1
150
за 1-5 чел.
Акрополь с профессиональным гидом
Исследовать главные достопримечательности «священного холма» и посетить музей Акрополя
Афины и Коринфский тур на целый день с трансфером
Индивидуальный трансфер
300
за 1-16 чел.
Афины и Коринфский тур на целый день с трансфером
В этом путешествие вы сможете исследовать Акрополь и посетить его Музей
Смотрите расписание
Афины: двухдневный билет на hop-on hop-off автобус и в музей Акрополя
28
за 1 чел.
Афины: двухдневный билет на hop-on hop-off автобус и в музей Акрополя
Осмотрите Афины, порт Пирей и пляжи в собственном темпе с билетом на hop-on hop-off автобус
Ежедневно с 08:30 - 18:00
Экскурсия по Афинам с посещением Акрополя
Индивидуальная экскурсия
2.3
3
300
за 1-10 чел.
Экскурсия по Афинам с посещением Акрополя
На автомобиле с гидом вы побываете возле самых главных зданий современных Афин: Президентского...
по договоренности
Византийские храмы Афин
Индивидуальная экскурсия
120
за 1-6 чел.
Византийские храмы Афин
Посетить главные православные святыни города и раскрыть их многовековую историю
Билеты в Акрополь и музей с аудиотуром на английском языке
Индивидуальная экскурсия
42
за 1 чел.
Билеты в Акрополь и музей с аудиотуром на английском языке
Получите доступ к холму и музею Акрополя с заранее забронированным электронным билетом
Ежедневно с 08:00 - 17:30
Афины: тайны и мифы
Индивидуальная экскурсия
5
13
120
за 1-10 чел.
Очень популярно сейчас
Афины: тайны и мифы
Погулять по Старому городу и посетить легендарный Акрополь с профессиональным гидом
Индивидуальная обзорная экскурсия по Афинам на авто
Индивидуальная экскурсия
4
1
254
за 1-4 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Афинам на авто
Вместе с гидом, на комфортном автомобиле, вы отправитесь в путешествие по городу: посетите первый...
по договоренности
Агора в жизни древних Афин
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
120
за 1-10 чел.
Агора в жизни древних Афин
Погрузиться в будни древнего демократического государства на прогулке с лицензированным гидом
Прогулка по Афинам
Индивидуальная экскурсия
125
за 1-9 чел.
Прогулка по Афинам
Пешеходная экскурсия по Афинам
будние дни с 8:50
Калимэра, Афины!
5
3
50
за 1 чел.
Калимэра, Афины!
Погрузиться в историю города и увидеть самое главное на авто-пешеходной экскурсии

Александр проводит ещё 3 экскурсии

Акрополь: в гости к богине Афине
Индивидуальная экскурсия
5
5
1ч 30м
93
за 1-8 чел.
Акрополь: в гости к богине Афине
Посетить «визитную карточку» города и расшифровать античные памятники с профессиональным гидом
Сокровища Археологического музея
Индивидуальная экскурсия
5
28
2ч 30м
117
за 1-8 чел.
Сокровища Археологического музея
Познакомиться с древнегреческим искусством в компании профессионального гида
Новый музей Акрополя
Индивидуальная экскурсия
5
3
1ч 30м
93
за 1-8 чел.
Новый музей Акрополя
Посетить ультрасовременный музей с древними артефактами, найденными на склонах Акрополя
У нас ещё много экскурсий 😎 в Афинах. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Афинах
🇬🇷