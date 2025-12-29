Погрузитесь в историю Византии с профессиональным гидом. Узнайте о фресках, иконах и архитектуре, исследуя богатую коллекцию музея
Богатая коллекция Византийского музея насчитывает более 25 тысяч экспонатов. Фрески, иконы, скульптуры, книги, рукописи и картины откроют перед вами мир византийского искусства.
Путешествие по залам старинной виллы во флорентийском стиле позволит читать дальшеуменьшить
проследить развитие искусства во времени. Профессиональный гид поможет расшифровать идеи древних мастеров. С 1930 года музей расположен в вилле Илиссия, которая сама по себе является произведением искусства. Узнайте о строительстве этого великолепного здания и его первой хозяйке - герцогине Плакентийской. Экскурсия включает знакомство с символикой древних фресок и коллекцией икон различных эпох. Погружение в историю Византийской империи, ее религию и архитектуру.
Узнайте, как появилось название империи, архитектурные особенности византийских храмов и роль христианства в управлении империей. Входные билеты в музей не включены в стоимость
📚 Интересные факты о византийской архитектуре и религии
🏰 Прогулка по старинной вилле во флорентийском стиле
👨🏫 Профессиональный гид, который поможет расшифровать идеи древних мастеров
Лучшее время для посещения
янв
фев
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май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Посещение Византийского музея в Афинах будет интересно в любое время года. Музей предлагает уникальные экспонаты и интересные истории, которые можно изучать независимо от сезона.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Византийский музей
Вилла Илиссия
Фрески
Иконы
Скульптуры
Рукописи
Картины
Описание экскурсии
Путешествие по эпохам
С 1930 года музей находится внутри виллы Илиссия, которая сама по себе является произведением искусства. Я расскажу о строительстве этого великолепного здания и о его первой хозяйке — герцогине Плакентийской. Далее мы перейдем к экспонатам: разберемся в символике древних фресок и рассмотрим богатую коллекцию икон различных эпох и техник написания. Вы раскроете, что такое «манера латина», «манера грека» и почему эти термины появились на Крите.
Византийская империя: история, религия и архитектура
Я поделюсь множеством интересных фактов из истории Византийской империи, просуществовавшей более 1000 лет. Вы узнаете, как появилось ее название и как себя именовали ее жители, каковы архитектурные особенности и основные типы византийских храмов, как в новом искусстве использовались языческие символы. А также услышите о роли христианства в системе управления империей, о власти ее повелителей и о жизни простых людей.
Организационные детали
Входные билеты в музей не включены в стоимость — 8 евро с человека, дети до 5 лет бесплатно. С 1 ноября по 31 марта гостям с 6 до 25 лет предоставляется скидка 4 евро.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Евангелисмос
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Афинах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 2753 туристов
Меня зовут Александр, я родом из Донецка, этнический грек. Увлекаюсь историей и археологией. В 2001 году приехал в Грецию по стипендии Министерства иностранных дел для получения высшего образования. Окончил Университет социальных и политических наук «Пандион» в Афинах по специальности «Международные отношения» и Школу гидов при Министерстве туризма. Получил лицензию гида-экскурсовода и сейчас с радостью делюсь накопленными знаниями с путешественниками!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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2
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1
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С
Сергей
Великолепная экскурсия. Музей настолько богат и разнообразен, что без гида разобраться сложно. Александр, огромное вам спасибо!
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А
Александр
Спасибо огромное Александру за интересную и насыщенную экскурсию.
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