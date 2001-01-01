Что вас ожидает

Путешествие по эпохам

С 1930 года музей находится внутри виллы Илиссия, которая сама по себе является произведением искусства. Я расскажу о строительстве этого великолепного здания и о его первой хозяйке — герцогине Плакентийской. Далее мы перейдем к экспонатам: разберемся в символике древних фресок и рассмотрим богатую коллекцию икон различных эпох и техник написания. Вы раскроете, что такое «манера латина», «манера грека» и почему эти термины появились на Крите.

Византийская империя: история, религия и архитектура

Я поделюсь множеством интересных фактов из истории Византийской империи, просуществовавшей более 1000 лет. Вы узнаете, как появилось ее название и как себя именовали ее жители, каковы архитектурные особенности и основные типы византийских храмов, как в новом искусстве использовались языческие символы. А также услышите о роли христианства в системе управления империей, о власти ее повелителей и о жизни простых людей.

Организационные детали

Входные билеты в музей не включены в стоимость — 8 евро с человека, дети до 5 лет бесплатно. С 1 ноября по 31 марта гостям с 6 до 25 лет предоставляется скидка 4 евро.