Посещение Византийского музея в Афинах будет интересно в любое время года. Музей предлагает уникальные экспонаты и интересные истории, которые можно изучать независимо от сезона.

Богатая коллекция Византийского музея насчитывает более 25 тысяч экспонатов. Фрески, иконы, скульптуры, книги, рукописи и картины откроют перед вами мир византийского искусства.Путешествие по залам старинной виллы во флорентийском стиле позволит

проследить развитие искусства во времени. Профессиональный гид поможет расшифровать идеи древних мастеров. С 1930 года музей расположен в вилле Илиссия, которая сама по себе является произведением искусства. Узнайте о строительстве этого великолепного здания и его первой хозяйке - герцогине Плакентийской. Экскурсия включает знакомство с символикой древних фресок и коллекцией икон различных эпох. Погружение в историю Византийской империи, ее религию и архитектуру. Узнайте, как появилось название империи, архитектурные особенности византийских храмов и роль христианства в управлении империей. Входные билеты в музей не включены в стоимость

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие по эпохам

С 1930 года музей находится внутри виллы Илиссия, которая сама по себе является произведением искусства. Я расскажу о строительстве этого великолепного здания и о его первой хозяйке — герцогине Плакентийской. Далее мы перейдем к экспонатам: разберемся в символике древних фресок и рассмотрим богатую коллекцию икон различных эпох и техник написания. Вы раскроете, что такое «манера латина», «манера грека» и почему эти термины появились на Крите.

Византийская империя: история, религия и архитектура

Я поделюсь множеством интересных фактов из истории Византийской империи, просуществовавшей более 1000 лет. Вы узнаете, как появилось ее название и как себя именовали ее жители, каковы архитектурные особенности и основные типы византийских храмов, как в новом искусстве использовались языческие символы. А также услышите о роли христианства в системе управления империей, о власти ее повелителей и о жизни простых людей.

Организационные детали

Входные билеты в музей не включены в стоимость — 8 евро с человека, дети до 5 лет бесплатно. С 1 ноября по 31 марта гостям с 6 до 25 лет предоставляется скидка 4 евро.