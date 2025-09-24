Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в Античность: Акрополь и Парфенон
Погрузитесь в мир древнегреческого искусства, посетив Акрополь и Новый музей. Восхититесь архитектурой Парфенона и другими шедеврами античности
Начало: У подножия Акрополя
Завтра в 12:30
25 сен в 12:30
€164 за всё до 10 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Афинами: по следам богов и философов
Раскрыть характер города, прочувствовать его настроение, ритм и атмосферу
27 сен в 14:00
28 сен в 09:00
€98
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Главное в Афинах: от Монастираки до Акрополя
Погрузитесь в атмосферу древних Афин с профессиональным гидом. Узнайте тайны Парфенона и насладитесь видами с Акрополя. Идеально для всех, кто любит историю
Начало: В центре Афин
Завтра в 12:00
1 окт в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
