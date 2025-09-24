Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии 2025 » в Афинах на русском языке, цены от €98, скидки до 25%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 15 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Погружение в Античность: Акрополь и Парфенон Погрузитесь в мир древнегреческого искусства, посетив Акрополь и Новый музей. Восхититесь архитектурой Парфенона и другими шедеврами античности Начало: У подножия Акрополя €164 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа 25% 5 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Знакомство с Афинами: по следам богов и философов Раскрыть характер города, прочувствовать его настроение, ритм и атмосферу €98 €130 за всё до 6 чел. Пешая 3 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Главное в Афинах: от Монастираки до Акрополя Погрузитесь в атмосферу древних Афин с профессиональным гидом. Узнайте тайны Парфенона и насладитесь видами с Акрополя. Идеально для всех, кто любит историю Начало: В центре Афин €200 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Афин

