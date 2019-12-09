1 отзыв оставили туристы

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Женщины в Древней Греции

Детально разобрать античные идеалы красоты, роль и статус женщин на прогулке по Старому городу

5
1 отзыв
София
София – Гид из Афин
Мы поговорим о глобальных периодах матриархата и патриархата, сакральном статусе женщин в мифологии и религии, институте брака и материнстве, правах и быте.

Так, взглянув на жизнь древних гречанок с разных аспектов, вы осознаете ценность наследия, которое они оставили современным женщинам, и посмотрите шире на гендерные вопросы Античности.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €105 за экскурсию

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Женщины в Древней Греции
Женщины в Древней Греции

Что вас ожидает

Галерея женских образов
Вы узнаете, какими они были, минойские красавицы с обнаженной грудью, бледной кожей и замысловатыми прическами — женщины во время матриархата, и женщины в эпоху Перикла, когда мужчина-воин стал центром мировоззрения древних греков. Как различаются эти два периода и где между ними граница? Я познакомлю вас с целой галереей женских образов Античности: вы услышите о спартанках в коротких хитонах, матронах, гетерах, палакидах, иеродулах и порни. Вы узнаете об их жизни, о том, как через мужчин они влияли на ход истории 📖 и искусства, какое наследие оставили современным женщинам и почему важно узнать о таких личностях, как Аспазия, Сапфо и Фрина.

Роль, статус и жизнь женщин в античном обществе
Мы подробно обсудим, чем занимались древнегреческие женщины и какие права имели, в зависимости от социального статуса.

  • Как был утроен институт брака — могла ли, например, свободная выйти замуж за раба и наоборот, как и когда проходила свадьба и могла ли невеста выбирать жениха.
  • Поговорим о материнстве — вы узнаете о родах в Античности и гендерных требованиях к акушерам-гинекологам. Каким был подход к первым этапам вскармливания, воспитанию и какими правами обладали дети граждан Афин.
  • Кроме того, я расскажу о быте женщин разного социального уровня, от рабынь и до жен аристократов, — как и на чем готовили еду и как, в целом, вели домашнее хозяйство.
  • Вы узнаете о появлении первых борделей — поощряло ли государство их, где именно они располагались, кто там работал и сколько зарабатывал.
  • Отдельное внимание уделим роли женщин в искусстве — как их образы передавались мастерами в великих произведениях, которые изучаются многими поколениями специалистов и приводят в восхищение обычных наблюдателей.
  • И, конечно, не обойдем стороной духовную сторону античной жизни. На прогулке 👣 вы услышите о жрицах и их участии в религиозных обрядах, а также о мифологических богинях и тех сферах, которые находились под их покровительством.

Представления о красоте
Я расскажу, как менялись идеалы прекрасного с течением времени и какой эталон красоты нам оставили древние греки. Как женщины ухаживали за внешностью, какие средства изобретали, чем пользовались в качестве декоративной косметики. Какие носили прически и какие наносили ароматические масла, эссенции и духи. Как выглядела древнегреческая одежда и обувь. И как по внешнему виду можно было определить, из какого региона женщина, например, чем отличались спартанки от афинянок.

🏛 Все это время вы будете гулять по историческому центру Афин и подниметесь на легендарные холмы города. А возле Акрополя посетите потрясающий частный музей 🖼 ювелирного искусства Илиаса Лалауниса, где представлены авторские ювелирные изделия, вдохновленные неолитом, минойской культурой и классической Грецией.

Организационные детали

В стоимость не входят билеты 🎫 в музей — 5 евро/человека.

Женщины в Древней Греции
Женщины в Древней Греции
Женщины в Древней Греции
Женщины в Древней Греции
Женщины в Древней Греции
Женщины в Древней Греции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
София
София
Привет! Я София, хочу стать вашим проводником в мир греческой культуры. По образованию я филолог, в Греции живу 16 лет, 10 из них работала гидом в крупнейших туристических компаниях. Я гречанка, родилась в России, выросла в греческой среде. Знаю историю и традиции этой страны, расскажу, как живут местные, покажу свой любимый город, стильные концептуальные места и постараюсь передать его дух и атмосферу свободы и света, чтобы воспоминания о Греции еще долго грели ваше сердце! Добро пожаловать в Афины!
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1 отзыв оставили туристы

9 декабря 2019
Отличная экскурсия. Интересный рассказ об истории. Мы увидели фантастически красивые украшения, просто шедевры, созданные греческим ювелиром Илиасом Лалау́нисом в Музеи ювелирных изделий (IliasJewelry Museum) и женское сердце было просто очаровано. София проявила отличное знание материала и эрудированность. Экскурсия была очень динамичной, информативной, проведенной в непринужденной манере. Время пролетело незаметно. Еще раз спасибо за новые знания и с пользой проведенное время!

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