1 отзыв оставили туристы

Галерея женских образов
Вы узнаете, какими они были, минойские красавицы с обнаженной грудью, бледной кожей и замысловатыми прическами — женщины во время матриархата, и женщины в эпоху Перикла, когда мужчина-воин стал центром мировоззрения древних греков. Как различаются эти два периода и где между ними граница? Я познакомлю вас с целой галереей женских образов Античности: вы услышите о спартанках в коротких хитонах, матронах, гетерах, палакидах, иеродулах и порни. Вы узнаете об их жизни, о том, как через мужчин они влияли на ход истории 📖 и искусства, какое наследие оставили современным женщинам и почему важно узнать о таких личностях, как Аспазия, Сапфо и Фрина.
Роль, статус и жизнь женщин в античном обществе
Мы подробно обсудим, чем занимались древнегреческие женщины и какие права имели, в зависимости от социального статуса.
Представления о красоте
Я расскажу, как менялись идеалы прекрасного с течением времени и какой эталон красоты нам оставили древние греки. Как женщины ухаживали за внешностью, какие средства изобретали, чем пользовались в качестве декоративной косметики. Какие носили прически и какие наносили ароматические масла, эссенции и духи. Как выглядела древнегреческая одежда и обувь. И как по внешнему виду можно было определить, из какого региона женщина, например, чем отличались спартанки от афинянок.
🏛 Все это время вы будете гулять по историческому центру Афин и подниметесь на легендарные холмы города. А возле Акрополя посетите потрясающий частный музей 🖼 ювелирного искусства Илиаса Лалауниса, где представлены авторские ювелирные изделия, вдохновленные неолитом, минойской культурой и классической Грецией.
В стоимость не входят билеты 🎫 в музей — 5 евро/человека.