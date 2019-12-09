1 отзыв оставили туристы

Вы узнаете, какими они были, минойские красавицы с обнаженной грудью, бледной кожей и замысловатыми прическами — женщины во время матриархата, и женщины в эпоху Перикла, когда мужчина-воин стал центром мировоззрения древних греков. Как различаются эти два периода и где между ними граница? Я познакомлю вас с целой галереей женских образов Античности: вы услышите о спартанках в коротких хитонах, матронах, гетерах, палакидах, иеродулах и порни. Вы узнаете об их жизни, о том, как через мужчин они влияли на ход истории и искусства, какое наследие оставили современным женщинам и почему важно узнать о таких личностях, как Аспазия, Сапфо и Фрина.
Роль, статус и жизнь женщин в античном обществе
Мы подробно обсудим, чем занимались древнегреческие женщины и какие права имели, в зависимости от социального статуса.
Как был утроен институт брака — могла ли, например, свободная выйти замуж за раба и наоборот, как и когда проходила свадьба и могла ли невеста выбирать жениха.
Поговорим о материнстве — вы узнаете о родах в Античности и гендерных требованиях к акушерам-гинекологам. Каким был подход к первым этапам вскармливания, воспитанию и какими правами обладали дети граждан Афин.
Кроме того, я расскажу о быте женщин разного социального уровня, от рабынь и до жен аристократов, — как и на чем готовили еду и как, в целом, вели домашнее хозяйство.
Вы узнаете о появлении первых борделей — поощряло ли государство их, где именно они располагались, кто там работал и сколько зарабатывал.
Отдельное внимание уделим роли женщин в искусстве — как их образы передавались мастерами в великих произведениях, которые изучаются многими поколениями специалистов и приводят в восхищение обычных наблюдателей.
И, конечно, не обойдем стороной духовную сторону античной жизни. На прогулке вы услышите о жрицах и их участии в религиозных обрядах, а также о мифологических богинях и тех сферах, которые находились под их покровительством.
Представления о красоте
Я расскажу, как менялись идеалы прекрасного с течением времени и какой эталон красоты нам оставили древние греки. Как женщины ухаживали за внешностью, какие средства изобретали, чем пользовались в качестве декоративной косметики. Какие носили прически и какие наносили ароматические масла, эссенции и духи. Как выглядела древнегреческая одежда и обувь. И как по внешнему виду можно было определить, из какого региона женщина, например, чем отличались спартанки от афинянок.
🏛 Все это время вы будете гулять по историческому центру Афин и подниметесь на легендарные холмы города. А возле Акрополя посетите потрясающий частный музей ювелирного искусства Илиаса Лалауниса, где представлены авторские ювелирные изделия, вдохновленные неолитом, минойской культурой и классической Грецией.
Организационные детали
В стоимость не входят билеты в музей — 5 евро/человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Афинах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 2696 туристов
Привет! Я Ольга, хочу стать вашим проводником в мир греческой культуры. По образованию филолог, в Греции живу 16 лет, 10 из них работала гидом в крупнейших туристических компаниях. Я гречанка, читать дальшеуменьшить
родилась в России, выросла в греческой среде. Знаю историю и традиции этой страны, расскажу, как живут местные, покажу свой любимый город, стильные концептуальные места и постараюсь передать его дух и атмосферу свободы и света, чтобы воспоминания о Греции еще долго грели ваше сердце! Добро пожаловать в Афины!
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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ELENA
Отличная экскурсия. Интересный рассказ об истории. Мы увидели фантастически красивые украшения, просто шедевры, созданные греческим ювелиром Илиасом Лалау́нисом в Музеи ювелирных изделий (IliasJewelry Museum) и женское сердце было просто очаровано. Ольга проявила отличное знание материала и эрудированность. Экскурсия была очень динамичной, информативной, проведенной в непринужденной манере. Время пролетело незаметно. Еще раз спасибо за новые знания и с пользой проведенное время!