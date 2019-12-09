1 отзыв оставили туристы

Мы поговорим о глобальных периодах матриархата и патриархата, сакральном статусе женщин в мифологии и религии, институте брака и материнстве, правах и быте. Так, взглянув на жизнь древних гречанок с разных аспектов, вы осознаете ценность наследия, которое они оставили современным женщинам, и посмотрите шире на гендерные вопросы Античности.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Галерея женских образов

Вы узнаете, какими они были, минойские красавицы с обнаженной грудью, бледной кожей и замысловатыми прическами — женщины во время матриархата, и женщины в эпоху Перикла, когда мужчина-воин стал центром мировоззрения древних греков. Как различаются эти два периода и где между ними граница? Я познакомлю вас с целой галереей женских образов Античности: вы услышите о спартанках в коротких хитонах, матронах, гетерах, палакидах, иеродулах и порни. Вы узнаете об их жизни, о том, как через мужчин они влияли на ход истории и искусства, какое наследие оставили современным женщинам и почему важно узнать о таких личностях, как Аспазия, Сапфо и Фрина.

Роль, статус и жизнь женщин в античном обществе

Мы подробно обсудим, чем занимались древнегреческие женщины и какие права имели, в зависимости от социального статуса.

Как был утроен институт брака — могла ли, например, свободная выйти замуж за раба и наоборот, как и когда проходила свадьба и могла ли невеста выбирать жениха.

— могла ли, например, свободная выйти замуж за раба и наоборот, как и когда проходила свадьба и могла ли невеста выбирать жениха. Поговорим о материнстве — вы узнаете о родах в Античности и гендерных требованиях к акушерам-гинекологам. Каким был подход к первым этапам вскармливания, воспитанию и какими правами обладали дети граждан Афин.

— вы узнаете о родах в Античности и гендерных требованиях к акушерам-гинекологам. Каким был подход к первым этапам вскармливания, воспитанию и какими правами обладали дети граждан Афин. Кроме того, я расскажу о быте женщин разного социального уровня , от рабынь и до жен аристократов, — как и на чем готовили еду и как, в целом, вели домашнее хозяйство.

, от рабынь и до жен аристократов, — как и на чем готовили еду и как, в целом, вели домашнее хозяйство. Вы узнаете о появлении первых борделей — поощряло ли государство их, где именно они располагались, кто там работал и сколько зарабатывал.

— поощряло ли государство их, где именно они располагались, кто там работал и сколько зарабатывал. Отдельное внимание уделим роли женщин в искусстве — как их образы передавались мастерами в великих произведениях, которые изучаются многими поколениями специалистов и приводят в восхищение обычных наблюдателей.

— как их образы передавались мастерами в великих произведениях, которые изучаются многими поколениями специалистов и приводят в восхищение обычных наблюдателей. И, конечно, не обойдем стороной духовную сторону античной жизни. На прогулке вы услышите о жрицах и их участии в религиозных обрядах, а также о мифологических богинях и тех сферах, которые находились под их покровительством.

Представления о красоте

Я расскажу, как менялись идеалы прекрасного с течением времени и какой эталон красоты нам оставили древние греки. Как женщины ухаживали за внешностью, какие средства изобретали, чем пользовались в качестве декоративной косметики. Какие носили прически и какие наносили ароматические масла, эссенции и духи. Как выглядела древнегреческая одежда и обувь. И как по внешнему виду можно было определить, из какого региона женщина, например, чем отличались спартанки от афинянок.

🏛 Все это время вы будете гулять по историческому центру Афин и подниметесь на легендарные холмы города. А возле Акрополя посетите потрясающий частный музей ювелирного искусства Илиаса Лалауниса, где представлены авторские ювелирные изделия, вдохновленные неолитом, минойской культурой и классической Грецией.

Организационные детали

В стоимость не входят билеты в музей — 5 евро/человека.