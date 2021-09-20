во вторник и четверг в 09:00

Очарование Западного Крита

Прогуляться по улочкам Ретимно, искупаться в озере в черепашками и посетить подземную пещеру

5
4 отзыва
В компании до 8 человек вы отправитесь исследовать запад острова.

Вы услышите о тайнах пещеры Мелидони и ее артефактах, которым несколько тысяч лет! Озеро Курнас поразит вас чистотой и цветом воды — и своими милыми обитателями.

В живописном Ретимно вы впечатлитесь венецианской архитектурой, а в уютной деревушке Маргаритес попробуете себя в гончарном деле.
Очарование Западного Крита
Очарование Западного Крита
Очарование Западного Крита
Очарование Западного Крита
Очарование Западного Крита
Очарование Западного Крита
Очарование Западного Крита
Очарование Западного Крита
Очарование Западного Крита
Очарование Западного Крита
Очарование Западного Крита
Очарование Западного Крита

Что вас ожидает

Подземное царство Мелидони

Древняя история и мифология сплетаются в пещере Мелидони. Тысячи лет она оставалась культовым местом — мы исследуем ее искусно оформленные залы, поговорим о назначении пещеры и о найденных в ней артефактах, которые датируют 3650 — 2900 гг. до н. э.

Гончарное искусство в деревушке Маргаритес

После мы отправимся в деревушку Маргаритес — с витиеватым улочками и прекрасно сохранившемся венецианскими домами. Здесь вы сможете приобщиться к одному из традиционных ремёсел Крита — гончарному делу, — и слепить, например, горшочек на гончарном круге. Или же просто насладиться атмосферой деревни и понаблюдать за ее размеренным течением жизни за кружкой ароматного кофе.

Курнас: черепаший дом

Это пресноводное озеро — чудо нашего острова! Вы впечатлитесь цветом его воды, сможете искупаться или взять на прокат катамаран — компанию вам составят местные обитатели, черепашки. Здесь же сделаем паузу на обед: прекрасный вид озёра дополнит гастрономические впечатления.

Городская романтика Ретимно

И наконец, вас ждёт один из самых живописных курортов Крита — городок Ретимно. Его старый город — будто музей под открытым небом: изящная архитектура церквей и домов, изысканные фонтаны и мечети османского времени поочередно будут сменять друг друга на вашем пути.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашего агентства
  • Экскурсия проходит на микроавтобусе. Переезды между локациями — от 20 до 50 минут. Пешеходная часть — прогулка по городу Ретимно.
  • Дополнительные расходы: вход в пещеру (4 евро за человека), обед в таверне (10-20 евро на человека), аренда катамарана (10 евро на четверых, по желанию)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Ираклионе и его пригородах
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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во вторник и четверг в 09:00

Юлия
Юлия
Долой скучные маршруты и толпы туристов! С нами вы увидите настоящий Крит — только самое-самое! Совместно с гостями острова мы разработали экскурсии в мини-группах, которые сочетают посещение визитных карточек, а также совершенно аутентичных, неизвестных обычному туристу мест. Наши гиды — настоящие профессионалы. Они живут на Крите по 10-20 лет, обожают его всей душой и готовы этой любовью поделиться с вами!
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4 настоящих отзыва от туристов

Аня
20 сен 2021
Хорршая однодневная поездка по западному Криту. Комфортный, продуманный маршрут, который не напрягает. Отличная поездка на один день.
А
1 сен 2021
Гид Александр очень приятный, внимательный, начитанный, знающий историю Греции и острова Крит, а так же мифологию Древней Греции. Поездка была интересной, познавательной. Озеро Курнас наикрасивейшее. Жаль не увидели черепашек, но мы обязательно еще вернемся! Рекомендую. Спасибо огромное Александру за время, проведенное с нами.
А
25 авг 2021
Замечательная экскурсия, с кучей впечатлений, но не утомительная. Елена очень заботливый гид и потрясающий рассказчик, знает невероятно много всего и о современной культуре Крита и о минойской цивилизации.
Анастасия
29 июля 2021
Невероятно красивые места и замечательный гид Елена! Получили массу положительных и запоминающихся впечатлений, очень нетривиальная и разнообразная экскурсия!

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