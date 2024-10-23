во вторник и четверг в 09:00

Лучшее время для посещения Ираклиона - с июня по сентябрь. В это время погода тёплая и солнечная, что делает прогулки и экскурсии особенно приятными. Апрель, май и октябрь также подойдут для поездки, но могут быть прохладнее, что может повлиять на комфортность купания в озере Курнас. В остальные месяцы, хотя и возможны экскурсии, стоит учитывать более низкие температуры и вероятность дождей, что может ограничить некоторые активности на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Пещера Мелидони
Деревушка Маргаритес
Озеро Курнас
Город Ретимно
Описание экскурсии
Подземное царство Мелидони
Древняя история и мифология сплетаются в пещере Мелидони. Тысячи лет она оставалась культовым местом — мы исследуем ее искусно оформленные залы, поговорим о назначении пещеры и о найденных в ней артефактах, которые датируют 3650 — 2900 гг. до н. э.
Гончарное искусство в деревушке Маргаритес
После мы отправимся в деревушку Маргаритес — с витиеватым улочками и прекрасно сохранившемся венецианскими домами. Здесь вы сможете приобщиться к одному из традиционных ремёсел Крита — гончарному делу, — и слепить, например, горшочек на гончарном круге. Или же просто насладиться атмосферой деревни и понаблюдать за ее размеренным течением жизни за кружкой ароматного кофе.
Курнас: черепаший дом
Это пресноводное озеро — чудо нашего острова! Вы впечатлитесь цветом его воды, сможете искупаться или взять на прокат катамаран — компанию вам составят местные обитатели, черепашки. Здесь же сделаем паузу на обед: прекрасный вид озёра дополнит гастрономические впечатления.
Городская романтика Ретимно
И наконец, вас ждёт один из самых живописных курортов Крита — городок Ретимно. Его старый город — будто музей под открытым небом: изящная архитектура церквей и домов, изысканные фонтаны и мечети османского времени поочередно будут сменять друг друга на вашем пути.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашего агентства
Экскурсия проходит на микроавтобусе. Переезды между локациями — от 20 до 50 минут. Пешеходная часть — прогулка по городу Ретимно.
Дополнительные расходы: вход в пещеру (€4 за чел.), обед в таверне (€15-20 за чел.), аренда катамарана (€10 на четверых, по желанию)
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€90
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Ираклионе и его пригородах
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Ираклионе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1187 туристов
Долой скучные маршруты и толпы туристов! Опытные гиды нашей команды — настоящие профессионалы, живущие в Греции уже многие годы и любящие её всем сердцем. Они покажут вам аутентичную Грецию — читать дальшеуменьшить
от тайных уголков до всемирно известных мест, от древних улочек до впечатляющих легенд! Каждый маршрут мы можем корректировать с учётом ваших интересов, предлагая эксклюзивные впечатления, доступные только избранным! Комфорт и внимание к деталям — наш приоритет: от частных трансферов до уютных пикников в уединённых местах. Путешествуя с нами, вы получаете не просто экскурсию, а незабываемое путешествие, где каждый момент — это ваше личное открытие.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
–
3
–
2
–
1
–
Олег
мы посетили прекрасные места, гид был очень интересный, рассказал все секреты, мифы и легенды о местах, их историю, ни разу не пожалели! прекрасно провели время!
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A
Aleksandr
Очень много интересного, стоит посетить!
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А
Антон
Всё прошло на высшем уровне, крайне рекомендую
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И
Ирина
Очень интересная и содержательная экскурсия. Гид отлично знает историю острова. Мы очень довольны! Единственное предложение - можно увеличить время пребывания на пресноводном озере хотя бы на пол часика. Очень хотелось там ещё побыть. Благодарность организаторам! С нами была постоянная связь. Нас соорентировали с местом, где можно оставить машину и всегда сообщали, если в график были внесены изменения. Спасибо! 🌹🌞
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В
Виталий
Это был отличный тур. Гид рассказывала очень интересные вещи всю дорогу. Узнали от нее очень много не только по местам, где были, но и в целом про Крит. Все по высшему разряду, никаких нареканий, так что советую!
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Марина
Вчера ездили на экскурсию,,Очарование Западного Крита,, с гидом Еленой. Все очень понравилось. Приехали за нами равно в назначенное время. Маршрут прекрасный. Ехать не далеко, не утомительно. Виды очень впечатляющие. Очень понравилась работа Елены. Рассказ о современном Крите и его жителях плавно перетекал в мифы Древней Греции. Записались ещё на одну экскурсию. Уверенна, что не разочаруемся.