во вторник и четверг в 09:00

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Очарование Западного Крита

Вместе с группой до 8 человек откройте красоты Западного Крита: от древних пещер до венецианских улиц Ретимно
В компании до 8 человек отправляйтесь исследовать запад Крита. Узнайте тайны пещеры Мелидони и её древние артефакты. Насладитесь чистотой и цветом воды озера Курнас, а также его милыми обитателями.

В живописном Ретимно вас впечатлит венецианская архитектура, а в уютной деревушке Маргаритес попробуйте себя в гончарном деле.

Это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру острова, наслаждаясь красотами и традициями Крита
5
22 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕵️‍♂️ Тайны древней пещеры Мелидони
  • 🏺 Гончарное искусство в Маргаритес
  • 🐢 Черепашки на озере Курнас
  • 🏛 Венецианская архитектура Ретимно
  • 🚐 Комфортные переезды на микроавтобусе

Лучшее время для посещения

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фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
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ноя
дек
Лучшее время для посещения Ираклиона - с июня по сентябрь. В это время погода тёплая и солнечная, что делает прогулки и экскурсии особенно приятными. Апрель, май и октябрь также подойдут для поездки, но могут быть прохладнее, что может повлиять на комфортность купания в озере Курнас. В остальные месяцы, хотя и возможны экскурсии, стоит учитывать более низкие температуры и вероятность дождей, что может ограничить некоторые активности на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Очарование Западного Крита
Очарование Западного Крита
Очарование Западного Крита

Что можно увидеть

  • Пещера Мелидони
  • Деревушка Маргаритес
  • Озеро Курнас
  • Город Ретимно

Описание экскурсии

Подземное царство Мелидони

Древняя история и мифология сплетаются в пещере Мелидони. Тысячи лет она оставалась культовым местом — мы исследуем ее искусно оформленные залы, поговорим о назначении пещеры и о найденных в ней артефактах, которые датируют 3650 — 2900 гг. до н. э.

Гончарное искусство в деревушке Маргаритес

После мы отправимся в деревушку Маргаритес — с витиеватым улочками и прекрасно сохранившемся венецианскими домами. Здесь вы сможете приобщиться к одному из традиционных ремёсел Крита — гончарному делу, — и слепить, например, горшочек на гончарном круге. Или же просто насладиться атмосферой деревни и понаблюдать за ее размеренным течением жизни за кружкой ароматного кофе.

Курнас: черепаший дом

Это пресноводное озеро — чудо нашего острова! Вы впечатлитесь цветом его воды, сможете искупаться или взять на прокат катамаран — компанию вам составят местные обитатели, черепашки. Здесь же сделаем паузу на обед: прекрасный вид озёра дополнит гастрономические впечатления.

Городская романтика Ретимно

И наконец, вас ждёт один из самых живописных курортов Крита — городок Ретимно. Его старый город — будто музей под открытым небом: изящная архитектура церквей и домов, изысканные фонтаны и мечети османского времени поочередно будут сменять друг друга на вашем пути.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашего агентства
  • Экскурсия проходит на микроавтобусе. Переезды между локациями — от 20 до 50 минут. Пешеходная часть — прогулка по городу Ретимно.
  • Дополнительные расходы: вход в пещеру (€4 за чел.), обед в таверне (€15-20 за чел.), аренда катамарана (€10 на четверых, по желанию)

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€90
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Ираклионе и его пригородах
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Ираклионе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1187 туристов
Долой скучные маршруты и толпы туристов! Опытные гиды нашей команды — настоящие профессионалы, живущие в Греции уже многие годы и любящие её всем сердцем. Они покажут вам аутентичную Грецию —
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от тайных уголков до всемирно известных мест, от древних улочек до впечатляющих легенд! Каждый маршрут мы можем корректировать с учётом ваших интересов, предлагая эксклюзивные впечатления, доступные только избранным! Комфорт и внимание к деталям — наш приоритет: от частных трансферов до уютных пикников в уединённых местах. Путешествуя с нами, вы получаете не просто экскурсию, а незабываемое путешествие, где каждый момент — это ваше личное открытие.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
3
2
1
Олег
мы посетили прекрасные места, гид был очень интересный, рассказал все секреты, мифы и легенды о местах, их историю, ни разу не пожалели! прекрасно провели время!
мы посетили прекрасные места, гид был очень интересный, рассказал все секреты, мифы и легенды о местах,
мы посетили прекрасные места, гид был очень интересный, рассказал все секреты, мифы и легенды о местах,
мы посетили прекрасные места, гид был очень интересный, рассказал все секреты, мифы и легенды о местах,
мы посетили прекрасные места, гид был очень интересный, рассказал все секреты, мифы и легенды о местах,
мы посетили прекрасные места, гид был очень интересный, рассказал все секреты, мифы и легенды о местах,
мы посетили прекрасные места, гид был очень интересный, рассказал все секреты, мифы и легенды о местах,
мы посетили прекрасные места, гид был очень интересный, рассказал все секреты, мифы и легенды о местах,
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A
Очень много интересного, стоит посетить!
Очень много интересного, стоит посетить!
Очень много интересного, стоит посетить!
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А
Всё прошло на высшем уровне, крайне рекомендую
Всё прошло на высшем уровне, крайне рекомендую
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И
Очень интересная и содержательная экскурсия. Гид отлично знает историю острова. Мы очень довольны! Единственное предложение - можно увеличить время пребывания на пресноводном озере хотя бы на пол часика. Очень хотелось там ещё побыть. Благодарность организаторам! С нами была постоянная связь. Нас соорентировали с местом, где можно оставить машину и всегда сообщали, если в график были внесены изменения. Спасибо! 🌹🌞
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В
Это был отличный тур. Гид рассказывала очень интересные вещи всю дорогу. Узнали от нее очень много не только по местам, где были, но и в целом про Крит. Все по высшему разряду, никаких нареканий, так что советую!
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Марина
Вчера ездили на экскурсию,,Очарование Западного Крита,, с гидом Еленой.
Все очень понравилось. Приехали за нами равно в назначенное время. Маршрут прекрасный. Ехать не далеко, не утомительно. Виды очень впечатляющие.
Очень понравилась работа Елены. Рассказ о современном Крите и его жителях плавно перетекал в мифы Древней Греции.
Записались ещё на одну экскурсию. Уверенна, что не разочаруемся.
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Входит в следующие категории Ираклиона

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