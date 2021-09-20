во вторник и четверг в 09:00

Что вас ожидает

Подземное царство Мелидони

Древняя история и мифология сплетаются в пещере Мелидони. Тысячи лет она оставалась культовым местом — мы исследуем ее искусно оформленные залы, поговорим о назначении пещеры и о найденных в ней артефактах, которые датируют 3650 — 2900 гг. до н. э.

Гончарное искусство в деревушке Маргаритес

После мы отправимся в деревушку Маргаритес — с витиеватым улочками и прекрасно сохранившемся венецианскими домами. Здесь вы сможете приобщиться к одному из традиционных ремёсел Крита — гончарному делу, — и слепить, например, горшочек на гончарном круге. Или же просто насладиться атмосферой деревни и понаблюдать за ее размеренным течением жизни за кружкой ароматного кофе.

Курнас: черепаший дом

Это пресноводное озеро — чудо нашего острова! Вы впечатлитесь цветом его воды, сможете искупаться или взять на прокат катамаран — компанию вам составят местные обитатели, черепашки. Здесь же сделаем паузу на обед: прекрасный вид озёра дополнит гастрономические впечатления.

Городская романтика Ретимно

И наконец, вас ждёт один из самых живописных курортов Крита — городок Ретимно. Его старый город — будто музей под открытым небом: изящная архитектура церквей и домов, изысканные фонтаны и мечети османского времени поочередно будут сменять друг друга на вашем пути.

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