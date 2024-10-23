во вторник и четверг в 09:00

Лучшее время для посещения Ираклиона - с июня по сентябрь. В это время погода тёплая и солнечная, что делает прогулки и экскурсии особенно приятными. Апрель, май и октябрь также подойдут для поездки, но могут быть прохладнее, что может повлиять на комфортность купания в озере Курнас. В остальные месяцы, хотя и возможны экскурсии, стоит учитывать более низкие температуры и вероятность дождей, что может ограничить некоторые активности на свежем воздухе.

В компании до 8 человек отправляйтесь исследовать запад Крита. Узнайте тайны пещеры Мелидони и её древние артефакты. Насладитесь чистотой и цветом воды озера Курнас, а также его милыми обитателями. В живописном Ретимно вас впечатлит венецианская архитектура, а в уютной деревушке Маргаритес попробуйте себя в гончарном деле. Это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру острова, наслаждаясь красотами и традициями Крита

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Подземное царство Мелидони

Древняя история и мифология сплетаются в пещере Мелидони. Тысячи лет она оставалась культовым местом — мы исследуем ее искусно оформленные залы, поговорим о назначении пещеры и о найденных в ней артефактах, которые датируют 3650 — 2900 гг. до н. э.

Гончарное искусство в деревушке Маргаритес

После мы отправимся в деревушку Маргаритес — с витиеватым улочками и прекрасно сохранившемся венецианскими домами. Здесь вы сможете приобщиться к одному из традиционных ремёсел Крита — гончарному делу, — и слепить, например, горшочек на гончарном круге. Или же просто насладиться атмосферой деревни и понаблюдать за ее размеренным течением жизни за кружкой ароматного кофе.

Курнас: черепаший дом

Это пресноводное озеро — чудо нашего острова! Вы впечатлитесь цветом его воды, сможете искупаться или взять на прокат катамаран — компанию вам составят местные обитатели, черепашки. Здесь же сделаем паузу на обед: прекрасный вид озёра дополнит гастрономические впечатления.

Городская романтика Ретимно

И наконец, вас ждёт один из самых живописных курортов Крита — городок Ретимно. Его старый город — будто музей под открытым небом: изящная архитектура церквей и домов, изысканные фонтаны и мечети османского времени поочередно будут сменять друг друга на вашем пути.

Организационные детали