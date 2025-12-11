Билеты
Эксклюзивная экскурсия: Кносский дворец и тайны лабиринта Минотавра
Погрузитесь в мир древних мифов и архитектурных чудес вместе с эксклюзивной экскурсией по Кносскому дворцу
Начало: У касс Кносского дворца
Завтра в 09:30
13 дек в 09:00
от €175 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепные виды и древние мифы Крита: Путешествие в прошлое
Откройте для себя мифы и легенды Крита, посетив Кносский дворец, Пещеру Зевса и монастырь Богородицы Кера. Погрузитесь в атмосферу древней Греции
Завтра в 08:30
13 дек в 08:30
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Западный Крит: от пещеры Мелидони до венецианских улочек Ретимно
Погрузитесь в удивительный мир западного Крита вместе с опытным гидом. Познакомьтесь с историей, культурой и природой острова
Начало: У ресепшна вашего отеля
Завтра в 09:00
14 дек в 09:00
от €490 за всё до 8 чел.
