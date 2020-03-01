Индивидуальные экскурсии в Ретимно

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Обзорная экскурсия по старинному городу, пропитанному венецианским духом

Елена
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Елена – ваш гид
Ретимно очарует вас романтичной, камерной и очень теплой атмосферой.

Вы увидите его главные места и тайные уголки, раскроете древнюю историю и услышите о жизни и традициях местных.

А еще узнаете, каким образом здесь по сей день выполняется один из главных законов Минойской цивилизации.
100 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 39 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча у кафе Нувель
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Ретимно впервые
Ретимно впервые

Что вас ожидает

Соприкосновение с прошлым
Гуляя по узким улочкам Старого города, вы увидите венецианские домики и памятники, сохранившиеся с турецких времен. Кроме того, заглянете в мастерскую с чудесными изделиями из дерева, посетите посвященный Богоматери Митрополичий собор и узнаете, для чего жители острова размещают у чудотворной иконы небольшие пластинки «тамата». А у фонтана Римонди услышите старинную легенду о влюбленных!

История и легенды Ретимно
В Старом порту я расскажу, почему его хотели разрушить венецианцы и как ему чудом удалось сохраниться. Также вы увидите главный символ Ретимно — крепость Фортецца — и насладитесь мелодиями, доносящимися из мечети Нерандзе. Завершится наше путешествие на площади Четырех Мучеников, где вы рассмотрите храм и памятник монаху Костасу — человеку, перевернувшему ход истории острова одним выстрелом из ружья.

Организационные детали

  • В стоимость не включены входные билеты в крепость Фортецца — 3 евро с человека
  • По пути вы сможете попробовать вкуснейший замороженный йогурт (4-5 евро) и кофе по-гречески (1-2 евро)
Ретимно впервые
Ретимно впервые
Ретимно впервые
Ретимно впервые

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у кафе Нувель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Я профессиональный гид с опытом работы в туризме более 20 лет. Закончила в Санкт- Петербурге Академию Художеств имени И. Е. Репина, по специальности искусствовед. Училась на курсах экскурсоводов по специальности «Культовое зодчество» в Санкт-Петербурге. Я проживаю в Крите уже более 2 лет и постоянно восхищаюсь необыкновенной красотой и гостеприимными людьми, живущими на этом острове. На моих экскурсиях вас ждут подробные, интересные и живые рассказы о Крите, комфортабельные автомобили, маршруты согласно вашим пожеланиям, улыбка гида на протяжении всей экскурсии.
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Индивидуальные экскурсии в Ретимно

История Ретимно — в «Великолепном веке»История Ретимно — в «Великолепном веке»История Ретимно — в «Великолепном веке»
106 за экскурсию
3 часа
5 отзывов
Узнать, как жил венецианский город в эпоху правления османов и в чём правдив турецкий сериал
Я познакомлю вас с красивой и кровавой историей критского Ретимно через отсылки к сериалу «Империя Кёсем». Вы увидите старинную архитектуру периода туркократии, узнаете о том, как непокорный Крит принимал захватчиков и как изменился облик города благодаря одному любвеобильному султану. И даже если вы не поклонник турецких сериалов, поверьте: разбираться, где подлинные исторические события, а где мифы и вымысел, вам обязательно понравится. Ведь делать это мы будем прямо среди «декораций» «Великолепного века»!
Культура виноделия и традиции оливкового масла на КритеКультура виноделия и традиции оливкового масла на КритеКультура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
От 365 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Семейные винодельня и маслобойня, архитектурная мозаика Ретимно, живописные ущелья и дикий пляж
На северо-западе Крита вам предстоит встреча с бесподобным Ретимно — вы откроете интересное сплетение архитектурных стилей, увидите римские фонтаны и акведуки, турецкую мечеть и византийскую церковь. В старинном венецианском доме опытный кулинар устроит для вас небольшой мастер-класс по изготовлению греческих сладостей. Вы познакомитесь с традиционными критскими винами и прогуляетесь по горному погребу. На семейной маслобойне узнаете, как делают оливковое масло. А еще вы побываете в красивых ущельях, попробуете знаменитое мясо «антикристо» и искупаетесь на диком пляже!

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