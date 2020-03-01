Индивидуальные экскурсии в Ретимно

Что вас ожидает

Соприкосновение с прошлым

Гуляя по узким улочкам Старого города, вы увидите венецианские домики и памятники, сохранившиеся с турецких времен. Кроме того, заглянете в мастерскую с чудесными изделиями из дерева, посетите посвященный Богоматери Митрополичий собор и узнаете, для чего жители острова размещают у чудотворной иконы небольшие пластинки «тамата». А у фонтана Римонди услышите старинную легенду о влюбленных!

История и легенды Ретимно

В Старом порту я расскажу, почему его хотели разрушить венецианцы и как ему чудом удалось сохраниться. Также вы увидите главный символ Ретимно — крепость Фортецца — и насладитесь мелодиями, доносящимися из мечети Нерандзе. Завершится наше путешествие на площади Четырех Мучеников, где вы рассмотрите храм и памятник монаху Костасу — человеку, перевернувшему ход истории острова одним выстрелом из ружья.