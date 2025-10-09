Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Салоники
Откройте для себя Салоники через историю и современность. Прогулка по памятникам и встреча с культурой города ждут вас
Начало: У вашего отеля в центре города или на площади Арис...
Завтра в 11:30
10 окт в 11:30
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Православные святыни Салоников
Удивительная история развития греческой религии, архитектурные особенности храмов и мощи святых
Завтра в 16:00
10 окт в 16:00
€118 за всё до 3 чел.
-
50%
Индивидуальная
до 7 чел.
Еврейское наследие города Салоники
Осмыслить историю и культуру Салоник, а также их связь с многотысячным еврейским народом
Начало: Центр города Салоники
Завтра в 08:00
12 окт в 08:00
€94
€187 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Салоникам: история, святыни, гастрономия
Прогулка по Салоникам с осмотром крепостных стен, монастыря Влатадон, Белой башни и других достопримечательностей. Индивидуальный маршрут по вашим интересам
Начало: Начало набережной у порта
Завтра в 08:00
10 окт в 08:00
€155 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Салониках
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Салоникам в октябре 2025
Сейчас в Салониках в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 94 до 155 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 134 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Салониках (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 134 ⭐ отзыва, цены от €94. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь