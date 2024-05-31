Пешие экскурсии-прогулки в Салониках с экскурсоводом

Найдено 4 экскурсии в категории «Пешеходные» в Салониках на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Салоники
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
39 отзывов
Добро пожаловать в Салоники: индивидуальная экскурсия
Знакомство с Салониками через их богатую историю и культуру. Узнайте о древних памятниках, современных традициях и повседневной жизни города
Начало: У вашего отеля в центре города или на площади Арис...
Завтра в 11:00
10 июня в 11:30
100 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Салоникам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
57 отзывов
Обзорная экскурсия по Салоникам: история, святыни, гастрономия
Прогулка по Салоникам с осмотром крепостных стен, монастыря Влатадон, Белой башни и других достопримечательностей. Индивидуальный маршрут по вашим интересам
Начало: начало набережной у порта
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
130 за всё до 5 чел.
Православные святыни Салоников
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Православные святыни Салоников
Удивительная история развития греческой религии, архитектурные особенности храмов и мощи святых
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 118 за всё до 3 чел.
Салоники за 2,5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Салоники за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Прогулка по Салоникам от площади Аристотеля до крепостных стен. Увидите Белую башню, византийские храмы и узнаете о местных традициях
Начало: На площади Аристотеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
65 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дина
    31 мая 2024
    Салоники за 2,5 часа
    Надежда - отличный гид с прекрасным знанием не только Греции, но и истории в целом. Прогулка получилась очень приятной и познавательной, от души рекомендую!
  • Д
    Денис
    6 мая 2024
    Салоники за 2,5 часа
    Спасибо Надежде за прекрасную, интересную и познавательную экскурсию! Понравилось и взрослым и детям! Рекомендую!
  • В
    Виктор
    20 апреля 2024
    Салоники за 2,5 часа
    Спасибо огромное, Надежде, за познавательную, интересную экскурсию! Отличный гид! Всё было на высоком уровне! Обязательно будем рекомендовать и в следующий приезд обратимся только к Вам)
  • А
    Алексей
    14 апреля 2024
    Добро пожаловать в Салоники
    Все понравилось. Время у нас было очень мало, поэтому попросили сжатый режим экскурсии, но общее впечатление о городе получили. Большое спасибо!
  • Н
    Наталья
    9 апреля 2024
    Добро пожаловать в Салоники
    Отличная обзорная экскурсия для знакомства с городом и его историей. Яна замечательный рассказчик, влюбленный в Грецию. Рассказ про Салоники включал
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    не только историю, но и образование, гастрономию, что посмотреть в окрестностях с точками геолокации и много всего интересного и познавательного, чтобы проникнуться духом страны. В Салониках мы были впервые, да еще и на мой день рождения. Яна не только провела нам экскурсию, но и заказала столик в ресторане с потрясающим видом на море. Все прошло просто великолепно! Всем советую Яну, как гида!

  • С
    Стелла
    5 октября 2023
    Обзорная экскурсия по Салоникам
    Оксана спасибо, было супер интересно!
    Оксана спасибо, было супер интересно!Оксана спасибо, было супер интересно!Оксана спасибо, было супер интересно!Оксана спасибо, было супер интересно!
  • И
    Ирина
    10 сентября 2023
    Обзорная экскурсия по Салоникам
    Гид Оксана грамотный и очень приятный человек… систематизировала наши разрозненные знания по истории Салоников, два часа пролетели как один миг… получили также ценные советы по дальнейшему пребыванию в Греции… вернёмся в этот город еще раз и обязательно к Оксане!
  • В
    Владимир
    24 августа 2023
    Обзорная экскурсия по Салоникам
    Интересно, насыщенно и увлекательно. Довольны и дети и взрослые. Оксана знает и любит историю и сам город.
  • А
    Анна
    28 июля 2023
    Добро пожаловать в Салоники
    Нам очень понравилась экскурсия
  • С
    Светлана
    7 апреля 2023
    Православные святыни Салоников
    Экскурсия была очень насыщенная. У Павла не голова а кладезь познаний,фактов и информации. Объем информации полученой за пару часов можно сопоставить с недельным заточением в библиотеке. Спасибо огромное.

Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Салоникам в июне 2024
Сейчас в Салониках в категории "Пешеходные" можно забронировать 4 экскурсии от 65 до 130. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Салониках (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Пешеходные», 103 ⭐ отзыва, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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