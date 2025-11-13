Мои заказы

4 трапезы: гастрономическое путешествие по Батуми

Погрузитесь в атмосферу Батуми через его кухню: от завтрака до ужина, каждый приём пищи расскажет свою историю. Узнайте, что скрывается за вкусами региона
Экскурсия по Батуми - это не просто трапезы, а настоящее гастрономическое путешествие.

В центре города, где заведения расположены в шаговой доступности, гид познакомит с уникальными блюдами, такими как аджарули хачапури и
читать дальше

борано. Между приёмами пищи можно насладиться прогулками по живописным местам. Каждое блюдо - это история, полная символов и традиций.

Этот тур - идеальный способ узнать Батуми через его кулинарные традиции, которые не оставят равнодушным

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍽️ Попробовать аутентичные блюда
  • 📚 Узнать историю грузинской кухни
  • 🏙️ Прогуляться по центру Батуми
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🕒 Удобный график с перерывами
4 трапезы: гастрономическое путешествие по Батуми© Наталья
Что можно увидеть

  • Центр Батуми

Описание экскурсии

Как всё устроено

  • Все заведения — в центре Батуми, не более 15–20 минут пешком друг от друга
  • Между трапезами у вас будет время на самостоятельные прогулки по красивым городским локациям
  • Гид будет ждать вас в ресторане на завтрак, обед, чаепитие и ужин

Что вас ожидает

9:30–10:30 — завтрак
13:30–15:00 — обед
17:00–18:00 — чаепитие
20:30–22:00 — ужин

В заведениях, где едят сами батумцы, вы попробуете:

  • аджарули хачапури по старинному рецепту
  • борано — сыр, обжаренный в сливочном масле
  • хинкали калакури
  • и другие блюда и напитки, характерные для региона

Между подачами — короткие рассказы о смысле, символике и происхождении местных рецептов. Наш маршрут выстроен как сценарий гастрономического спектакля. Закуска — знакомство, горячее — откровение, десерт — благодарность.

Организационные детали

  • Будьте внимательны: гид сопровождает вас только в заведениях в указанное время. Между трапезами вы гуляете самостоятельно
  • Дополнительно оплачивается заказанная вами еда и напитки (средний чек на чел.): завтрак — 20–30 лари, обед — 30–40 лари, чаепитие — 10–15 лари, ужин — 30–40 лари
  • В аутентичных заведениях города вас сопровожу я или другой гид из нашей команды

в понедельник и четверг в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В локации для завтрака
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 09:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 252 туристов
Я много лет путешествую по разным странам, но неожиданно судьба привела меня в Батуми — прекрасный яркий город, который не перестаёт меня удивлять и восхищать. Здесь я познакомилась с интересными
читать дальше

людьми, которые зажигают и вдохновляют своей любовью к Грузии, её истории и традициям. Хочу поделиться с вами своими открытиями, эмоциями и позитивным отношением к жизни. Покажу вам Грузию такой, какой вижу и чувствую её я — яркой, самобытной и очень душевной. Грузия прекрасна. Посмотрите на неё с нашей командой!

Входит в следующие категории Батуми

