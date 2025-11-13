Экскурсия по Батуми - это не просто трапезы, а настоящее гастрономическое путешествие.
В центре города, где заведения расположены в шаговой доступности, гид познакомит с уникальными блюдами, такими как аджарули хачапури и
5 причин купить эту экскурсию
- 🍽️ Попробовать аутентичные блюда
- 📚 Узнать историю грузинской кухни
- 🏙️ Прогуляться по центру Батуми
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🕒 Удобный график с перерывами
Что можно увидеть
- Центр Батуми
Описание экскурсии
Как всё устроено
- Все заведения — в центре Батуми, не более 15–20 минут пешком друг от друга
- Между трапезами у вас будет время на самостоятельные прогулки по красивым городским локациям
- Гид будет ждать вас в ресторане на завтрак, обед, чаепитие и ужин
Что вас ожидает
9:30–10:30 — завтрак
13:30–15:00 — обед
17:00–18:00 — чаепитие
20:30–22:00 — ужин
В заведениях, где едят сами батумцы, вы попробуете:
- аджарули хачапури по старинному рецепту
- борано — сыр, обжаренный в сливочном масле
- хинкали калакури
- и другие блюда и напитки, характерные для региона
Между подачами — короткие рассказы о смысле, символике и происхождении местных рецептов. Наш маршрут выстроен как сценарий гастрономического спектакля. Закуска — знакомство, горячее — откровение, десерт — благодарность.
Организационные детали
- Будьте внимательны: гид сопровождает вас только в заведениях в указанное время. Между трапезами вы гуляете самостоятельно
- Дополнительно оплачивается заказанная вами еда и напитки (средний чек на чел.): завтрак — 20–30 лари, обед — 30–40 лари, чаепитие — 10–15 лари, ужин — 30–40 лари
- В аутентичных заведениях города вас сопровожу я или другой гид из нашей команды
в понедельник и четверг в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В локации для завтрака
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 09:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 252 туристов
Я много лет путешествую по разным странам, но неожиданно судьба привела меня в Батуми — прекрасный яркий город, который не перестаёт меня удивлять и восхищать.
Входит в следующие категории Батуми
