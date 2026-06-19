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это вот это, а во время поездки читайте интернет и сами ищите инфу о месте пребывания. Водитель прекрасно справился со своими обязанностями, и забрал нас откуда надо и провез по всем обозначенным местам. Я понимаю, трудно и вести машину и одновременно рассказывать о культуре и истории края, но хотя бы какую нибудь запись придумайте вместо народной или приблатненной музыки, пусть ИИ расскажет мифы и легенды древней Колхиды. Пещера конечно поразила и красотой и масштабами и организацией, но каньон это ТРЭШ! Показали два слабеньких водопадика, какую то дамбу, то ли маленькую ГЭС и расщелину с горной речкой, да еще везли 8 человек, скрючившихся в Крузаке! Удовольствие так себе за 40 лари. Ребята, это не каньон, это обычная река в горах! Кому хочется увидеть настоящее зрелище и мощь, езжайте в дагестанский Сулак или уж если в Грузии, то в Дашбаши. В общем, водителю огромное спасибо за доставку и потраченное на нас время, а организатору стоит подумать над совершенствованием маршрута.