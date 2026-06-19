Групповая
Мачахела: путешествие для души
Водопады Мачахелы, мост царицы Тамары и грузинское гостеприимство - из Батуми
Начало: С удобного трансфера из вашего отеля в Батуми
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
€35 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборС ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье
Горная Аджария раскрывается через контрасты: шум водопада, тишина крепостей и живое застолье. Почувствуйте настоящую Грузию
Начало: В центре Батуми
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 09:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Велотур по национальному парку Мтирала
Забудьте о суете города и отправьтесь в захватывающее путешествие по дорожкам Национального парка Мтирала
Начало: В районе Макдональдс, Магнолия
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
от €155 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Узнать секреты счастливых пчел и погулять по Национальному парку Мтирала
Начало: В селе Чайсубани
3 июл в 11:00
4 июл в 11:00
от €46 за человека
-
14%
Групповая
до 15 чел.
Грузинские блюда своими руками
Погрузитесь в мир грузинской кухни на мастер-классе в Батуми. Научитесь готовить хачапури и хинкали, наслаждаясь дружеской атмосферой и бокалом вина
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€51
€59 за человека
Групповая
до 20 чел.
Чудеса Имеретии: каньон Мартвили, пещера Прометея и магнитный песок
Увидеть водопады, искупаться в термальных источниках и пройти по следам легенд
Начало: У Дома юстиции
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
€42 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Батуми
Посетить главные места приморского города и узнать о них нескучные факты
Начало: На площади Европы
Завтра в 09:30
3 июл в 09:00
€50 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Женская фотосессия в Батуми
Поймать в живых кадрах атмосферу уютных улочек и старинной архитектуры
Сегодня в 15:30
Завтра в 07:30
€100 за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Батуми - в удивительную Мегрелию
Древние монастыри, горные водопады, реки, озера и каньоны на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У канатной дороги Арго
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
€214
€225 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Батуми - в сказочную Имеретию
Исследовать один из самых живописных регионов Грузии на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: У канатной дороги Арго
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
€212
€235 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Батуми
Путешествие по Батуми - это встреча с историей и культурой. Откройте для себя тайны города, прогуливаясь по его набережной и историческим кварталам
Начало: Дельфинарий
1 авг в 08:00
2 авг в 08:00
€51 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Природа и памятники Горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Познакомьтесь с природными и историческими достопримечательностями горной Аджарии. Водопад, мост царицы Тамары, рафтинг и дегустация вин ждут вас
Начало: Площадь Нептуна на улице Руставели
Завтра в 10:00
4 июл в 10:00
от €270 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Горной Аджарии: от Чорохи до Таго
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по горной Аджарии, где вас ждут захватывающие виды, исторические памятники и чистый горный воздух
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Батуми - навстречу истории, природе и вкусам Горной Аджарии
Однодневная поездка по ярким местам региона с элементами грузинского фольклора
Начало: Дом юстиции, улица Шерифа Химшиашвили, 7, Батуми
Расписание: ежедневно в 10:00
3 июл в 10:00
4 июл в 10:00
€30 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Вокруг Батуми: мототур в мини-группе
Откройте для себя аутентичную Грузию на мотоцикле. Путешествие через деревни, луга и горы - идеальный выбор для искателей приключений
Начало: На улице Чавчавадзе
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$100 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
На лошадях - к живописному побережью в Шекветили (из Батуми)
Откройте для себя Грузию по-новому: верховая прогулка к пляжу Шекветили через гурийские деревни и леса. Фантастические эмоции и новые знания
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€105 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Батуми - в национальный парк Мачахела
«Грузинские джунгли», древняя крепость, фольклорное шоу и душевное застолье за 1 день
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
€140 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Гомис Мта - путешествие к горам над облаками (всё включено)
Открыть атмосферную и нетуристическую Грузию вдали от шумных маршрутов - из Батуми
Начало: У Дома юстиции
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€50 за человека
Индивидуальная
Гостеприимная винодельня: экскурсия и дегустация
Винодельня приглашает на дегустацию изысканных вин и чачи, прогулку по живописной территории и отдых в ресторане
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от €30 за человека
-
13%
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Батуми
Комфортный трансфер из аэропорта в Батуми с профессиональным водителем. Наслаждайтесь поездкой без забот и споров о цене, любуясь видами
Начало: В аэропорту Батуми
Сегодня в 08:30
Завтра в 00:30
€26
€30 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Из Батуми в Аджарию: горы, водопады, застолье
По живописным уголкам региона с пиром в грузинском доме
Начало: В Батуми
Завтра в 10:30
5 июл в 10:30
€33 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Батумский ботанический сад, грузинское застолье и дегустация вин
Познакомьтесь с природой и гастрономией Аджарии: ботанический сад, грузинский ужин и дегустация вин в уютной атмосфере
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
€140 за человека
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотосессия в Батуми
Побывать в Батуми и не сделать фото? Это исключено! Откройте для себя живописные локации города и создайте уникальные воспоминания
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€215 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
4 трапезы: гастрономическое путешествие по Батуми
Погрузитесь в атмосферу Батуми через его кухню: от завтрака до ужина, каждый приём пищи расскажет свою историю. Узнайте, что скрывается за вкусами региона
Начало: В локации для завтрака
Расписание: в понедельник и четверг в 09:30
Завтра в 09:30
6 июл в 09:30
€70 за человека
Индивидуальная
Вкус Аджарии: кулинарный мастер-класс в горах
Путешествие в сердце Аджарии: готовьте хачапури и хинкали в горной деревне, наслаждайтесь природой и историей, посетите водопад и мост
Завтра в 09:30
3 июл в 09:30
от €170 за человека
Индивидуальная
«Врата рая»: поход к скрытому водопаду и обед в старинной усадьбе
Уникальная экскурсия для любителей природы и истории: поход к скрытому водопаду и обед в старинной усадьбе с блюдами местной кухни
Завтра в 09:30
3 июл в 09:30
от €170 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка на яхте Regal 28
Ощутите магию Батуми с моря на борту яхты Regal 28. Восхитительные виды, комфорт и незабываемые моменты ждут вас
Начало: У яхт-клуба Батуми
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
€280 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Водопады. Мост. Вино: день среди чудес Аджарии (из Батуми)
Погрузитесь в атмосферу Аджарии: шумные водопады, древние мосты и изысканное вино ждут вас в этом удивительном путешествии
Завтра в 09:30
3 июл в 09:30
от €170 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Ю
Дата посещения: 18 июн 2026
Все пошло просто прекрасно! Очень весело,позитивно, даже нет усталости! Отдельное спасибо гиду очень много информации полезной узнали! Долгих ему лет!!!!!!
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P
Дата посещения: 7 апр 2026
Прекрасная экскурсия. Рекомендую
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O
Дата посещения: 20 июл 2025
Красивые виды, интересные рассказы гида, увлекательный рафтинг. Все понравилось. Спасибо!
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А
Я не буду судить плохо это или хорошо, наверное здесь это так принято, просто довозят до локации и говорят -
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В
Жан отлично все рассказал и показал. С ним было очень комфортно во время поездки.
Чувствовалось, что человек любит свой регион.
Плюс, хорошо налаживает контакт с детьми.
Чувствовалось, что человек любит свой регион.
Плюс, хорошо налаживает контакт с детьми.
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Н
Очень понравилась экскурсия, все прошло просто супер!
Экскурсовод рассказывал много не только по маршрутным достопримечательствам, но и в целом о Грузии. Было достаточно информативно и интересно.
Экскурсовод рассказывал много не только по маршрутным достопримечательствам, но и в целом о Грузии. Было достаточно информативно и интересно.
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Е
Экскурсия оставила приятные впечатления - увидели знаковые достопримечательности, после чего наш ждал вкуснейший обед с дегустацией вина. По времени очень удобно - начали в 10, в городе были после 16-00. Очень рекомендую для знакомства с культурой Аджарией.
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М
Посетили данную экскурсию. Всё прошло хорошо, больше всего нам понравилось застолье с дегустацией.
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Н
Стало интересно съездить на экскурсию в облаках. Очень понравилось! Великолепные виды открываются как во время езды, так и в самих
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Т
Отличная прогулка по Батуми с интересным человеком. Было приятно гулять и узнавать что-то новое про город. От нашей семьи хотим сказать большое спасибо Жану за экскурсию.
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Всего 466 отзывов в Батуми в категории "Для иностранцев"
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Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Для иностранцев»
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