1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Батуми глазами местных: погружение в атмосферу города
Приглашаем вас на экскурсию, где Батуми раскроется с неожиданных сторон: от старых двориков до лучших мест для хачапури
Начало: В районе канатной дороги
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€60 за всё до 6 чел.
скидка
14%
Мини-группа
3.5 часа
Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс в Батуми
Погрузитесь в атмосферу грузинской кухни, научитесь готовить хинкали и хачапури в уютной винодельне Батуми
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
51€44 за человека
Индивидуальная
6 часов
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Погрузитесь в аутентичную Грузию: пасека в Чайсубани, парк Мтирала и обед в грузинском доме. Узнайте секреты пчеловодства и попробуйте настоящий мед
Начало: В селе Чайсубани
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от €39 за всё до 10 чел.
Мини-группа
5 часов
Батуми: кулинарный мастер-класс с грузинской семьей и застольем
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства, научитесь готовить хачапури и хинкали в живописной деревне
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€49 за человека
Мини-группа
7 часов
Экскурсия в горную Аджарию с застольем и народными танцами (в мини-группе)
Посетить самые красивые места региона и проникнуться духом грузинского гостеприимства
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
Расписание: в понедельник и четверг в 11:00
10 июня в 11:00
13 июня в 11:00
€55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- JJevgeni6 июня 2024Все было замечательно, еще там были крутые коты, которых мы потом гладили
- ИИнна27 мая 2024Спасибо за приятную прогулку!
- ЕЕлена26 мая 2024Большое спасибо Кобо за эмоциональный, душевный рассказ о своем городе, о народе, о стране. Были и даты, и имена, и
- ААртем24 мая 2024Это не просто экскурсия, а целый день интересной беседы, которая начнется с Петром в национальном заповеднике, продолжится за столом в
- MMaliya23 мая 2024Экскурсия необычная, очень познавательная и сладко интересная. 😊 Как только я впервые увидела Петра, это был взгляд мудреца- отшельника, который смотрит
- ААртём18 мая 2024Отличная непринужденная прогулка по интересным местам Батуми! Советую пойти на эту экскурсию в первый/второй день по приезду в город.
- ДДарья10 мая 2024Сергею, спасибо большое очень все понравилось) место инстаграмное и очень гостеприимное😍 люди душевные и еды столькоооо. . даже с собой завернули, в общем, очень понравилось 💕😇
- ЯЯнах4 мая 2024Очень познавательная экскурсия. Пётр не только рассказал про самих пчёл, а и глубоко осветил проблемы пчеловодства, о которых обычный обыватель
- AAnastasia27 апреля 2024Отлично начали справление дня рождения мужа на этой программе 🥳 Благодаря организаторам, получилось сделать ему сюрприз! Которому он был крайне
- ЕЕлена22 апреля 2024Мы побывали на мастер- классе в живописном горном селе в гостепреимном доме Давида и Марины! Нас научили делать хачапури. В
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Почувствовать себя местным»
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