Почувствовать себя местным – экскурсии в Батуми

Найдено 5 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Батуми, цены от €39, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Батуми глазами местных жителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
178 отзывов
Популярное предложение
Батуми глазами местных: погружение в атмосферу города
Приглашаем вас на экскурсию, где Батуми раскроется с неожиданных сторон: от старых двориков до лучших мест для хачапури
Начало: В районе канатной дороги
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
60 за всё до 6 чел.
Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
🚗 На машине
скидка
14%
Мини-группа
3.5 часа
5 отзывов
Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс в Батуми
Погрузитесь в атмосферу грузинской кухни, научитесь готовить хинкали и хачапури в уютной винодельне Батуми
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
5144 за человека
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Погрузитесь в аутентичную Грузию: пасека в Чайсубани, парк Мтирала и обед в грузинском доме. Узнайте секреты пчеловодства и попробуйте настоящий мед
Начало: В селе Чайсубани
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 39 за всё до 10 чел.
Батуми: кулинарный мастер-класс
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
45 отзывов
Батуми: кулинарный мастер-класс с грузинской семьей и застольем
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства, научитесь готовить хачапури и хинкали в живописной деревне
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
49 за человека
Экскурсия в горную Аджарию с застольем и народными танцами (в мини-группе)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
Экскурсия в горную Аджарию с застольем и народными танцами (в мини-группе)
Посетить самые красивые места региона и проникнуться духом грузинского гостеприимства
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
Расписание: в понедельник и четверг в 11:00
10 июня в 11:00
13 июня в 11:00
55 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • J
    Jevgeni
    6 июня 2024
    Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
    Все было замечательно, еще там были крутые коты, которых мы потом гладили
  • И
    Инна
    27 мая 2024
    Батуми глазами местных жителей
    Спасибо за приятную прогулку!
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Батуми глазами местных жителей
    Большое спасибо Кобо за эмоциональный, душевный рассказ о своем городе, о народе, о стране. Были и даты, и имена, и
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    исторические факты, но главное - Кобе удалось передать дух города и его жителей, атмосферу любви и творчества, гордости и надежды, гостеприимства и толерантности. Общение с Кобо стало прекрасным началом отдыха в Батуми. Спасибо!

  • А
    Артем
    24 мая 2024
    Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
    Это не просто экскурсия, а целый день интересной беседы, которая начнется с Петром в национальном заповеднике, продолжится за столом в
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    семье Хасана, а закончится только у вашего места проживания. Удивительный день, который желаешь, чтобы не кончался. И увез я с собой не только правильный мед и домашние вина, но и целый багаж новых знаний и жизненного опыта. А еще Петр просил в отзыве стих. Так вот: Сколько крыш всё никак не дождутся Наших объятий под флисовым пледом? Сколько дождей еще не пролились По нашим прижатым друг к другу губам? Не захотят решать математики, Назовут эту задачу бредом. Нам не космический шаттл в небо – Просто взглядами встретиться летом И направить в одну Вселенную Под названием «ты мне – шантарам».

    Это не просто экскурсия, а целый день интересной беседы, которая начнется с Петром в национальном заповеднике
  • M
    Maliya
    23 мая 2024
    Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
    Экскурсия необычная, очень познавательная и сладко интересная. 😊 Как только я впервые увидела Петра, это был взгляд мудреца- отшельника, который смотрит
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    в самую глубь тебя. Это было первое впечатление. Такими глубокими знаниями своего дела, любви и уважения к пчелам, окружающей природе, ответственности, упорству можно только искренне восхищаться! Мой мир перевернулся от услышанной информации. Такого, действительно, вам никто не расскажет, не покажет. Прогулка по заповеднику Мтирала, это отдельная история. Красивенный водопад и прозрачное озеро с ледяной водой. Маленькие зверюшки на пути. Самым смешным был птенец дрозда. Он стоял на тропе оцепеневший, совершенно не подвижный с раскрытыми глазками и никак на нас не реагировал. Пётр бережно перенёс его на травку под дерево, где героичного птенца можно будет легко найти его семье. Путь был не из легких, порою, даже очень. Но это того стоило! Море позитива, впечатлений и благодати я получила от этой экскурсии. Да, и еще. . обед в грузинской семье был поистину восхитителен! Всем советую. Благодарю от души, Пётр!!

  • А
    Артём
    18 мая 2024
    Батуми глазами местных жителей
    Отличная непринужденная прогулка по интересным местам Батуми! Советую пойти на эту экскурсию в первый/второй день по приезду в город.
    Отличная непринужденная прогулка по интересным местам Батуми! Советую пойти на эту экскурсию в первый/второй день по приезду в город
  • Д
    Дарья
    10 мая 2024
    Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
    Сергею, спасибо большое очень все понравилось) место инстаграмное и очень гостеприимное😍 люди душевные и еды столькоооо. . даже с собой завернули, в общем, очень понравилось 💕😇
  • Я
    Янах
    4 мая 2024
    Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
    Очень познавательная экскурсия. Пётр не только рассказал про самих пчёл, а и глубоко осветил проблемы пчеловодства, о которых обычный обыватель
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    и не догадывается. Отдельно стоит отметить прекрасную природу и уникальные места в которые он меня свозил. Так же хочу выразить благодарность Хасану и его жене Манане за тёплый приём и очень вкусную еду. Дякую цим добрим і щирим людям за теплу зустріч і чудовий день! В готель я приїхала з медом, апельсинами і власноруч зрізаними з дерева лимонами))

    Очень познавательная экскурсия. Пётр не только рассказал про самих пчёл, а и глубоко осветил проблемы пчеловодстваОчень познавательная экскурсия. Пётр не только рассказал про самих пчёл, а и глубоко осветил проблемы пчеловодстваОчень познавательная экскурсия. Пётр не только рассказал про самих пчёл, а и глубоко осветил проблемы пчеловодстваОчень познавательная экскурсия. Пётр не только рассказал про самих пчёл, а и глубоко осветил проблемы пчеловодстваОчень познавательная экскурсия. Пётр не только рассказал про самих пчёл, а и глубоко осветил проблемы пчеловодства
  • A
    Anastasia
    27 апреля 2024
    Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
    Отлично начали справление дня рождения мужа на этой программе 🥳 Благодаря организаторам, получилось сделать ему сюрприз! Которому он был крайне
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    рад и нам обоим все очень понравилось 😍 Мы приготовили по итогу 18 хинкали и 2 хачапури по-аджарски, под руководством прекрасной Заиры (надеюсь правильно написала имя). Они получились нереально вкусными! 🤤 Вкуснее, чем во всех ресторанах мира грузинской кухни, где мы были. Шок 😮 Мы все были восхищены! Нас очень похвалили, было так приятно 🥹 Записали, также, видео с процессом. И записали рецепты, чтобы наши блюда грузинской кухни, приготовленные дома в Германии, стали еще вкуснее 🤌🏻 Нас еще угостили компотом и подарили в честь дня рождения кусочек тортика со свечкой 🎂, чтобы муж смог загадать желание. Предложили чай или кофе. И мы еще заказали грузинское вино за наш стол 🍷 Также, нам включили праздничную песню и еще спели в честь дня рождения. Какая милота! 💔 Это было превосходно! Было очень тепло, уютно и по-домашнему. Играла прикольная и разнообразная музыка, под которую мы много ностальгировали, танцевали и подпевали. По завершению мастер-класса мы все пообнимались 🫂 Было много любви в этом пространстве❣️ 4 часа — оптимальное время, чтобы все успеть 😌 Позже приехала еще другая группа (с которой мы оказывается уже были случайно знакомы заранее), и они создали дополнительное праздничное настроение 🎉 Правда, именно в этот день приехали какие-то незапланированные гости в ресторан, которых нужно было обслужить, в связи с этим были небольшие задержки, и еще с утра были сложности со светом в Батуми в этот день, но все получилось уладить, и мы прекрасно провели время и все успели. Максимально с комфортом, на сколько было возможно! И все получилось ровно так, как должно было быть. При этом, самым наилучшим образом для нас по итогу 🤲🏻 Если бы мы знали, что на территории проведения мастер-класса будет так хорошо, то даже дальше никуда справлять бы не поехали, а всех позвали ли бы к нам. В это уютное, красивое и антуражное место, с неимоверно приятными людьми и кухней ☺️🙏🏻 Рады, что обратились именно к Сергею! Благодарим за такую организацию и индивидуальный подход 🤌🏻 Обязательно вернемся снова и рады будем порекомендовать близким, знакомым, и подписчикам 😉 На мой взгляд, идеальное времяпровождения для любого возраста и пола!

    Отлично начали справление дня рождения мужа на этой программе 🥳 Благодаря организаторам, получилось сделать ему сюрприз!Отлично начали справление дня рождения мужа на этой программе 🥳 Благодаря организаторам, получилось сделать ему сюрприз!Отлично начали справление дня рождения мужа на этой программе 🥳 Благодаря организаторам, получилось сделать ему сюрприз!Отлично начали справление дня рождения мужа на этой программе 🥳 Благодаря организаторам, получилось сделать ему сюрприз!Отлично начали справление дня рождения мужа на этой программе 🥳 Благодаря организаторам, получилось сделать ему сюрприз!Отлично начали справление дня рождения мужа на этой программе 🥳 Благодаря организаторам, получилось сделать ему сюрприз!Отлично начали справление дня рождения мужа на этой программе 🥳 Благодаря организаторам, получилось сделать ему сюрприз!
  • Е
    Елена
    22 апреля 2024
    Батуми: кулинарный мастер-класс
    Мы побывали на мастер- классе в живописном горном селе в гостепреимном доме Давида и Марины! Нас научили делать хачапури. В
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    теплой и сердечной обстановке нас хозяйка Марина угощала вкуснейшими блюдами грузинской кухни,а хозяин Давид с тостами и шутками угощал вином и чачей! Это был наш лучший день в Батуми! Спасибо сайту, все было точно и честно!

    Мы побывали на мастер- классе в живописном горном селе в гостепреимном доме Давида и Марины! НасМы побывали на мастер- классе в живописном горном селе в гостепреимном доме Давида и Марины! НасМы побывали на мастер- классе в живописном горном селе в гостепреимном доме Давида и Марины! Нас

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Почувствовать себя местным»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Батуми глазами местных жителей
  2. Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
  3. Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
  4. Батуми: кулинарный мастер-класс
  5. Экскурсия в горную Аджарию с застольем и народными танцами (в мини-группе)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
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