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рад и нам обоим все очень понравилось 😍 Мы приготовили по итогу 18 хинкали и 2 хачапури по-аджарски, под руководством прекрасной Заиры (надеюсь правильно написала имя). Они получились нереально вкусными! 🤤 Вкуснее, чем во всех ресторанах мира грузинской кухни, где мы были. Шок 😮 Мы все были восхищены! Нас очень похвалили, было так приятно 🥹 Записали, также, видео с процессом. И записали рецепты, чтобы наши блюда грузинской кухни, приготовленные дома в Германии, стали еще вкуснее 🤌🏻 Нас еще угостили компотом и подарили в честь дня рождения кусочек тортика со свечкой 🎂, чтобы муж смог загадать желание. Предложили чай или кофе. И мы еще заказали грузинское вино за наш стол 🍷 Также, нам включили праздничную песню и еще спели в честь дня рождения. Какая милота! 💔 Это было превосходно! Было очень тепло, уютно и по-домашнему. Играла прикольная и разнообразная музыка, под которую мы много ностальгировали, танцевали и подпевали. По завершению мастер-класса мы все пообнимались 🫂 Было много любви в этом пространстве❣️ 4 часа — оптимальное время, чтобы все успеть 😌 Позже приехала еще другая группа (с которой мы оказывается уже были случайно знакомы заранее), и они создали дополнительное праздничное настроение 🎉 Правда, именно в этот день приехали какие-то незапланированные гости в ресторан, которых нужно было обслужить, в связи с этим были небольшие задержки, и еще с утра были сложности со светом в Батуми в этот день, но все получилось уладить, и мы прекрасно провели время и все успели. Максимально с комфортом, на сколько было возможно! И все получилось ровно так, как должно было быть. При этом, самым наилучшим образом для нас по итогу 🤲🏻 Если бы мы знали, что на территории проведения мастер-класса будет так хорошо, то даже дальше никуда справлять бы не поехали, а всех позвали ли бы к нам. В это уютное, красивое и антуражное место, с неимоверно приятными людьми и кухней ☺️🙏🏻 Рады, что обратились именно к Сергею! Благодарим за такую организацию и индивидуальный подход 🤌🏻 Обязательно вернемся снова и рады будем порекомендовать близким, знакомым, и подписчикам 😉 На мой взгляд, идеальное времяпровождения для любого возраста и пола!