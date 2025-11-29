Приглашаю вас в Бахмаро — горный бальнеологический курорт на границе Аджарии и Гурии! Уникальное сочетание высокогорных альпийских лугов, соснового леса и горной реки — вот чем славится это место.
Вы отдохнёте в окружении дикой природы, попробуете воду из знаменитых источников Набеглави и послушаете о местных традициях.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Батуми
По пути — живописные дороги с видами на Кавказский хребет и Эльбрус.
10:30 — остановка у источников Набеглави
Вы попробуете знаменитую минеральную воду и узнаете историю этого места.
11:00 — прибытие в Бахмаро
Прогулка по сосновому лесу и альпийским лугам, фотосессия на фоне горных пейзажей.
15:00–16:00 — пикник в живописном месте у горной реки
Отдых на свежем воздухе, свободное время.
19:00 — возвращение в Батуми
Вы узнаете:
- историю и геологию горных систем Аджарии и Гурии
- особенности флоры и фауны региона
- историю развития курорта Бахмаро
- традиции и обычаи жителей региона
Организационные детали
- Поедем на внедорожнике Ford Escape или Toyota Rav4
- Программа 6+
- Поездка подойдёт для всех возрастов и любого уровня физической подготовки
- Пригодятся палки для ходьбы, можно взять в аренду (по желанию) — подробности в переписке
- Отдельно по желанию и за доплату — обед с блюдами национальной грузинской кухни
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€90
|Дети до 16 лет
|€80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У нижней станции канатной дороги
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александр — ваш гид в Батуми
Провёл экскурсии для 14 туристов
Путешествовать любил всегда. Горным туризмом увлёкся в 2015 году. Взошёл на Эльбрус. Горную Грузию исследую с 2023 года и хочу показать эти красоты людям, так же влюблённым в горы!
