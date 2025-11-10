Что вас ожидает

Первая точка нашего маршрута — знаменитый рыбный рынок. Здесь вас ждёт дегустационное меню местных морских деликатесов — барабулька, мидии, ставрида. Дополнением к сету станет бокал белого сухого вина или пива (на выбор), салат, хлеб и лимонад.

После лёгкого перекуса мы отправляемся в местную винотеку, где для вас проведут дегустацию вин из квеври и чачи из дубовой бочки. На закуску — сыр и сухофрукты, а также необычное, но очень популярное в Грузии варенье из грецкого ореха.

Подняв градус настроения, переходим к кулинарному мастер-классу под смелым названием «Очумелые ручки». В сопровождении опытного повара вы научитесь готовить знаменитый аджарский хачапури. А результат своего труда тут же съедите, запивая знаменитым грузинским лимонадом.

Организационные детали