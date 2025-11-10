Мои заказы

Батуми: увидеть, попробовать, полюбить

Откройте для себя кулинарные секреты Батуми: дегустация морепродуктов, вин и мастер-класс по хачапури в одном туре
Батуми предлагает уникальный гастрономический опыт. Начните с рыбного рынка, где вас ждёт дегустация морских деликатесов с бокалом вина или пива.

Затем посетите винотеку для дегустации вин и чачи, сопровождаемых сыром и вареньем из грецкого ореха. Завершите день кулинарным мастер-классом по приготовлению аджарского хачапури. Всё включено, без дополнительных затрат, что делает это предложение особенно привлекательным

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🍷 Дегустация вин и чачи
  • 🍽️ Кулинарный мастер-класс
  • 🐟 Посещение рыбного рынка
  • 🧀 Дегустация местных деликатесов
  • 🚗 Комфортное передвижение
Батуми: увидеть, попробовать, полюбить© Катерина
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Рыбный рынок
  • Винотека

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Первая точка нашего маршрута — знаменитый рыбный рынок. Здесь вас ждёт дегустационное меню местных морских деликатесов — барабулька, мидии, ставрида. Дополнением к сету станет бокал белого сухого вина или пива (на выбор), салат, хлеб и лимонад.
После лёгкого перекуса мы отправляемся в местную винотеку, где для вас проведут дегустацию вин из квеври и чачи из дубовой бочки. На закуску — сыр и сухофрукты, а также необычное, но очень популярное в Грузии варенье из грецкого ореха.
Подняв градус настроения, переходим к кулинарному мастер-классу под смелым названием «Очумелые ручки». В сопровождении опытного повара вы научитесь готовить знаменитый аджарский хачапури. А результат своего труда тут же съедите, запивая знаменитым грузинским лимонадом.

Организационные детали

  • Важно: в поездке с вами будет один из водителей нашей команды, экскурсионное сопровождение по пути не предусмотрено.
  • Экскурсия организована по принципу «всё включено», никаких дополнительных затрат.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около парка 6 мая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина
Катерина — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 44 туристов
Меня зовут Катерина, я профессионально занимаюсь туризмом с 2006 года. Отправила отдыхать более 5000 человек, создала более 1000 авторских программ туров в самые разные уголки мира, сама объездила более 20
читать дальше

стран и однажды попала в Грузию. В 2016 году я создала в Батуми собственную туристическую компанию и работаю гидом в дружной команде. Влюблённые в Грузию, мы восхищаемся её историей, культурой и народом и с радостью делимся своими знаниями, позитивом и добротой. Мы уверены, что познать Грузию можно через природу, воздух, воду, вино, вкуснейшую кухню, длинные застолья, улыбки местных жителей и бесконечные шутки, истории и разговоры с людьми, которые по-настоящему любят и ценят страну и её достояние. Для вас такими людьми будем мы, ведь мы знаем и любим своё дело. Приглашаем на наши экскурсии в компании профессионалов, создающих неповторимые путешествия по Грузии!

