Батуми подобен молодому вину: беззаботный, благоухающий, свободный и пьянящий.
Что увидим и где побываем?
Погуляем по старые кварталам Батуми, где итальянские дворики соседствуют с невероятными небоскребами.
Будем гулять 👣 по самой романтичной площади Пьяцца. Вы как будто окажитесь в Венеции, и Вам не захочется от туда уходить.
Прогуляемся по самой длинной набережной в Европе! Необычные скульптуры, памятники, арт-объекты, красивые 🤩 виды и волнующее море 🌊 по канатной дороге, которая считается одной из самых длинных в Европе. От видов, у вас захватит дух
Увидим знаменитый парк 🌳 чудес
Полюбуемся скульптурой "Али и Нино"
Увидим башню Алфавита
Вы уже поняли, что в Батуми все самое-самое. Даже McDonalds считается одним из самых красивых в мире.
Мы побываем в еврейской синагоге, посмотрим мусульманскую мечеть и посидим в католической церкви.