Батуми подобен молодому вину: беззаботный, благоухающий, свободный и пьянящий.

Что увидим и где побываем?

Погуляем по старые кварталам Батуми, где итальянские дворики соседствуют с невероятными небоскребами.

Будем гулять 👣 по самой романтичной площади Пьяцца. Вы как будто окажитесь в Венеции, и Вам не захочется от туда уходить.

Прогуляемся по самой длинной набережной в Европе! Необычные скульптуры, памятники, арт-объекты, красивые 🤩 виды и волнующее море 🌊 по канатной дороге, которая считается одной из самых длинных в Европе. От видов, у вас захватит дух

Увидим знаменитый парк 🌳 чудес

Полюбуемся скульптурой "Али и Нино"

Увидим башню Алфавита

Вы уже поняли, что в Батуми все самое-самое. Даже McDonalds считается одним из самых красивых в мире.

Мы побываем в еврейской синагоге, посмотрим мусульманскую мечеть и посидим в католической церкви.