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Беззаботный Батуми

Георгий
Георгий – Гид из Батуми
На индивидуальной экскурсии 🧭 с местным гидом вы прогуляетесь 👣 по самым красивым и расслабленным местам Батуми.

Ваша экскурсия ⛳ начнется с набережной.

Она тянется вдоль береговой линии 10 км.

Вы увидите Парк 🌳 чудес, статую «Али и Нино» и башню Алфавита.

Вы прогуляетесь в Старом городе и посетите площадь Пьяцца.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $120 за экскурсию

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Беззаботный Батуми
Беззаботный Батуми

Что вы увидите

  • старые кварталам Батуми
  • площадь Пьяцца
  • самая длинная набережная в Европе
  • канатная дорога
  • скульптура "Али и Нино"
  • башня Алфавита
Батуми подобен молодому вину: беззаботный, благоухающий, свободный и пьянящий.
Что увидим и где побываем?
Погуляем по старые кварталам Батуми, где итальянские дворики соседствуют с невероятными небоскребами.
Будем гулять 👣 по самой романтичной площади Пьяцца. Вы как будто окажитесь в Венеции, и Вам не захочется от туда уходить.
Прогуляемся по самой длинной набережной в Европе! Необычные скульптуры, памятники, арт-объекты, красивые 🤩 виды и волнующее море 🌊 по канатной дороге, которая считается одной из самых длинных в Европе. От видов, у вас захватит дух
Увидим знаменитый парк 🌳 чудес
Полюбуемся скульптурой "Али и Нино"
Увидим башню Алфавита
Вы уже поняли, что в Батуми все самое-самое. Даже McDonalds считается одним из самых красивых в мире.
Мы побываем в еврейской синагоге, посмотрим мусульманскую мечеть и посидим в католической церкви.
Что входит
  • Услуги гида
  • комфортабельный автомобиль
Что не входит
  • обед
  • входные билеты и дегустации
Начало
🚩 Я встречу Вас у гостиницы
Место завершения
🏁 Отвезу до дома или до центра
Беззаботный Батуми
Беззаботный Батуми
Беззаботный Батуми
Беззаботный Батуми

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Георгий
Георгий
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Георгий проводит ещё 2 экскурсии

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