1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Батуми глазами местных: погружение в атмосферу города
Приглашаем вас на экскурсию, где Батуми раскроется с неожиданных сторон: от старых двориков до лучших мест для хачапури
Начало: В районе канатной дороги
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€60 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Душа старого города» - погружение в историю Батуми
Откройте для себя уникальный Батуми: исторические памятники и секреты старинных улиц в индивидуальной прогулке
Начало: Согласовывается в переписке
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€75 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка в Батуми: живописные уголки и исторические места
Захватывающая фотосессия в Батуми: откройте город через объектив и сохраните лучшие моменты
Сегодня в 08:00
Завтра в 00:30
€100 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Батуми: историческое путешествие и монастырь на горе Самеба
Откройте для себя душу Батуми: уникальные здания, величественный монастырь и живописные уголки Старого города
Начало: Возле площади Нептуна
«Изучив город с высоты птичьего полёта, мы спустимся с горы и продолжим нашу прогулку по Старому городу, с его мощёными улочками и малоэтажными постройками»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Грузинские байки и анекдоты: самая несерьезная прогулка
Пройтись по колоритным улочкам Батуми и познакомиться с культурой грузинского юмора
Начало: На площади Европы у статуи Медеи
«Нас ждут улицы Старого города, турецкий квартал и множество занимательных историй»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от €60 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Батуми: легенды Старого города
Начало: Пл. Европы, у памятника Медее
«Эта прогулка пройдет по тихим улочкам Старого города и его атмосферным дворикам, главным площадям, турецкому кварталу и Батумскому бульвару»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$60 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Батуми: свадебные традиции и истории любви
Узнать о свадебных обычаях региона - от древних ритуалов до современных церемоний
Начало: На улице Меликишвили
«На прогулке по старому городу я познакомлю вас с местными свадебными и любовными традициями»
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
€47 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений4 июня 2024Благодаря Ириндию прогулка по городу была очень интересной и увлекательной! Много из его повествований легко запоминаются. Чувствуется тепло и любовь к родному городу. Мы обязательно вернёмся в Батуми! Рекомендуем Экскурсии Ириндия!
- ИИнна27 мая 2024Спасибо за приятную прогулку!
- ЕЕлена26 мая 2024Большое спасибо Кобо за эмоциональный, душевный рассказ о своем городе, о народе, о стране. Были и даты, и имена, и
- MMaliya23 мая 2024Интересно, весело, познавательно. 💃 Благодарю прекрасных милых девушек, гида и фотографа. А также организатора Валерия за чудесную экскурсию. 🙏💐
- ДДмитрий22 мая 2024Огромное спасибо Баграту за прекрасную экскурсию. Получили невероятное удовольствие от прогулки по старому Батуми. Рекомендую всем, кто хочет узнать историю города!
- ТТатьяна22 мая 2024Привет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в Грузии, а точнее в Тбилиси.
- ННаталья20 мая 2024Галина - прекрасный гид! Только в этот раз, мой третий визит в Грузию, благодаря Галине я так много узнала об
- ААртём18 мая 2024Отличная непринужденная прогулка по интересным местам Батуми! Советую пойти на эту экскурсию в первый/второй день по приезду в город.
- ААлександр13 мая 2024Благодарны Баграту за очень интересное и познавательное путешествие по Батуми. Прекрасные рассказы истории возникновения самой территории города, особенности его ландшафта и
- ГГУЛЬНАЗ11 мая 2024Спасибо Вам большое, Баграт! Нам всем понравилось, очень-очень! Если будем еще раз в Батуми, обязательно поедем с Вами в Ботанический сад! И друзьям порекомендуем только Вас. Мадлоба!
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Старый город»
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