Экскурсии по Старому городу в Батуми

Найдено 7 экскурсий в категории «Старый город» в Батуми, цены от €47. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Батуми глазами местных жителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
178 отзывов
Популярное предложение
Батуми глазами местных: погружение в атмосферу города
Приглашаем вас на экскурсию, где Батуми раскроется с неожиданных сторон: от старых двориков до лучших мест для хачапури
Начало: В районе канатной дороги
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
60 за всё до 6 чел.
Душа старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
204 отзыва
Экскурсия «Душа старого города» - погружение в историю Батуми
Откройте для себя уникальный Батуми: исторические памятники и секреты старинных улиц в индивидуальной прогулке
Начало: Согласовывается в переписке
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
75 за всё до 2 чел.
Фотоэкскурсия по Батуми
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Фотопрогулка в Батуми: живописные уголки и исторические места
Захватывающая фотосессия в Батуми: откройте город через объектив и сохраните лучшие моменты
Сегодня в 08:00
Завтра в 00:30
100 за человека
Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Батуми: историческое путешествие и монастырь на горе Самеба
Откройте для себя душу Батуми: уникальные здания, величественный монастырь и живописные уголки Старого города
Начало: Возле площади Нептуна
«Изучив город с высоты птичьего полёта, мы спустимся с горы и продолжим нашу прогулку по Старому городу, с его мощёными улочками и малоэтажными постройками»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
90 за всё до 4 чел.
Грузинские байки и анекдоты: самая несерьезная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Грузинские байки и анекдоты: самая несерьезная прогулка
Пройтись по колоритным улочкам Батуми и познакомиться с культурой грузинского юмора
Начало: На площади Европы у статуи Медеи
«Нас ждут улицы Старого города, турецкий квартал и множество занимательных историй»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 60 за всё до 10 чел.
Батуми: легенды Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Батуми: легенды Старого города
Начало: Пл. Европы, у памятника Медее
«Эта прогулка пройдет по тихим улочкам Старого города и его атмосферным дворикам, главным площадям, турецкому кварталу и Батумскому бульвару»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$60 за всё до 4 чел.
Батуми: свадебные традиции и истории любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Батуми: свадебные традиции и истории любви
Узнать о свадебных обычаях региона - от древних ритуалов до современных церемоний
Начало: На улице Меликишвили
«На прогулке по старому городу я познакомлю вас с местными свадебными и любовными традициями»
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
47 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
    Благодаря Ириндию прогулка по городу была очень интересной и увлекательной! Много из его повествований легко запоминаются. Чувствуется тепло и любовь к родному городу. Мы обязательно вернёмся в Батуми! Рекомендуем Экскурсии Ириндия!
  • И
    Инна
    27 мая 2024
    Батуми глазами местных жителей
    Спасибо за приятную прогулку!
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Батуми глазами местных жителей
    Большое спасибо Кобо за эмоциональный, душевный рассказ о своем городе, о народе, о стране. Были и даты, и имена, и
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    исторические факты, но главное - Кобе удалось передать дух города и его жителей, атмосферу любви и творчества, гордости и надежды, гостеприимства и толерантности. Общение с Кобо стало прекрасным началом отдыха в Батуми. Спасибо!

  • M
    Maliya
    23 мая 2024
    Фотоэкскурсия по Батуми
    Интересно, весело, познавательно. 💃 Благодарю прекрасных милых девушек, гида и фотографа. А также организатора Валерия за чудесную экскурсию. 🙏💐
    Интересно, весело, познавательно. 💃Интересно, весело, познавательно. 💃
  • Д
    Дмитрий
    22 мая 2024
    Душа старого города
    Огромное спасибо Баграту за прекрасную экскурсию. Получили невероятное удовольствие от прогулки по старому Батуми. Рекомендую всем, кто хочет узнать историю города!
  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
    Привет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в Грузии, а точнее в Тбилиси.
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    Поездка в Батуми была спонтанная и короткая. Хотелось за это время посмотреть много, поэтому заказали эту экскурсию. Впечатления остались просто незабываемые. Несмотря на пасмурную погоду нам удалось действительно увидеть город на ладони. Ириндий, отличный гид! Очень внимательный и отзывчивый человек! Экскурсию начали во второй половине дня, но успели подняться в Храм Святой Троицы пока ещё было светло. Необычайно красивое и завораживающее место, а вид на город, просто потрясающий! Затем спустились в город и там уже начали знакомиться с этим красивейшим городом. Также огромная благодарность Ириндию и как водителю! Очень аккуратно, спокойно и тихо водит машину. Экскурсия прошла на высшем уровне! Куча информации, море впечатлений и желание ещё раз вернуться в этот красивый город. Огромное спасибо Вам Ириндий за тёплую встречу, интереснейшую экскурсию, отличную компанию и яркие впечатления. Рекомендую Ириндия просто от души! Не пожалеете! До новых встреч!

    Привет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в ГрузииПривет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в ГрузииПривет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в ГрузииПривет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в ГрузииПривет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в ГрузииПривет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в Грузии
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Грузинские байки и анекдоты: самая несерьезная прогулка
    Галина - прекрасный гид! Только в этот раз, мой третий визит в Грузию, благодаря Галине я так много узнала об
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    особенностях различных регионов страны, особенности менталитета, принятые и непринятые темы и шутки в дружеском кругу. Много новых деталей об архитектуре Батуми. Деликатные шутки и мягкая ирония - рекомендую, если хотите погрузиться в особенности культуры страны.

  • А
    Артём
    18 мая 2024
    Батуми глазами местных жителей
    Отличная непринужденная прогулка по интересным местам Батуми! Советую пойти на эту экскурсию в первый/второй день по приезду в город.
    Отличная непринужденная прогулка по интересным местам Батуми! Советую пойти на эту экскурсию в первый/второй день по приезду в город
  • А
    Александр
    13 мая 2024
    Душа старого города
    Благодарны Баграту за очень интересное и познавательное путешествие по Батуми. Прекрасные рассказы истории возникновения самой территории города, особенности его ландшафта и
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    природы, истории становления и культурного наследия, богатой на народности и религиозные влияния страны, что отразилось на неповторимом архитектурном богатстве города. Для любителей кинематографии и литературы приводятся множественные истории связаные с Батуми.

  • Г
    ГУЛЬНАЗ
    11 мая 2024
    Душа старого города
    Спасибо Вам большое, Баграт! Нам всем понравилось, очень-очень! Если будем еще раз в Батуми, обязательно поедем с Вами в Ботанический сад! И друзьям порекомендуем только Вас. Мадлоба!

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Старый город»

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  2. Самое главное
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  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Старый город" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 47 до 100. Туристы уже оставили гидам 394 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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