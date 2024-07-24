Мои заказы

Дачный Батуми: истории приморских усадеб

Прогуляться среди руин особняков в поисках исчезающей красоты Батумского побережья
В конце 19 века в Аджарии начали появляться дачи.

Владельцы с известными фамилиями — Голицыны, Барятинские, Сибирьковы — не скупились на их обустройство. Большинство построек тех лет исчезли в пучинах истории — но не бесследно.

Давайте вместе прикоснёмся к осколкам славного прошлого, увидим нестандартные ракурсы города и подслушаем секреты знаменитых дачников.
5
3 отзыва
Дачный Батуми: истории приморских усадеб
Дачный Батуми: истории приморских усадеб
Дачный Батуми: истории приморских усадеб

Описание экскурсии

Батуми — уголок Черноморского побережья, которому невероятно повезло. Город богат не только дикорастущей флорой, но и дачными парками с богатой растительностью. За них стоит благодарить ботаников-энтузиастов, которые в начале 20 века облюбовали Батуми для постройки дач.

Я расскажу вам о владельцах местных «курортных дворцов» и помогу представить какие драмы разыгрывались на извилистых лесенках, бегущих по склонам холмов к морю, и в романтических беседках. Какими восхитительными были долгие летние вечера, когда в сторону моря дул тёплый ночной бриз и вся семья собиралась у самовара на открытой веранде. И как холодные ветра неласкового 20 века превратили их участки в руины и заросшие дебри.

Во время поездки от Зеленого мыса до Цихидзири вы увидите дачи в стиле ампир, яркие примеры рационального модерна и эклектики. Сейчас они переживают, мягко говоря, не лучшие времена. Я расскажу какие перемены принес 21 век и есть ли надежда на возрождение.

Организационные детали

С вами будет гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле канатной дороги Арго
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5593 туристов
Я историк искусства, а не гид. Ориентируюсь на местных жителей и путешественников, которые уже прошли основные маршруты этого города. Все мои программы — это нечто среднее между лекцией и спектаклем
читать дальшеуменьшить

в декорациях города. Первый раз я была в Грузии в бессознательном возрасте, а в сознательном приехала в 2003 году, когда это ещё не было трендом, и с тех пор бываю здесь каждый год. Каждый раз думаю, что видела всё, но находится то, что удивляет и иногда трогает до слёз. А ещё при слове «Грузия» — Сакартвело — я всегда улыбаюсь. Постараюсь, чтобы у вас появилась такая же привычка. Я изучаю средневековое искусство и расскажу о том, каким оно было в Грузии. Когда-то занималась энологией — наукой о вине — и с удовольствием поделюсь своими находками. Заявок на экскурсии часто бывает больше, чем я могу провести сама, поэтому я собрала команду увлечённых гидов в Батуми и Тбилиси

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Очень хотела именно на такую экскурсию и нашла её только у Галины, получила как и хотела, много впечатлений, интересной информации и атмосферных фотографий, спасибо!
Очень хотела именно на такую экскурсию и нашла её только у Галины, получила как и хотела,
Очень хотела именно на такую экскурсию и нашла её только у Галины, получила как и хотела,
Очень хотела именно на такую экскурсию и нашла её только у Галины, получила как и хотела,
Очень хотела именно на такую экскурсию и нашла её только у Галины, получила как и хотела,
Очень хотела именно на такую экскурсию и нашла её только у Галины, получила как и хотела,
Очень хотела именно на такую экскурсию и нашла её только у Галины, получила как и хотела,
Очень хотела именно на такую экскурсию и нашла её только у Галины, получила как и хотела,
Очень хотела именно на такую экскурсию и нашла её только у Галины, получила как и хотела,
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Огромное спасибо за эту экскурсию! Очень атмосферно, интересно и содержательно. Прекрасные локации, интересные судьбы людей, мест и страны. А главное есть место не только прошлому, но и взгляду в будущее.
читать дальшеуменьшить

Если хотите не только услышать интересный рассказ, но и волей-неволей уйти в философские размышления о течении времени, истории, роли человека в этом процессе, Вам сюда. Возможно, наверное и без этого, но у меня именно такое послевкусие от экскурсии. Детям просто понравилось ходить по "заброшкам", рекомендую!

Вам был полезен этот отзыв?
Дарья
Это была захватывающая экскурсия, Галина - прекрасный гид, она много и очень интересно рассказала о старых дачах, об истории владельцев и хитросплетениях их судеб. Очень понравилось, что Галина захватила с собой фотографии и изображения того, как выглядели дачи раньше. Я очень рада, что побывала на этой экскурсии!:)
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Батуми

Похожие экскурсии на «Дачный Батуми: истории приморских усадеб»

Пешком по старому Батуми
Пешая
Канатная дорога «Арго»
2.5 часа
166 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выбор
Пешком по старому Батуми
Воспоминания старожилов, городские легенды, европейская атмосфера и грузинские тосты
Начало: В парке
Расписание: в пятницу в 14:00, в субботу в 16:00
9 авг в 14:00
10 авг в 14:00
€21 за человека
Семейная квест-экскурсия «Батумские приключения капитана Ржавый Якорь» (7+)
Пешая
3 часа
11 отзывов
Квест
до 10 чел.
Лучший выбор
Семейная квест-экскурсия «Батумские приключения капитана Ржавый Якорь» (7+)
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Батуми, помогая капитану Ржавый Якорь. Найдите подсказки, решите загадки и откройте для себя город с новой стороны
Начало: У пристани в Морском порту
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
от €90 за всё до 3 чел.
С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье
На машине
8 часов
54 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье
Горная Аджария раскрывается через контрасты: шум водопада, тишина крепостей и живое застолье. Почувствуйте настоящую Грузию
Начало: В центре Батуми
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 09:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
€30 за человека
Знакомьтесь, Батуми
Пешая
Канатная дорога «Арго»
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Батуми
Посетить главные места приморского города и узнать о них нескучные факты
Начало: На площади Европы
Завтра в 18:00
9 авг в 09:00
от €50 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Батуми. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Батуми
от €150 за группу