В конце 19 века в Аджарии начали появляться дачи. Владельцы с известными фамилиями — Голицыны, Барятинские, Сибирьковы — не скупились на их обустройство. Большинство построек тех лет исчезли в пучинах истории — но не бесследно. Давайте вместе прикоснёмся к осколкам славного прошлого, увидим нестандартные ракурсы города и подслушаем секреты знаменитых дачников.

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Описание экскурсии

Батуми — уголок Черноморского побережья, которому невероятно повезло. Город богат не только дикорастущей флорой, но и дачными парками с богатой растительностью. За них стоит благодарить ботаников-энтузиастов, которые в начале 20 века облюбовали Батуми для постройки дач.

Я расскажу вам о владельцах местных «курортных дворцов» и помогу представить какие драмы разыгрывались на извилистых лесенках, бегущих по склонам холмов к морю, и в романтических беседках. Какими восхитительными были долгие летние вечера, когда в сторону моря дул тёплый ночной бриз и вся семья собиралась у самовара на открытой веранде. И как холодные ветра неласкового 20 века превратили их участки в руины и заросшие дебри.

Во время поездки от Зеленого мыса до Цихидзири вы увидите дачи в стиле ампир, яркие примеры рационального модерна и эклектики. Сейчас они переживают, мягко говоря, не лучшие времена. Я расскажу какие перемены принес 21 век и есть ли надежда на возрождение.

Организационные детали

С вами будет гид из нашей команды.