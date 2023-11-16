Прогуляться среди руин особняков в поисках исчезающей красоты Батумского побережья
Владельцы с известными фамилиями — Голицыны, Барятинские, Сибирьковы — не скупились на их обустройство. Большинство построек тех лет исчезли в пучинах истории — но не бесследно.
Давайте вместе прикоснёмся к осколкам славного прошлого, увидим нестандартные ракурсы города и подслушаем секреты знаменитых дачников.
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Описание
Что вас ожидает
Батуми — уголок Черноморского побережья, которому невероятно повезло. Город богат не только дикорастущей флорой, но и дачными парками с богатой растительностью. За них стоит благодарить ботаников-энтузиастов, которые в начале 20 века облюбовали Батуми для постройки дач.
Я расскажу вам о владельцах местных «курортных дворцов» и помогу представить какие драмы разыгрывались на извилистых лесенках, бегущих по склонам холмов к морю, и в романтических беседках. Какими восхитительными были долгие летние вечера, когда в сторону моря дул тёплый ночной бриз и вся семья собиралась у самовара на открытой веранде. И как холодные ветра неласкового 20 века превратили их участки в руины и заросшие дебри.
Во время поездки от Зеленого мыса до Цихидзири вы увидите дачи в стиле ампир, яркие примеры рационального модерна и эклектики. Сейчас они переживают, мягко говоря, не лучшие времена. Я расскажу какие перемены принес 21 век и есть ли надежда на возрождение.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит трансфер по программе на комфортабельном легковом автомобиле и сопровождение гида.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле канатной дороги Арго
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.