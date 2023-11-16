Дачный Батуми: истории приморских усадеб

Прогуляться среди руин особняков в поисках исчезающей красоты Батумского побережья

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В конце 19 века в Аджарии начали появляться дачи.

Владельцы с известными фамилиями — Голицыны, Барятинские, Сибирьковы — не скупились на их обустройство. Большинство построек тех лет исчезли в пучинах истории — но не бесследно.

Давайте вместе прикоснёмся к осколкам славного прошлого, увидим нестандартные ракурсы города и подслушаем секреты знаменитых дачников.
Дачный Батуми: истории приморских усадеб
Дачный Батуми: истории приморских усадеб
Дачный Батуми: истории приморских усадеб
Дачный Батуми: истории приморских усадеб
Дачный Батуми: истории приморских усадеб
Дачный Батуми: истории приморских усадеб
Дачный Батуми: истории приморских усадеб
Дачный Батуми: истории приморских усадеб
Дачный Батуми: истории приморских усадеб
Дачный Батуми: истории приморских усадеб
Дачный Батуми: истории приморских усадеб
Дачный Батуми: истории приморских усадеб
Ближайшие даты:
16
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Батуми — уголок Черноморского побережья, которому невероятно повезло. Город богат не только дикорастущей флорой, но и дачными парками с богатой растительностью. За них стоит благодарить ботаников-энтузиастов, которые в начале 20 века облюбовали Батуми для постройки дач.

Я расскажу вам о владельцах местных «курортных дворцов» и помогу представить какие драмы разыгрывались на извилистых лесенках, бегущих по склонам холмов к морю, и в романтических беседках. Какими восхитительными были долгие летние вечера, когда в сторону моря дул тёплый ночной бриз и вся семья собиралась у самовара на открытой веранде. И как холодные ветра неласкового 20 века превратили их участки в руины и заросшие дебри.

Во время поездки от Зеленого мыса до Цихидзири вы увидите дачи в стиле ампир, яркие примеры рационального модерна и эклектики. Сейчас они переживают, мягко говоря, не лучшие времена. Я расскажу какие перемены принес 21 век и есть ли надежда на возрождение.

Организационные детали

В стоимость экскурсии входит трансфер по программе на комфортабельном легковом автомобиле и сопровождение гида.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле канатной дороги Арго
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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