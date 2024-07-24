Батуми — уголок Черноморского побережья, которому невероятно повезло. Город богат не только дикорастущей флорой, но и дачными парками с богатой растительностью. За них стоит благодарить ботаников-энтузиастов, которые в начале 20 века облюбовали Батуми для постройки дач.
Я расскажу вам о владельцах местных «курортных дворцов» и помогу представить какие драмы разыгрывались на извилистых лесенках, бегущих по склонам холмов к морю, и в романтических беседках. Какими восхитительными были долгие летние вечера, когда в сторону моря дул тёплый ночной бриз и вся семья собиралась у самовара на открытой веранде. И как холодные ветра неласкового 20 века превратили их участки в руины и заросшие дебри.
Во время поездки от Зеленого мыса до Цихидзири вы увидите дачи в стиле ампир, яркие примеры рационального модерна и эклектики. Сейчас они переживают, мягко говоря, не лучшие времена. Я расскажу какие перемены принес 21 век и есть ли надежда на возрождение.
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле канатной дороги Арго
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5593 туристов
Я историк искусства, а не гид. Ориентируюсь на местных жителей и путешественников, которые уже прошли основные маршруты этого города. Все мои программы — это нечто среднее между лекцией и спектаклем читать дальшеуменьшить
в декорациях города.
Первый раз я была в Грузии в бессознательном возрасте, а в сознательном приехала в 2003 году, когда это ещё не было трендом, и с тех пор бываю здесь каждый год. Каждый раз думаю, что видела всё, но находится то, что удивляет и иногда трогает до слёз. А ещё при слове «Грузия» — Сакартвело — я всегда улыбаюсь. Постараюсь, чтобы у вас появилась такая же привычка.
Я изучаю средневековое искусство и расскажу о том, каким оно было в Грузии. Когда-то занималась энологией — наукой о вине — и с удовольствием поделюсь своими находками.
Заявок на экскурсии часто бывает больше, чем я могу провести сама, поэтому я собрала команду увлечённых гидов в Батуми и Тбилиси
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Очень хотела именно на такую экскурсию и нашла её только у Галины, получила как и хотела, много впечатлений, интересной информации и атмосферных фотографий, спасибо!
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Екатерина
Огромное спасибо за эту экскурсию! Очень атмосферно, интересно и содержательно. Прекрасные локации, интересные судьбы людей, мест и страны. А главное есть место не только прошлому, но и взгляду в будущее. читать дальшеуменьшить
Если хотите не только услышать интересный рассказ, но и волей-неволей уйти в философские размышления о течении времени, истории, роли человека в этом процессе, Вам сюда. Возможно, наверное и без этого, но у меня именно такое послевкусие от экскурсии. Детям просто понравилось ходить по "заброшкам", рекомендую!
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Дарья
Это была захватывающая экскурсия, Галина - прекрасный гид, она много и очень интересно рассказала о старых дачах, об истории владельцев и хитросплетениях их судеб. Очень понравилось, что Галина захватила с собой фотографии и изображения того, как выглядели дачи раньше. Я очень рада, что побывала на этой экскурсии!:)
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