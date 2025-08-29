Капитан Ржавый Якорь решил оставить морскую службу и нуждается в вашей помощи.В этой квест-экскурсии по Батуми вы будете искать подсказки, разгадывать загадки и узнавать увлекательные истории.Прогулка включает посещение памятника Али

и Нино, поиск якоря аргонавтов и участие в традиционных играх. Финалом станет сувенир от капитана и вдохновение для собственных приключений. Подходит для семей с детьми и подростков, желающих самостоятельно исследовать мир

за 1–3 человек или €25 за человека, если вас больше

Описание квеста

Вы найдёте якорь с древнегреческого корабля аргонавтов

якорь с древнегреческого корабля аргонавтов Узнаете историю Колхиды и Золотого руна

историю Колхиды и Золотого руна В порту выясните , когда моряки уходят на пенсию

, когда моряки уходят на пенсию Увидите памятник влюблённым Али и Нино

памятник влюблённым Али и Нино Поищете идеальную спутницу жизни для капитана в Miracle Park

идеальную спутницу жизни для капитана в Miracle Park Разберётесь в истории создания Башни Алфавита и разгадаете шифр Цезаря

в истории создания Башни Алфавита и разгадаете шифр Цезаря Услышите грузинские музыкальные инструменты

грузинские музыкальные инструменты Найдёте Золотых львов и подсказку у Нептуна

Золотых львов и подсказку у Нептуна Выясните , как появились знаки зодиакального цикла у астрономических часов

, как появились знаки зодиакального цикла у астрономических часов Рассмотрите , что держит в руках Медея на площади Европы

, что держит в руках Медея на площади Европы Сделаете фото в пиратских банданах на фоне маяка в бамбуковой роще

Мы пройдём по старинным улочкам и побережью. Отправимся в Древнюю Колхиду и Батуми начала 20 века, и вы узнаете, что было раньше на месте порта. Я расскажу об отважных аргонавтах, волшебнице Медее и о том, как Золотое руно оказалось в Грузии.

В финале вы получите сувенир от капитана — и, возможно, вдохновение для собственных приключений.

Кому подойдёт экскурсия

Семьям с детьми (7–16 лет) : отличный способ провести день, сочетая развлечение и образование. Дети узнают о местной культуре в увлекательной форме

: отличный способ провести день, сочетая развлечение и образование. Дети узнают о местной культуре в увлекательной форме Взрослым , которые хотят интересно провести время вместе. Они насладятся атмосферой приключения и совместного поиска

, которые хотят интересно провести время вместе. Они насладятся атмосферой приключения и совместного поиска Подросткам (старше 14 лет): ребята могут участвовать без сопровождения родителей и исследовать мир капитана самостоятельно

Детям до 7 лет программа может показаться слишком долгой и сложной для восприятия.

