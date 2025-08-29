Капитан Ржавый Якорь решил оставить морскую службу и нуждается в вашей помощи.
В этой квест-экскурсии по Батуми вы будете искать подсказки, разгадывать загадки и узнавать увлекательные истории.
Прогулка включает посещение памятника Али
5 причин купить этот квест
- 🔍 Увлекательные загадки для всей семьи
- 📚 Образовательные истории о Батуми
- 🏞 Прекрасные виды и архитектура
- 🎭 Участие в традиционных играх
- 🎁 Сувенир от капитана Ржавый Якорь
Что можно увидеть
- Памятник Али и Нино
- Башня Алфавита
- Площадь Европы
Описание квеста
- Вы найдёте якорь с древнегреческого корабля аргонавтов
- Узнаете историю Колхиды и Золотого руна
- В порту выясните, когда моряки уходят на пенсию
- Увидите памятник влюблённым Али и Нино
- Поищете идеальную спутницу жизни для капитана в Miracle Park
- Разберётесь в истории создания Башни Алфавита и разгадаете шифр Цезаря
- Услышите грузинские музыкальные инструменты
- Найдёте Золотых львов и подсказку у Нептуна
- Выясните, как появились знаки зодиакального цикла у астрономических часов
- Рассмотрите, что держит в руках Медея на площади Европы
- Сделаете фото в пиратских банданах на фоне маяка в бамбуковой роще
Мы пройдём по старинным улочкам и побережью. Отправимся в Древнюю Колхиду и Батуми начала 20 века, и вы узнаете, что было раньше на месте порта. Я расскажу об отважных аргонавтах, волшебнице Медее и о том, как Золотое руно оказалось в Грузии.
В финале вы получите сувенир от капитана — и, возможно, вдохновение для собственных приключений.
Кому подойдёт экскурсия
- Семьям с детьми (7–16 лет): отличный способ провести день, сочетая развлечение и образование. Дети узнают о местной культуре в увлекательной форме
- Взрослым, которые хотят интересно провести время вместе. Они насладятся атмосферой приключения и совместного поиска
- Подросткам (старше 14 лет): ребята могут участвовать без сопровождения родителей и исследовать мир капитана самостоятельно
Детям до 7 лет программа может показаться слишком долгой и сложной для восприятия.
Организационные детали
- Экскурсия не проводится в проливной дождь
- Мы можем прокатиться на колесе обозрения, поплавать на Пиратском корабле и отметить день рождения в кафе у наших друзей — детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У пристани в Морском порту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Батуми
Провела экскурсии для 170 туристов
В Грузии я с 2022 года и за это время разработала серию увлекательных программ для детей в Батуми, превратив традиционные маршруты в захватывающее приключение! Я предлагаю уникальные игровые экскурсии, полные
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
29 авг 2025
Очень понравилось! У нас дети были чуть младше, попросили Оксану скорректировать экскурсию по времени и по материалу, все было учтено. Также мы задержались в дороге, Оксана терпеливо нас ждала и помогала с дорогой. Детям очень понравилось, да и взрослым было интересно.
Светлана
27 июл 2025
Вчера были у Оксаны на квест-прогулке «Батумские приключения капитана Ржавый Якорь» с двумя мальчишками 10 и 13 лет. Прогулка по улочкам Батуми у нас заняла больше 3 часов! Но, это
