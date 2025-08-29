Мои заказы

Семейная квест-экскурсия «Батумские приключения капитана Ржавый Якорь» (7+)

Отправьтесь в захватывающее путешествие по Батуми, помогая капитану Ржавый Якорь. Найдите подсказки, решите загадки и откройте для себя город с новой стороны
Капитан Ржавый Якорь решил оставить морскую службу и нуждается в вашей помощи.

В этой квест-экскурсии по Батуми вы будете искать подсказки, разгадывать загадки и узнавать увлекательные истории.

Прогулка включает посещение памятника Али
и Нино, поиск якоря аргонавтов и участие в традиционных играх. Финалом станет сувенир от капитана и вдохновение для собственных приключений. Подходит для семей с детьми и подростков, желающих самостоятельно исследовать мир

5
2 отзыва

5 причин купить этот квест

  • 🔍 Увлекательные загадки для всей семьи
  • 📚 Образовательные истории о Батуми
  • 🏞 Прекрасные виды и архитектура
  • 🎭 Участие в традиционных играх
  • 🎁 Сувенир от капитана Ржавый Якорь
Семейная квест-экскурсия «Батумские приключения капитана Ржавый Якорь» (7+)
Семейная квест-экскурсия «Батумские приключения капитана Ржавый Якорь» (7+)© Оксана
Семейная квест-экскурсия «Батумские приключения капитана Ржавый Якорь» (7+)© Оксана

Что можно увидеть

  • Памятник Али и Нино
  • Башня Алфавита
  • Площадь Европы

Описание квеста

  • Вы найдёте якорь с древнегреческого корабля аргонавтов
  • Узнаете историю Колхиды и Золотого руна
  • В порту выясните, когда моряки уходят на пенсию
  • Увидите памятник влюблённым Али и Нино
  • Поищете идеальную спутницу жизни для капитана в Miracle Park
  • Разберётесь в истории создания Башни Алфавита и разгадаете шифр Цезаря
  • Услышите грузинские музыкальные инструменты
  • Найдёте Золотых львов и подсказку у Нептуна
  • Выясните, как появились знаки зодиакального цикла у астрономических часов
  • Рассмотрите, что держит в руках Медея на площади Европы
  • Сделаете фото в пиратских банданах на фоне маяка в бамбуковой роще

Мы пройдём по старинным улочкам и побережью. Отправимся в Древнюю Колхиду и Батуми начала 20 века, и вы узнаете, что было раньше на месте порта. Я расскажу об отважных аргонавтах, волшебнице Медее и о том, как Золотое руно оказалось в Грузии.

В финале вы получите сувенир от капитана — и, возможно, вдохновение для собственных приключений.

Кому подойдёт экскурсия

  • Семьям с детьми (7–16 лет): отличный способ провести день, сочетая развлечение и образование. Дети узнают о местной культуре в увлекательной форме
  • Взрослым, которые хотят интересно провести время вместе. Они насладятся атмосферой приключения и совместного поиска
  • Подросткам (старше 14 лет): ребята могут участвовать без сопровождения родителей и исследовать мир капитана самостоятельно

Детям до 7 лет программа может показаться слишком долгой и сложной для восприятия.

Организационные детали

  • Экскурсия не проводится в проливной дождь
  • Мы можем прокатиться на колесе обозрения, поплавать на Пиратском корабле и отметить день рождения в кафе у наших друзей — детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У пристани в Морском порту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваш гид в Батуми
Провела экскурсии для 170 туристов
В Грузии я с 2022 года и за это время разработала серию увлекательных программ для детей в Батуми, превратив традиционные маршруты в захватывающее приключение! Я предлагаю уникальные игровые экскурсии, полные
интересных фактов и интерактивных элементов, чтобы погрузить вас и ваших детей в историю и культуру города. Обучение у ведущих профессионалов в области квест-экскурсий, а также большой опыт работы с детьми и воспитание четверых собственных позволяют мне индивидуально подходить к каждой группе и семье. В своих квест-экскурсиях я рассказываю историю Батуми через увлекательные истории о людях, его культуре и необычные детали, включая удивительные здания и памятники. О городе могут рассказать не только коренные жители! Также все мои квест-экскурсии доступны в мобильном приложении с дополненной реальностью и интерактивом, что позволяет глубже погрузиться в атмосферу и получить новый опыт от каждого приключения.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Светлана
Светлана
29 авг 2025
Очень понравилось! У нас дети были чуть младше, попросили Оксану скорректировать экскурсию по времени и по материалу, все было учтено. Также мы задержались в дороге, Оксана терпеливо нас ждала и помогала с дорогой. Детям очень понравилось, да и взрослым было интересно.
Очень понравилось! У нас дети были чуть младше, попросили Оксану скорректировать экскурсию по времени и по материалу, все было учтено. Также мы задержались в дороге, Оксана терпеливо нас ждала и помогала с дорогой. Детям очень понравилось, да и взрослым было интересно.
Светлана
Светлана
27 июл 2025
Вчера были у Оксаны на квест-прогулке «Батумские приключения капитана Ржавый Якорь» с двумя мальчишками 10 и 13 лет. Прогулка по улочкам Батуми у нас заняла больше 3 часов! Но, это
время пролетело как один миг! Оксана так легко нашла общий язык с ребятами и мной, что буквально через 10 минут общения было ощущение, что мы давным-давно знакомы и встретились, чтобы прогуляться, подурачится, ну и конечно узнать что-то новое и неизвестное нам про Батуми и его историю. Наше приключение началось в порту, мы прочитали «Батумский вестник» из которого узнали и про знаменитую батумскую собаку проводника и про сокровища Аргонавтов и пошли на поиски клада. Мы отгадывали ребусы и шарады, мы искали морячка и Медею, послушали историю Али и Нино, побывали на площади Европы и многое другое! Оксана ни оставила без внимания ни один вопрос. На обратной дороге младший всю дорогу рассуждал и расспрашивал про услышанное и увиденное. Вернулись домой довольные и счастливые с небольшими сувенирчиками от Оксаны.

