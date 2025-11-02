Мои заказы

С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье

Горная Аджария раскрывается через контрасты: шум водопада, тишина крепостей и живое застолье. Почувствуйте настоящую Грузию
Групповая экскурсия из Батуми предлагает уникальную возможность познакомиться с природой и историей Аджарии.

Посетители увидят величественный водопад Махунцети, старинный мост царицы Тамары и руины крепости Гвара. Завершится день в гостеприимном грузинском доме с фольклорной программой и традиционным ужином. Это путешествие, где каждый момент наполнен историей и культурой
4.9
37 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Водопад Махунцети
  • 🏰 Руины крепости Гвара
  • 🌉 Мост царицы Тамары
  • 🎶 Фольклорная программа
  • 🍷 Традиционная аджарская кухня
С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье© Наталья
С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье© Наталья
С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье© Наталья

Что можно увидеть

  • Водопад Махунцети
  • Мост царицы Тамары
  • Крепость Гвара

Описание экскурсии

09:00 — выезд из Батуми

09:40–10:10 — смотровая площадка. Место, где реки Чорохи и Аджарисцкали соединяются, — почти сакральное. Несмотря на то, что воды разного цвета и характера, они текут к общему потоку. Как слияние смыслов и встреча двух историй

10:30–11:30 — водопад Махунцети. Он падает с такой силой, будто горы рассказывают древнюю легенду на своём языке. Вода смывает всё лишнее

12:00–12:40 — мост царицы Тамары. Здесь нет раствора, только камень и мастерство. Почти тысяча лет — и ни одно наводнение или землетрясение не нарушили его изгиб. Эта арка — инженерное решение, идеально распределяющее нагрузку. Кажется, она держит не только вес, но и время

13:00–14:00 — крепость Гвара. Атмосферная крепость 10–12 века, построенная во времена расцвета грузинского царства. Сейчас здесь живописные руины и потрясающий вид

14:30–17:00 — вечер в грузинском доме с фольклорной программой. Вы не путешественник — вы гость. Почти родной. В этом доме каждый предмет — часть истории семьи, а тосты помнят дольше, чем блюда. Вас ждёт театрализованный ужин с песнями, танцами и настоящей аджарской кухней

18:30–19:30 — возвращение в Батуми

Мы поговорим о природе, истории, особенностях быта и жизни, а также традициях аджарского народа. О гостеприимстве и значении тостов в грузинской культуре. И не забудем о блюдах и винах Аджарии.

Организационные детали

  • В стоимость поездки входит трансфер на комфортабельном автомобиле и напитки
  • Дополнительные расходы: вечер в грузинском доме — 70 лари с чел.
  • Рекомендуем надеть удобную обувь, взять крем от загара, солнцезащитные очки и панаму. В зависимости от погоды — лёгкую кофту или ветровку
  • В поездке вас сопроводит водитель-гид из нашей команды

в понедельник, вторник, среду и четверг в 09:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€30
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 09:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 252 туристов
Я много лет путешествую по разным странам, но неожиданно судьба привела меня в Батуми — прекрасный яркий город, который не перестаёт меня удивлять и восхищать. Здесь я познакомилась с интересными
читать дальше

людьми, которые зажигают и вдохновляют своей любовью к Грузии, её истории и традициям. Хочу поделиться с вами своими открытиями, эмоциями и позитивным отношением к жизни. Покажу вам Грузию такой, какой вижу и чувствую её я — яркой, самобытной и очень душевной. Грузия прекрасна. Посмотрите на неё с нашей командой!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
4
1
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье (екатерина)С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье (екатерина)С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье (екатерина)С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье (екатерина)С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье (екатерина)С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье (екатерина)С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье (екатерина)С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье (екатерина)С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье (екатерина)С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье (екатерина)С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье (Игорь)С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье (Руслан)С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье (Руслан)С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье (Александр)С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье (Алёна)С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье (Алёна)С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье (Алёна)С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье (Алёна)С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье (Алёна)С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье (Inga)С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье (Inga)С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье (Inga)С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье (Inga)С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье (Inga)С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье (Inga)С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье (Nina)С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье (Nina)С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье (Nina)С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье (Дина)С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье (Дина)
Т
Тамара
2 ноя 2025
Гиви- гид супер. Очень добродушный и отзывчивый. Грузия классная страна с красивой природой и хорошими людьми. Спасибо.
Е
Елена
24 окт 2025
Поездка в Грузию прошла просто замечательно! Всё очень понравилось - отличная организация, насыщенная и интересная программа, красивые места и невероятная атмосфера. Всё было на высшем уровне! 🫶🏻
Н
Наталья
21 окт 2025
В целом, не рекомендую данную экскурсию. Останавливаемся у каждого столба по 10 минут. Было две остановки с красивым видом.
Куча клопов везде, от которых не успеваешь отмахиваться.
Застолье не рекомендую. Еда пресная, готовят на поток, без души. ю еще и за такие деньги. Мы в хорошем ресторане тратили 100-120 лари на двоих, а тут 140. Мухи вокруг на еде. Опять же клопы.
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Уважаемая Наталья!
Спасибо большое за ваш отзыв и что поделились впечатлениями 🙏 Для нас это правда важно — не только слышать
читать дальше

восторги, но и понимать, что можно улучшить.

Нам очень жаль, что для вас день прошёл не так, как хотелось бы.

Мы действительно делаем много пауз в дороге — обычно гости просят ещё больше, чтобы рассматривать виды, фотографироваться и просто дышать горами. Но ваш комментарий учтём — значит, нужно внимательнее спрашивать группу, какой темп комфортнее.

Что касается застолья и кухни — обязательно передадим хозяевам. Согласны: еда в горах должна быть не просто сытной, а с душой и эмоцией, иначе теряется часть атмосферы. По стоимости и сервису тоже сделаем работу над ошибками, чтобы ощущения соответствовали цене и ожиданиям.

Про «фронт из клопов и мух» — верим, что это было не самое романтичное сопровождение. К сожалению, горная местность иногда даёт такой бонус, с которым мы не можем ничего поделать …

Спасибо вам ещё раз за честность. Ваша критика — ценный подарок, она помогает на. стать лучше. И мы действительно улучшаем маршрут после каждого такого сигнала.

Будем рады, если когда-нибудь вы всё-таки дадите нам второй шанс и с радостью предоставим вам скидку на любую другую нашу экскурсию!

екатерина
екатерина
19 окт 2025
Недавно мы побывали на невероятной автомобильной экскурсии по горной Аджарии, и хочу поделиться своими впечатлениями. Это было незабываемое путешествие, полное захватывающих моментов и живописных локаций.
С самого начала экскурсии нас ожидали
читать дальше

потрясающие виды: горные реки с кристально чистой водой, величественные водопады и удивительная природа, которая завораживала своим великолепием. Каждая остановка была настоящим открытием — мы могли насладиться красотой окружающего мира и сделать множество ярких фотографий.
Особенно запомнился вечер, который мы провели в грузинской семье. Теплая атмосфера домашнего уюта, вкуснейшая еда и традиционные грузинские угощения создали незабываемые впечатления. Помимо угощений была шикарная программа: песни и зажигательные танцы. Это был настоящий праздник дружбы и гостеприимства!
Я хотела бы выразить особую благодарность нашему экскурсоводу Гиви. Его знания о регионе, увлекательные истории и умение создать комфортную атмосферу сделали нашу экскурсию поистине уникальной. Гиви делал все возможное, чтобы мы чувствовали себя вовлеченными и заинтересованными в происходящем.
Эта экскурсия оставила в моем сердце теплые воспоминания о красивой Аджарии и ее гостеприимных людях. Рекомендую всем, кто хочет насладиться природой и культурой Грузии, обязательно посетить эту удивительную экскурсию!

Недавно мы побывали на невероятной автомобильной экскурсии по горной Аджарии, и хочу поделиться своими впечатлениями. ЭтоНедавно мы побывали на невероятной автомобильной экскурсии по горной Аджарии, и хочу поделиться своими впечатлениями. ЭтоНедавно мы побывали на невероятной автомобильной экскурсии по горной Аджарии, и хочу поделиться своими впечатлениями. ЭтоНедавно мы побывали на невероятной автомобильной экскурсии по горной Аджарии, и хочу поделиться своими впечатлениями. ЭтоНедавно мы побывали на невероятной автомобильной экскурсии по горной Аджарии, и хочу поделиться своими впечатлениями. ЭтоНедавно мы побывали на невероятной автомобильной экскурсии по горной Аджарии, и хочу поделиться своими впечатлениями. ЭтоНедавно мы побывали на невероятной автомобильной экскурсии по горной Аджарии, и хочу поделиться своими впечатлениями. ЭтоНедавно мы побывали на невероятной автомобильной экскурсии по горной Аджарии, и хочу поделиться своими впечатлениями. ЭтоНедавно мы побывали на невероятной автомобильной экскурсии по горной Аджарии, и хочу поделиться своими впечатлениями. ЭтоНедавно мы побывали на невероятной автомобильной экскурсии по горной Аджарии, и хочу поделиться своими впечатлениями. Это
И
Игорь
14 окт 2025
Отличная экскурсия с грамотным гидом
Отличная экскурсия с грамотным гидом
Руслан
Руслан
11 окт 2025
Всё отлично, гид Гиви нам всё отлично показал, рассказал, а в конце этого мероприятия нас ждал стол и местная семья показывала для нас представления с танцами.
Всё отлично, гид Гиви нам всё отлично показал, рассказал, а в конце этого мероприятия нас ждалВсё отлично, гид Гиви нам всё отлично показал, рассказал, а в конце этого мероприятия нас ждал
Д
Дмитрий
7 окт 2025
Спасибо гиду Мураду! Отличный тур на весь день! 👍
Юлия
Юлия
2 окт 2025
Незабываемое впечатление от увиденной красоты гор, рек, водопадов. Очень впечатлила древняя крепость. Хорошая экскурсия, которую обязательно нужно посетить.
Александр
Александр
1 окт 2025
Спасибо огромное за экскурсию, самые приятные впечатления остались от путешествия. Поехали в дождливую погоду, но это никак не помешало все посмотреть и хорошо провести время. Всем рекомендую 👍
Спасибо огромное за экскурсию, самые приятные впечатления остались от путешествия. Поехали в дождливую погоду, но это
А
Алёна
19 сен 2025
Отличная экскурсия! Так вышло, что она получилась индивидуальной и мы провели её в своём темпе на комфортном Приусе. Гид Гиви очень открытый, дружелюбный и душевный человек у которого есть образование
читать дальше

историка. Проехались по самым впечатляющим местам, а так же зашли в такие, где больше никого не было. С удовольствием насладились красотами горной Аджарии и в конце дня приехали в гости к большой талантливой грузинской семье. Отличный стол с домашними блюдами! А выступление - это просто вау! Если вы хотите прочувствовать местный колорит, то это место обязательно к помещению. Впечатлений набрались на год вперёд.
Спасибо большое за прекрасный день!

Отличная экскурсия! Так вышло, что она получилась индивидуальной и мы провели её в своём темпе наОтличная экскурсия! Так вышло, что она получилась индивидуальной и мы провели её в своём темпе наОтличная экскурсия! Так вышло, что она получилась индивидуальной и мы провели её в своём темпе наОтличная экскурсия! Так вышло, что она получилась индивидуальной и мы провели её в своём темпе наОтличная экскурсия! Так вышло, что она получилась индивидуальной и мы провели её в своём темпе на
Б
Богдан
17 сен 2025
Очень хорошая обзорная экскурсия, посмотрели ближайшие достопримечательности. Приятное уважительное сопровождение, спасибо Каха! А про застолье… тут нечего говорить, тут надо видеть и тогда получишь понимание что такое Грузинская душа и гостеприимство. Рекомендую
Inga
Inga
15 сен 2025
За один день полностью получилось погрузиться в грузинскую душу. Экскурсия производит эмоции больше чем можно ожидать. Много впечатлений много рассказов истории и очень прекрасных красивых мест. Советую каждому от всего сердца. Внимание от организатора и гида на каждом шагу.
За один день полностью получилось погрузиться в грузинскую душу. Экскурсия производит эмоции больше чем можно ожидать.За один день полностью получилось погрузиться в грузинскую душу. Экскурсия производит эмоции больше чем можно ожидать.За один день полностью получилось погрузиться в грузинскую душу. Экскурсия производит эмоции больше чем можно ожидать.За один день полностью получилось погрузиться в грузинскую душу. Экскурсия производит эмоции больше чем можно ожидать.За один день полностью получилось погрузиться в грузинскую душу. Экскурсия производит эмоции больше чем можно ожидать.За один день полностью получилось погрузиться в грузинскую душу. Экскурсия производит эмоции больше чем можно ожидать.
Nina
Nina
15 сен 2025
Очень повезло что были только втроём в машине. Экскурсию вёл Гиви, отдельное ему спасибо. Очень классно провели время! Народу на локациях много, но спасибо Гиви за то что он на обратной дороге остановился и дал нам пофоткаться.
Очень повезло что были только втроём в машине. Экскурсию вёл Гиви, отдельное ему спасибо. Очень классноОчень повезло что были только втроём в машине. Экскурсию вёл Гиви, отдельное ему спасибо. Очень классноОчень повезло что были только втроём в машине. Экскурсию вёл Гиви, отдельное ему спасибо. Очень классно
Д
Дина
14 сен 2025
Замечательно организованая экскурсия «Горная Аджария» прошла на одном дыхании. Бронировали вечером накануне, утром нас забрал Гиви и привез к месту встречи. Отдельное спасибо Гураму за увлекательный рассказ об Аджарии, за мастерское вождение, за отличное настроение.
День закончился потрясающим грузинским застольем и концертом с сюрпризом. Эта экскурсия однозначно must have при посещении Батуми.
Замечательно организованая экскурсия «Горная Аджария» прошла на одном дыхании. Бронировали вечером накануне, утром нас забрал ГивиЗамечательно организованая экскурсия «Горная Аджария» прошла на одном дыхании. Бронировали вечером накануне, утром нас забрал ГивиЗамечательно организованая экскурсия «Горная Аджария» прошла на одном дыхании. Бронировали вечером накануне, утром нас забрал ГивиЗамечательно организованая экскурсия «Горная Аджария» прошла на одном дыхании. Бронировали вечером накануне, утром нас забрал ГивиЗамечательно организованая экскурсия «Горная Аджария» прошла на одном дыхании. Бронировали вечером накануне, утром нас забрал Гиви
И
Ирина
9 сен 2025
Если вы хотите весело и познавательно провести время, то обращайтесь к экскурсоводу Гиви. С шутками, грузинскими песнями пролетят 8 часов, вы посетите 6 исторических мест, очень значимых для Грузии в разные периоды ее становления. Насладитесь горными пейзажами, поедите под журчание горной реки, насытитесь энергетикой водопадов, отдохнете от городской суеты и вернетесь с хорошими впечатлениями. Советуем всем!

Входит в следующие категории Батуми

Похожие экскурсии из Батуми

Лучше гор только горы и вино
На машине
6 часов
39 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучше гор только горы и вино: эксклюзивное путешествие в Батуми
Погрузитесь в мир грузинских гор, исторических поселений и вкусов Аджарии. Эта экскурсия - ваш шанс насладиться красотой и гостеприимством Грузии
Завтра в 10:00
14 ноя в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Из Батуми - в живописную Горную Аджарию! Индивидуальная экскурсия
На машине
6 часов
62 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Батуми - в живописную горную Аджарию
Путешествие по горной Аджарии из Батуми: водопады, мосты, древние крепости и дегустация вина. Индивидуальная экскурсия на современном авто
Завтра в 13:00
14 ноя в 10:00
€125 за всё до 4 чел.
Из Батуми - в живописную Горную Аджарию (в мини-группе)
На машине
6 часов
11 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Из Батуми - в живописную горную Аджарию
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии: водопады, мосты и древние крепости ждут вас в мини-группе на современном авто
Начало: На площади Эра
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
15 ноя в 10:00
€30 за человека
У нас ещё много экскурсий в Батуми. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Батуми