С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье
Горная Аджария раскрывается через контрасты: шум водопада, тишина крепостей и живое застолье. Почувствуйте настоящую Грузию
Групповая экскурсия из Батуми предлагает уникальную возможность познакомиться с природой и историей Аджарии.
Посетители увидят величественный водопад Махунцети, старинный мост царицы Тамары и руины крепости Гвара. Завершится день в гостеприимном грузинском доме с фольклорной программой и традиционным ужином. Это путешествие, где каждый момент наполнен историей и культурой
4.9
37 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
🌊 Водопад Махунцети
🏰 Руины крепости Гвара
🌉 Мост царицы Тамары
🎶 Фольклорная программа
🍷 Традиционная аджарская кухня
Что можно увидеть
Водопад Махунцети
Мост царицы Тамары
Крепость Гвара
Описание экскурсии
09:00 — выезд из Батуми
09:40–10:10 — смотровая площадка. Место, где реки Чорохи и Аджарисцкали соединяются, — почти сакральное. Несмотря на то, что воды разного цвета и характера, они текут к общему потоку. Как слияние смыслов и встреча двух историй
10:30–11:30 — водопад Махунцети. Он падает с такой силой, будто горы рассказывают древнюю легенду на своём языке. Вода смывает всё лишнее
12:00–12:40 — мост царицы Тамары. Здесь нет раствора, только камень и мастерство. Почти тысяча лет — и ни одно наводнение или землетрясение не нарушили его изгиб. Эта арка — инженерное решение, идеально распределяющее нагрузку. Кажется, она держит не только вес, но и время
13:00–14:00 — крепость Гвара. Атмосферная крепость 10–12 века, построенная во времена расцвета грузинского царства. Сейчас здесь живописные руины и потрясающий вид
14:30–17:00 — вечер в грузинском доме с фольклорной программой. Вы не путешественник — вы гость. Почти родной. В этом доме каждый предмет — часть истории семьи, а тосты помнят дольше, чем блюда. Вас ждёт театрализованный ужин с песнями, танцами и настоящей аджарской кухней
18:30–19:30 — возвращение в Батуми
Мы поговорим о природе, истории, особенностях быта и жизни, а также традициях аджарского народа. О гостеприимстве и значении тостов в грузинской культуре. И не забудем о блюдах и винах Аджарии.
Организационные детали
В стоимость поездки входит трансфер на комфортабельном автомобиле и напитки
Дополнительные расходы: вечер в грузинском доме — 70 лари с чел.
Рекомендуем надеть удобную обувь, взять крем от загара, солнцезащитные очки и панаму. В зависимости от погоды — лёгкую кофту или ветровку
В поездке вас сопроводит водитель-гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду и четверг в 09:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 09:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Наталья — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 252 туристов
Я много лет путешествую по разным странам, но неожиданно судьба привела меня в Батуми — прекрасный яркий город, который не перестаёт меня удивлять и восхищать. Здесь я познакомилась с интересными читать дальше
людьми, которые зажигают и вдохновляют своей любовью к Грузии, её истории и традициям.
Хочу поделиться с вами своими открытиями, эмоциями и позитивным отношением к жизни. Покажу вам Грузию такой, какой вижу и чувствую её я — яркой, самобытной и очень душевной. Грузия прекрасна. Посмотрите на неё с нашей командой!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
4
1
3
1
2
–
1
–
Фотографии от путешественников
Т
Тамара
2 ноя 2025
Гиви- гид супер. Очень добродушный и отзывчивый. Грузия классная страна с красивой природой и хорошими людьми. Спасибо.
Е
Елена
24 окт 2025
Поездка в Грузию прошла просто замечательно! Всё очень понравилось - отличная организация, насыщенная и интересная программа, красивые места и невероятная атмосфера. Всё было на высшем уровне! 🫶🏻
Н
Наталья
21 окт 2025
В целом, не рекомендую данную экскурсию. Останавливаемся у каждого столба по 10 минут. Было две остановки с красивым видом. Куча клопов везде, от которых не успеваешь отмахиваться. Застолье не рекомендую. Еда пресная, готовят на поток, без души. ю еще и за такие деньги. Мы в хорошем ресторане тратили 100-120 лари на двоих, а тут 140. Мухи вокруг на еде. Опять же клопы.
Наталья
Ответ организатора:
Уважаемая Наталья! Спасибо большое за ваш отзыв и что поделились впечатлениями 🙏 Для нас это правда важно — не только слышать читать дальше
восторги, но и понимать, что можно улучшить.
Нам очень жаль, что для вас день прошёл не так, как хотелось бы.
Мы действительно делаем много пауз в дороге — обычно гости просят ещё больше, чтобы рассматривать виды, фотографироваться и просто дышать горами. Но ваш комментарий учтём — значит, нужно внимательнее спрашивать группу, какой темп комфортнее.
Что касается застолья и кухни — обязательно передадим хозяевам. Согласны: еда в горах должна быть не просто сытной, а с душой и эмоцией, иначе теряется часть атмосферы. По стоимости и сервису тоже сделаем работу над ошибками, чтобы ощущения соответствовали цене и ожиданиям.
Про «фронт из клопов и мух» — верим, что это было не самое романтичное сопровождение. К сожалению, горная местность иногда даёт такой бонус, с которым мы не можем ничего поделать …
Спасибо вам ещё раз за честность. Ваша критика — ценный подарок, она помогает на. стать лучше. И мы действительно улучшаем маршрут после каждого такого сигнала.
Будем рады, если когда-нибудь вы всё-таки дадите нам второй шанс и с радостью предоставим вам скидку на любую другую нашу экскурсию!
екатерина
19 окт 2025
Недавно мы побывали на невероятной автомобильной экскурсии по горной Аджарии, и хочу поделиться своими впечатлениями. Это было незабываемое путешествие, полное захватывающих моментов и живописных локаций. С самого начала экскурсии нас ожидали читать дальше
потрясающие виды: горные реки с кристально чистой водой, величественные водопады и удивительная природа, которая завораживала своим великолепием. Каждая остановка была настоящим открытием — мы могли насладиться красотой окружающего мира и сделать множество ярких фотографий. Особенно запомнился вечер, который мы провели в грузинской семье. Теплая атмосфера домашнего уюта, вкуснейшая еда и традиционные грузинские угощения создали незабываемые впечатления. Помимо угощений была шикарная программа: песни и зажигательные танцы. Это был настоящий праздник дружбы и гостеприимства! Я хотела бы выразить особую благодарность нашему экскурсоводу Гиви. Его знания о регионе, увлекательные истории и умение создать комфортную атмосферу сделали нашу экскурсию поистине уникальной. Гиви делал все возможное, чтобы мы чувствовали себя вовлеченными и заинтересованными в происходящем. Эта экскурсия оставила в моем сердце теплые воспоминания о красивой Аджарии и ее гостеприимных людях. Рекомендую всем, кто хочет насладиться природой и культурой Грузии, обязательно посетить эту удивительную экскурсию!
И
Игорь
14 окт 2025
Отличная экскурсия с грамотным гидом
Руслан
11 окт 2025
Всё отлично, гид Гиви нам всё отлично показал, рассказал, а в конце этого мероприятия нас ждал стол и местная семья показывала для нас представления с танцами.
Д
Дмитрий
7 окт 2025
Спасибо гиду Мураду! Отличный тур на весь день! 👍
Юлия
2 окт 2025
Незабываемое впечатление от увиденной красоты гор, рек, водопадов. Очень впечатлила древняя крепость. Хорошая экскурсия, которую обязательно нужно посетить.
Александр
1 окт 2025
Спасибо огромное за экскурсию, самые приятные впечатления остались от путешествия. Поехали в дождливую погоду, но это никак не помешало все посмотреть и хорошо провести время. Всем рекомендую 👍
А
Алёна
19 сен 2025
Отличная экскурсия! Так вышло, что она получилась индивидуальной и мы провели её в своём темпе на комфортном Приусе. Гид Гиви очень открытый, дружелюбный и душевный человек у которого есть образование читать дальше
историка. Проехались по самым впечатляющим местам, а так же зашли в такие, где больше никого не было. С удовольствием насладились красотами горной Аджарии и в конце дня приехали в гости к большой талантливой грузинской семье. Отличный стол с домашними блюдами! А выступление - это просто вау! Если вы хотите прочувствовать местный колорит, то это место обязательно к помещению. Впечатлений набрались на год вперёд. Спасибо большое за прекрасный день!
Б
Богдан
17 сен 2025
Очень хорошая обзорная экскурсия, посмотрели ближайшие достопримечательности. Приятное уважительное сопровождение, спасибо Каха! А про застолье… тут нечего говорить, тут надо видеть и тогда получишь понимание что такое Грузинская душа и гостеприимство. Рекомендую
Inga
15 сен 2025
За один день полностью получилось погрузиться в грузинскую душу. Экскурсия производит эмоции больше чем можно ожидать. Много впечатлений много рассказов истории и очень прекрасных красивых мест. Советую каждому от всего сердца. Внимание от организатора и гида на каждом шагу.
Nina
15 сен 2025
Очень повезло что были только втроём в машине. Экскурсию вёл Гиви, отдельное ему спасибо. Очень классно провели время! Народу на локациях много, но спасибо Гиви за то что он на обратной дороге остановился и дал нам пофоткаться.
Д
Дина
14 сен 2025
Замечательно организованая экскурсия «Горная Аджария» прошла на одном дыхании. Бронировали вечером накануне, утром нас забрал Гиви и привез к месту встречи. Отдельное спасибо Гураму за увлекательный рассказ об Аджарии, за мастерское вождение, за отличное настроение. День закончился потрясающим грузинским застольем и концертом с сюрпризом. Эта экскурсия однозначно must have при посещении Батуми.
И
Ирина
9 сен 2025
Если вы хотите весело и познавательно провести время, то обращайтесь к экскурсоводу Гиви. С шутками, грузинскими песнями пролетят 8 часов, вы посетите 6 исторических мест, очень значимых для Грузии в разные периоды ее становления. Насладитесь горными пейзажами, поедите под журчание горной реки, насытитесь энергетикой водопадов, отдохнете от городской суеты и вернетесь с хорошими впечатлениями. Советуем всем!