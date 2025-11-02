Групповая экскурсия из Батуми предлагает уникальную возможность познакомиться с природой и историей Аджарии. Посетители увидят величественный водопад Махунцети, старинный мост царицы Тамары и руины крепости Гвара. Завершится день в гостеприимном грузинском доме с фольклорной программой и традиционным ужином. Это путешествие, где каждый момент наполнен историей и культурой

Описание экскурсии

09:00 — выезд из Батуми

09:40–10:10 — смотровая площадка. Место, где реки Чорохи и Аджарисцкали соединяются, — почти сакральное. Несмотря на то, что воды разного цвета и характера, они текут к общему потоку. Как слияние смыслов и встреча двух историй

10:30–11:30 — водопад Махунцети. Он падает с такой силой, будто горы рассказывают древнюю легенду на своём языке. Вода смывает всё лишнее

12:00–12:40 — мост царицы Тамары. Здесь нет раствора, только камень и мастерство. Почти тысяча лет — и ни одно наводнение или землетрясение не нарушили его изгиб. Эта арка — инженерное решение, идеально распределяющее нагрузку. Кажется, она держит не только вес, но и время

13:00–14:00 — крепость Гвара. Атмосферная крепость 10–12 века, построенная во времена расцвета грузинского царства. Сейчас здесь живописные руины и потрясающий вид

14:30–17:00 — вечер в грузинском доме с фольклорной программой. Вы не путешественник — вы гость. Почти родной. В этом доме каждый предмет — часть истории семьи, а тосты помнят дольше, чем блюда. Вас ждёт театрализованный ужин с песнями, танцами и настоящей аджарской кухней

18:30–19:30 — возвращение в Батуми

Мы поговорим о природе, истории, особенностях быта и жизни, а также традициях аджарского народа. О гостеприимстве и значении тостов в грузинской культуре. И не забудем о блюдах и винах Аджарии.

Организационные детали