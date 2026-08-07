Батуми — город-порт, город-сад и… город-шифр! Когда-то здесь жил старый пират, который оставил послание потомкам. Его-то вам и предстоит разгадать, решая занимательные головоломки. А чтобы найти ответы, будем заглядывать в самые интересные уголки города и знакомиться с его нетривиальной историей.

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Описание квеста

В вынесенной прибоем на берег моря бутылке мы найдем послание от старого пирата. Но его сначала нужно будет расшифровать. Именно с этого и начнётся поиск клада. Вам предстоит исследовать один из центральных жилых районов, окрестные парки и живописную набережную.

Мы поговорим о том, какие символы и знаки можно найти на архитектурных сооружениях Батуми. Как даже первая прогулка может стать волнующим диалогом с его улицами. А пока мы будем исследовать город, отгадывать разные головоломки и искать клад, я расскажу:

как расшифровывались алфавиты давно исчезнувших цивилизаций

какие смыслы могут скрываться за живописными полотнами

какие методы шифрования используются в наши дни

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