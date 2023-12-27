Исследовать архитектурные детали Батуми и найти среди них пароли и шифры
Батуми — город-порт, город-сад и… город-шифр! Когда-то здесь жил старый пират, который оставил послание потомкам. Его-то вам и предстоит разгадать, решая занимательные головоломки.
А чтобы найти ответы, будем заглядывать в самые интересные уголки города и знакомиться с его нетривиальной историей.
А чтобы найти ответы, будем заглядывать в самые интересные уголки города и знакомиться с его нетривиальной историей.
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Описание
Что вас ожидает
В вынесенной прибоем на берег моря бутылке мы найдем послание от старого пирата. Но его сначала нужно будет расшифровать. Именно с этого и начнётся поиск клада.
Мы будем гулять по городу и говорить о том, какие символы и знаки можно найти на архитектурных сооружениях. Как даже первая прогулка по городу может стать волнующим диалогом с его улицами. А пока мы будем исследовать город, отгадывать разные головоломки и искать клад, я расскажу:
- как расшифровывались алфавиты давно исчезнувших цивилизаций
- какие смыслы могут скрываться за живописными полотнами
- какие методы шифрования используются в наши дни
Организационные детали
- Экскурсия подходит для взрослых и детей от 10 лет
- Уровень сложности заданий — выше среднего
- Клад входит в стоимость экскурсии
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у кафе Осьминог
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Батуми
Провела экскурсии для 4493 туристов
Первый раз я была в Грузии в бессознательном возрасте, а в сознательном — когда это ещё не было трендом — приехала в 2003 году и с тех пор бываю каждый год. Каждый раз я думаю, что видела всё, но находится то, что удивляет и иногда трогает меня до слёз. Я изучаю средневековое искусство и расскажу о том, как это было в Грузии. Когда-то занималась энологией (наукой о вине) и поделюсь с вами своими находками. На своих экскурсиях я уделяю особое внимание фольклору, легендам, обычаям, быту и образу жизни. Но это же великолепные влажные субтропики! Как тут не поговорить об окружающей нас природе. А ещё при слове «Грузия» (Сакартвело) — я всегда улыбаюсь и постараюсь, чтобы у вас появилась такая же привычка:)
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