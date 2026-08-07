Батуми — город-порт, город-сад и… город-шифр! Когда-то здесь жил старый пират, который оставил послание потомкам. Его-то вам и предстоит разгадать, решая занимательные головоломки.
А чтобы найти ответы, будем заглядывать в самые интересные уголки города и знакомиться с его нетривиальной историей.
А чтобы найти ответы, будем заглядывать в самые интересные уголки города и знакомиться с его нетривиальной историей.
Описание квеста
В вынесенной прибоем на берег моря бутылке мы найдем послание от старого пирата. Но его сначала нужно будет расшифровать. Именно с этого и начнётся поиск клада. Вам предстоит исследовать один из центральных жилых районов, окрестные парки и живописную набережную.
Мы поговорим о том, какие символы и знаки можно найти на архитектурных сооружениях Батуми. Как даже первая прогулка может стать волнующим диалогом с его улицами. А пока мы будем исследовать город, отгадывать разные головоломки и искать клад, я расскажу:
- как расшифровывались алфавиты давно исчезнувших цивилизаций
- какие смыслы могут скрываться за живописными полотнами
- какие методы шифрования используются в наши дни
Организационные детали
- Экскурсия подходит для взрослых и детей от 10 лет
- Уровень сложности заданий — выше среднего
- Клад входит в стоимость экскурсии
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кафе «Осьминог»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5590 туристов
Я историк искусства, а не гид. Ориентируюсь на местных жителей и путешественников, которые уже прошли основные маршруты этого города. Все мои программы — это нечто среднее между лекцией и спектаклем
Входит в следующие категории Батуми
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