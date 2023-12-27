Батуми — город-порт, город-сад и… город-шифр! Когда-то здесь жил старый пират, который оставил послание потомкам. Его-то вам и предстоит разгадать, решая занимательные головоломки. А чтобы найти ответы, будем заглядывать в самые интересные уголки города и знакомиться с его нетривиальной историей.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

за 1-3 человека или €40 за человека, если вас больше

Описание

Что вас ожидает

В вынесенной прибоем на берег моря бутылке мы найдем послание от старого пирата. Но его сначала нужно будет расшифровать. Именно с этого и начнётся поиск клада.

Мы будем гулять по городу и говорить о том, какие символы и знаки можно найти на архитектурных сооружениях. Как даже первая прогулка по городу может стать волнующим диалогом с его улицами. А пока мы будем исследовать город, отгадывать разные головоломки и искать клад, я расскажу:

как расшифровывались алфавиты давно исчезнувших цивилизаций

какие смыслы могут скрываться за живописными полотнами

какие методы шифрования используются в наши дни

Организационные детали