Экскурсия-квест «Тайна клада старого пирата»
Индивидуальная квест-экскурсия в Батуми

Исследовать архитектурные детали Батуми и найти среди них пароли и шифры

Батуми — город-порт, город-сад и… город-шифр! Когда-то здесь жил старый пират, который оставил послание потомкам. Его-то вам и предстоит разгадать, решая занимательные головоломки.

А чтобы найти ответы, будем заглядывать в самые интересные уголки города и знакомиться с его нетривиальной историей.
Экскурсия-квест «Тайна клада старого пирата»
Экскурсия-квест «Тайна клада старого пирата»
Экскурсия-квест «Тайна клада старого пирата»
Экскурсия-квест «Тайна клада старого пирата»
Экскурсия-квест «Тайна клада старого пирата»
Экскурсия-квест «Тайна клада старого пирата»
Экскурсия-квест «Тайна клада старого пирата»
Экскурсия-квест «Тайна клада старого пирата»
Экскурсия-квест «Тайна клада старого пирата»
Ближайшие даты:
27
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Описание

Что вас ожидает

В вынесенной прибоем на берег моря бутылке мы найдем послание от старого пирата. Но его сначала нужно будет расшифровать. Именно с этого и начнётся поиск клада.

Мы будем гулять по городу и говорить о том, какие символы и знаки можно найти на архитектурных сооружениях. Как даже первая прогулка по городу может стать волнующим диалогом с его улицами. А пока мы будем исследовать город, отгадывать разные головоломки и искать клад, я расскажу:

  • как расшифровывались алфавиты давно исчезнувших цивилизаций
  • какие смыслы могут скрываться за живописными полотнами
  • какие методы шифрования используются в наши дни

Организационные детали

  • Экскурсия подходит для взрослых и детей от 10 лет
  • Уровень сложности заданий — выше среднего
  • Клад входит в стоимость экскурсии

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у кафе Осьминог
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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