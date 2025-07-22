Погрузитесь в атмосферу Старого Батуми, отгадывая загадки и узнавая уникальные истории города через интерактивный квест
Воображали ли вы когда-нибудь, что могут скрывать улочки Старого Батуми? «Сокровища Старого Батуми» - это не просто квест, это путешествие в прошлое, где каждый уголок рассказывает свою историю.
Вас ждут не читать дальшеуменьшить
только загадки, но и увлекательные факты о городе, его связь с историческими личностями и культурными традициями.
Приключение начинается с истории города, затем вы будете следовать подсказкам и отгадывать загадки, чтобы открыть следующую локацию. Это отличная возможность посмотреть на Батуми под новым углом и провести время с интересом
Лучшие месяцы для участия в квесте - с мая по сентябрь. В это время года прогулки по городу особенно приятны, а задания выполняются с комфортом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Часовая башня на площади Пьяцца
Инсталляция «Али и Нино»
Наследие Османской империи
Купидон
Тайная надпись
Описание квеста
Обратите внимание: это программа без сопровождения гида, вы самостоятельно проходите квест через Telegram (но я всегда на связи с вами).
Что вас ожидает
Старый Батуми с новой стороны
Квест начнётся с того, что вы услышите историю города. Далее вы будете отгадывать загадки в интерактивном режиме и получать следующую локацию. Вы побываете в самых интересных местах и узнаете, на какие города Италии похож Батуми, какие фильмы здесь снимали, где находится тайная надпись и как с этим городом связан Netflix. А ещё увидите наследие Османской империи, загадаете желание у купидона и услышите легенду о Медее.
Как проходит квест
Вам понадобится мобильный телефон или планшет с интернетом и приложением Telegram. В условленное время я пришлю вам ссылку на задания в аудиоформате.
Квест рассчитан на 2,5–3 часа, но в любой момент вы можете сделать перерыв. Игра линейная — после выполнения одного задания появляется следующее. Вы проходите задания самостоятельно, но не беспокойтесь — я всегда на связи и рада помочь, если что-то пойдёт не так.
Организационные детали
Квест подойдёт детям и взрослым (при условии совместного прохождения маршрута). Дети старше 16 лет смогут справиться с вопросами самостоятельно.
Для участия в квесте убедитесь, что у вас есть смартфон или планшет с доступом в интернет, а также установлен Telegram
Обязательно проверьте, что динамик в порядке, чтобы вы могли слушать аудиодорожки
Доступ предоставляется на один аккаунт. Поэтому рекомендую один телефон на группу не более 5 человек, чтобы вам было комфортно проходить задания. Если вас больше, то лучше оформить два или более заказов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Пьяцца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элина — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 439 туристов
Привет всем! Меня зовут Элина и я обожаю путешествовать и изучать историю новых мест!
Я имела возможность сочетать это увлечение с работой в IT и вела проекты в этой сфере. Кроме читать дальшеуменьшить
того, играла в «Ночной дозор».
Благодаря моей любви к изучению истории и построению маршрутов, а также опыту в IT, я смогла разработать полностью интерактивный пешеходный квест здесь.
Как мама, я прекрасно понимаю, что с маленькими детьми экскурсии практически невозможны. Но наш пешеходный квест подходит семьям с детьми, так как вы сами полностью контролируете время начала и длительность,
Это и игра, и экскурсия, сделанные с большой любовью к этому городу.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
3
–
2
–
1
1
T
Tatiana
Дата посещения: 15 июл 2025
Нам понравилось: брали с мужем погулять по городу с пользой. Интересная информация, детали, которые побуждают погуглить и узнать больше. Вопросы не всегда лёгкие, иногда прям сложно. Но гугл в помощь. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
A
Alina
Экскурсия была интересной, мы двигались в своём ритме, делая фотографии и снимая видео. Однако загадки оказались довольно сложными, так как вопросы основывались на информации, которая не была представлена в программе. Также хотелось отметить отзывчивость организатора)
Вам был полезен этот отзыв?
п
полина
Были приятно удивлены квестом, хотя сначала сомневались, ведь тут был только один отзыв. Остались полностью довольны! Безумно удобный формат, особенно для тех, кто не любит экскурсии галопом по европам) купил читать дальшеуменьшить
один "билет" и ходишь с другом/компанией слушаешь, очень хорошо по женюжке! хороший маршрут, интересная информация о достопримечательностях и личностях, а интеррактивы и вопросы круто разбавляют утомительный слушательно-зрительный процесс. С удовольствием провели за квестом 4 часа, горячо рекомендуем всем, кто читает отзыв:)
Спасибо огромное команде и Элине за про желанный труд и позитивные эмоции!)
Вам был полезен этот отзыв?
Tatyana
Супер удобный формат квеста. Никто не торопит, ни от кого не отстаёте. Маршрут не только проговаривается, но и геолокации помогают двигаться в заданном направлении. Я одна была на этой экскурсии, читать дальшеуменьшить
но компании из двух или более участников она тоже подойдёт. Много интересной информации, гугл вам в помощь в отгадывании некоторых загадок. В прочтении имени актёра попросила местных жителей. Спасибо создателям этого формата. Однозначно рекомендую этот квест.
Вам был полезен этот отзыв?
A
Alice
Это лучшее, что можно придумать для интровертов) Спокойно проходишь и выполняешь задания, узнаешь новое и никто тебе не мешает. Взяла экскурсию для себя и подруги, так как не успевала показать читать дальшеуменьшить
ей город из-за работы. Тут можно не тревожиться о времени и днях (у нас экскурсия растянулась на два дня с перерывом). Советую для любителей погулять в одиночестве, расслабиться и отдохнуть. Такой формат экскурсий просто огонь.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Иван
Отличный квест для знакомства со Старым городом! Нет привязки ко времени начала/завершения, в своем темпе неспеша прошли весь маршрут с перерывами на сувениры/напитки и тд
Вопросы интересные, заставили подумать, некоторые в итоге гуглили))
Прекрасно провели время и узнали новое о старом городе, рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Батуми
Похожие экскурсии на «Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»»