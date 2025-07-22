Лучшие месяцы для участия в квесте - с мая по сентябрь. В это время года прогулки по городу особенно приятны, а задания выполняются с комфортом.

Воображали ли вы когда-нибудь, что могут скрывать улочки Старого Батуми? «Сокровища Старого Батуми» - это не просто квест, это путешествие в прошлое, где каждый уголок рассказывает свою историю.Вас ждут не

только загадки, но и увлекательные факты о городе, его связь с историческими личностями и культурными традициями. Приключение начинается с истории города, затем вы будете следовать подсказкам и отгадывать загадки, чтобы открыть следующую локацию. Это отличная возможность посмотреть на Батуми под новым углом и провести время с интересом

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Обратите внимание: это программа без сопровождения гида, вы самостоятельно проходите квест через Telegram (но я всегда на связи с вами).

Что вас ожидает

Старый Батуми с новой стороны

Квест начнётся с того, что вы услышите историю города. Далее вы будете отгадывать загадки в интерактивном режиме и получать следующую локацию. Вы побываете в самых интересных местах и узнаете, на какие города Италии похож Батуми, какие фильмы здесь снимали, где находится тайная надпись и как с этим городом связан Netflix. А ещё увидите наследие Османской империи, загадаете желание у купидона и услышите легенду о Медее.

Как проходит квест

Вам понадобится мобильный телефон или планшет с интернетом и приложением Telegram. В условленное время я пришлю вам ссылку на задания в аудиоформате.

Квест рассчитан на 2,5–3 часа, но в любой момент вы можете сделать перерыв. Игра линейная — после выполнения одного задания появляется следующее. Вы проходите задания самостоятельно, но не беспокойтесь — я всегда на связи и рада помочь, если что-то пойдёт не так.

Организационные детали

Квест подойдёт детям и взрослым (при условии совместного прохождения маршрута). Дети старше 16 лет смогут справиться с вопросами самостоятельно.

Для участия в квесте убедитесь, что у вас есть смартфон или планшет с доступом в интернет, а также установлен Telegram

Обязательно проверьте, что динамик в порядке, чтобы вы могли слушать аудиодорожки