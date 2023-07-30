А вы знали, что у часовой башни на площади Пьяцца есть секрет? А как связаны Медея и Грузия? А почему тут так любят шахматы? А как на самом деле создавали инсталляцию «Али и Нино»? Все ответы есть в моём авторском квесте! Вы побываете в центре Батуми и почувствуете атмосферу этого древнего города. Бонус — вы немного научитесь читать по-грузински.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Обратите внимание: это программа без сопровождения гида, вы самостоятельно проходите квест через Telegram (но я всегда на связи с вами).

Что вас ожидает

Старый Батуми с новой стороны

Квест начнётся с того, что вы услышите историю города. Далее вы будете отгадывать загадки в интерактивном режиме и получать следующую локацию. Вы побываете в самых интересных местах и узнаете, на какие города Италии похож Батуми, какие фильмы здесь снимали, где находится тайная надпись и как с этим городом связан Netflix. А ещё увидите наследие Османской империи, загадаете желание у купидона и услышите легенду о Медее.

Как проходит квест

Вам понадобится мобильный телефон или планшет с интернетом и приложением Telegram. В условленное время я пришлю вам ссылку на задания в аудиоформате.

Квест рассчитан на 2,5–3 часа, но в любой момент вы можете сделать перерыв. Игра линейная — после выполнения одного задания появляется следующее. Вы проходите задания самостоятельно, но не беспокойтесь — я всегда на связи и рада помочь, если что-то пойдёт не так.

Организационные детали

Квест подойдёт детям и взрослым (при условии совместного прохождения маршрута). Дети старше 16 лет смогут справиться с вопросами самостоятельно.

Для участия в квесте убедитесь, что у вас есть смартфон или планшет с доступом в интернет, а также установлен Telegram

Обязательно проверьте, что динамик в порядке, чтобы вы могли слушать аудиодорожки