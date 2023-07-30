Погулять по красивым улицам города и окунуться в его историю, самостоятельно решая задания
5
3 отзыва
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О гиде
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Ответы на вопросы
А вы знали, что у часовой башни на площади Пьяцца есть секрет? А как связаны Медея и Грузия? А почему тут так любят шахматы? А как на самом деле создавали инсталляцию «Али и Нино»? Все ответы есть в моём авторском квесте! Вы побываете в центре Батуми и почувствуете атмосферу этого древнего города. Бонус — вы немного научитесь читать по-грузински.
Ближайшие даты:
13 авг
14 авг
15 авг
16 авг
17 авг
18 авг
19 авг
Ещё даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Обратите внимание: это программа без сопровождения гида, вы самостоятельно проходите квест через Telegram (но я всегда на связи с вами).
Что вас ожидает
Старый Батуми с новой стороны
Квест начнётся с того, что вы услышите историю города. Далее вы будете отгадывать загадки в интерактивном режиме и получать следующую локацию. Вы побываете в самых интересных местах и узнаете, на какие города Италии похож Батуми, какие фильмы здесь снимали, где находится тайная надпись и как с этим городом связан Netflix. А ещё увидите наследие Османской империи, загадаете желание у купидона и услышите легенду о Медее.
Как проходит квест
Вам понадобится мобильный телефон или планшет с интернетом и приложением Telegram. В условленное время я пришлю вам ссылку на задания в аудиоформате.
Квест рассчитан на 2,5–3 часа, но в любой момент вы можете сделать перерыв. Игра линейная — после выполнения одного задания появляется следующее. Вы проходите задания самостоятельно, но не беспокойтесь — я всегда на связи и рада помочь, если что-то пойдёт не так.
Организационные детали
Квест подойдёт детям и взрослым (при условии совместного прохождения маршрута). Дети старше 16 лет смогут справиться с вопросами самостоятельно.
Для участия в квесте убедитесь, что у вас есть смартфон или планшет с доступом в интернет, а также установлен Telegram
Обязательно проверьте, что динамик в порядке, чтобы вы могли слушать аудиодорожки
Доступ предоставляется на один аккаунт. Поэтому рекомендую один телефон на группу не более 5 человек, чтобы вам было комфортно проходить задания. Если вас больше, то лучше оформить два или более заказов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Пьяцца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элина — ваш гид в Батуми
Провела экскурсии для 63 туристов
Привет всем! Меня зовут Элина и я обожаю путешествовать и изучать историю новых мест!
Я имела возможность сочетать это увлечение с работой в IT и вела проекты в этой сфере. Кроме того, играла в «Ночной дозор».
Благодаря моей любви к изучению истории и построению маршрутов, а также опыту в IT, я смогла разработать полностью интерактивный пешеходный квест здесь.
Как мама, я прекрасно понимаю, что с маленькими детьми экскурсии практически невозможны. Но наш пешеходный квест подходит семьям с детьми, так как вы сами полностью контролируете время начала и длительность,
Это и игра, и экскурсия, сделанные с большой любовью к этому городу.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
30 июля 2023
Рекомендую в качестве первого знакомства с городом. Достаточно подробно предлагается историческая информация, вопросы некоторые решали с помощью интернета или спрашивая местных) Для меня важно, что уже был продуман маршрут, позволяющий самостоятельно осмотреть все основные достопримечательности.
п
полина
30 июля 2023
Были приятно удивлены квестом, хотя сначала сомневались, ведь тут был только один отзыв. Остались полностью довольны! Безумно удобный формат, особенно для тех, кто не любит экскурсии галопом по европам) купил один "билет" и ходишь с другом/компанией слушаешь, очень хорошо по женюжке! хороший маршрут, интересная информация о достопримечательностях и личностях, а интеррактивы и вопросы круто разбавляют утомительный слушательно-зрительный процесс. С удовольствием провели за квестом 4 часа, горячо рекомендуем всем, кто читает отзыв:)
Спасибо огромное команде и Элине за про желанный труд и позитивные эмоции!)
Tatyana
20 июля 2023
Супер удобный формат квеста. Никто не торопит, ни от кого не отстаёте. Маршрут не только проговаривается, но и геолокации помогают двигаться в заданном направлении. Я одна была на этой экскурсии, но компании из двух или более участников она тоже подойдёт. Много интересной информации, гугл вам в помощь в отгадывании некоторых загадок. В прочтении имени актёра попросила местных жителей. Спасибо создателям этого формата. Однозначно рекомендую этот квест.