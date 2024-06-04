Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Батуми

Найдено 6 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Батуми, цены от €15, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотоэкскурсия по Батуми
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Фотопрогулка в Батуми: живописные уголки и исторические места
Захватывающая фотосессия в Батуми: откройте город через объектив и сохраните лучшие моменты
«Там огромное количество исторических переулков и фотогеничных деталей — арок, дверей, деревьев, заборов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 00:30
100 за человека
Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»
🚶 Пешая
скидка
25%
Квест
3 часа
9 отзывов
Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»: история и загадки
Погрузитесь в атмосферу Старого Батуми, отгадывая загадки и узнавая уникальные истории города через интерактивный квест
Начало: На площади Пьяцца
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2015 за всё до 4 чел.
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Понять характер города через его историю и архитектуру
Начало: У Нижней станции канатной дороги Арго
«По пути рассмотрим резные и кованные двери — гордость батумских улиц — и многие другие детали»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 60 за всё до 10 чел.
Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Батуми: историческое путешествие и монастырь на горе Самеба
Откройте для себя душу Батуми: уникальные здания, величественный монастырь и живописные уголки Старого города
Начало: Возле площади Нептуна
«Я открою её самые интересные страницы на обзорной экскурсии по центральным улицам и переулкам»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
90 за всё до 4 чел.
Найди, если сможешь! Групповая квест-игра в Батуми
🚶 Пешая
Квест
3 часа
1 отзыв
Найди, если сможешь! Уникальная квест-экскурсия по Батуми
Вас ждет захватывающее путешествие по Батуми, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории. Готовы к приключениям?
Начало: В районе парка «6 мая»
«Улицы вымощены камнем, а скульптуры, рестораны и парки создают неповторимый колорит»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
23 за человека
Экскурсия-квест «Тайна клада старого пирата» в Батуми
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
Экскурсия-квест «Тайна клада старого пирата» в Батуми
Исследуйте Батуми играючи: расшифровка послания пирата и поиски клада среди исторических загадок
Начало: У кафе «Осьминог»
«Как даже первая прогулка может стать волнующим диалогом с его улицами»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 120 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
    Благодаря Ириндию прогулка по городу была очень интересной и увлекательной! Много из его повествований легко запоминаются. Чувствуется тепло и любовь к родному городу. Мы обязательно вернёмся в Батуми! Рекомендуем Экскурсии Ириндия!
  • M
    Maliya
    23 мая 2024
    Фотоэкскурсия по Батуми
    Интересно, весело, познавательно. 💃 Благодарю прекрасных милых девушек, гида и фотографа. А также организатора Валерия за чудесную экскурсию. 🙏💐
    Интересно, весело, познавательно. 💃Интересно, весело, познавательно. 💃
  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
    Привет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в Грузии, а точнее в Тбилиси.
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    Поездка в Батуми была спонтанная и короткая. Хотелось за это время посмотреть много, поэтому заказали эту экскурсию. Впечатления остались просто незабываемые. Несмотря на пасмурную погоду нам удалось действительно увидеть город на ладони. Ириндий, отличный гид! Очень внимательный и отзывчивый человек! Экскурсию начали во второй половине дня, но успели подняться в Храм Святой Троицы пока ещё было светло. Необычайно красивое и завораживающее место, а вид на город, просто потрясающий! Затем спустились в город и там уже начали знакомиться с этим красивейшим городом. Также огромная благодарность Ириндию и как водителю! Очень аккуратно, спокойно и тихо водит машину. Экскурсия прошла на высшем уровне! Куча информации, море впечатлений и желание ещё раз вернуться в этот красивый город. Огромное спасибо Вам Ириндий за тёплую встречу, интереснейшую экскурсию, отличную компанию и яркие впечатления. Рекомендую Ириндия просто от души! Не пожалеете! До новых встреч!

    Привет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в ГрузииПривет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в ГрузииПривет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в ГрузииПривет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в ГрузииПривет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в ГрузииПривет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в Грузии
  • А
    Анастасия
    10 мая 2024
    Найди, если сможешь! Групповая квест-игра в Батуми
    Отличный формат для тех, кому не хочется слушать длинные экскурсии, а хочется погулять по городу. Нас удаленно сопровождала прекрасная Елена, которая всегда оперативно и доброжелательно общалась и помогала с прохождением) видно, что маршрут составляли с душой, поэтому очень рекомендуем!
  • А
    Александр
    31 марта 2024
    Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»
    В целом довольно неплохо, большинство интересных мест маршрут охватывает, мне, пожалуй, не хватило интерактива, всё-таки это больше напоминало аудиогид, который
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    можно слушать где угодно, а не квест, для прохождения которого принципиально находиться в конкретной локации, и немножко зацепил ряд неточностей в описании (например крепость Гонио упоминается ещё в 1 века н. э. и построили её, соответсвенно, не османы, которых тогда ещё даже не было или в советский период тогда ещё Батум не развивался как курорт не потому что граничил с другими советскими республиками, а потому что был как раз-таки приграничной территорией, откуда можно было попробовать сбежать в страну НАТО - Турцию, поэтому изначально переделанные в пансионаты бывшие дворянские дачи в Цихисдзири относительно быстро изменили статус на объекты отдыха для партийной номенклатуры) и тем не менее веселое времяпрепровождение для всей компании было обеспечено, так что твердая 4

  • S
    Shiraz
    12 марта 2024
    Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
    Экскурсия смне понравилась, Ириндий хороший гид и рассказчик. Буду рекомендовать всем.
  • И
    Ирина
    12 февраля 2024
    Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»
    Неплохой базовый маршрут. Ходила на экскурсию, и по сути прошла по тем же точкам. Но были при этом другие факты,
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    так что даже тут в целом получилось неплохо. Удобно, что можно продолжить даже с паузой почти в сутки. Периодически подвисал доступ: например, с началом или когда уже на точке и ответила, а следующий пункт ещё не открылся. Как замена аудио гиду вполне подходит. Как квест я бы не сказала что что-то очень интересное. Классная задачка с грузинским алфавитом, понравилось.

  • Ж
    Жаркын
    6 января 2024
    Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
    Прекрасная экскурсия с Галиной, спасибо большое, настолько легко и непринужденно прошли 2.5 часа под дождем, не смотря на погоду мы
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    получили удовольствие от интересных фактов и рассказов Галины, еще раз благодарю порекомендовала где поесть, где взять сувениры и какое кино посмотреть познакомиться с Грузией ближе.

  • О
    Олеся
    12 декабря 2023
    Фотоэкскурсия по Батуми
    Мое неожиданное решение такой фотоэкскурсии закончилось полным восторгом!!! Легкая коммуникация и полная отзывчивость. Согласовали быстро время (а мне нужно было
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    рано утром, на минуточку!). Показали самые красивые достопримечательности и, конечно, сделали красивые фото!! Фото показывали и в ходе сйомки, спрашивали, как мне, что не нравится в кадре или что хотелось бы. Помогли с позированием. Хотя и оно особо не нужно было, много живых кадров. Даже видео сняли не только бекстейдж, а и отдельно для меня по запросу. А невероятным бонусом было то, что фотографии были готовы в цветокоррекции уже в тот же день! Кроме того, помогли и с другими вопросами по городу. Однозначно всем рекомендую!! Я в городе всего один день, а куча классных фотографий меньше чем за 2 часа останется навсегда!

  • Е
    Евгений
    22 октября 2023
    Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»
    Первый раз столкнулись с таким форматом. Очень понравилось. Очень удобно. Было забавно отвечать на вопросы. Шли в своем темпе. Разбавляли экскурсию местными напитками. Рекомендуем. Было весело.

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Улицы и переулки»

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  1. Фотоэкскурсия по Батуми
  2. Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»
  3. Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
  4. Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
  5. Найди, если сможешь! Групповая квест-игра в Батуми
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 15 до 120 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Батуми. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
ХорошоТам