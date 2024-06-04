1 чел.
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Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка в Батуми: живописные уголки и исторические места
Захватывающая фотосессия в Батуми: откройте город через объектив и сохраните лучшие моменты
«Там огромное количество исторических переулков и фотогеничных деталей — арок, дверей, деревьев, заборов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 00:30
€100 за человека
скидка
25%
Квест
3 часа
Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»: история и загадки
Погрузитесь в атмосферу Старого Батуми, отгадывая загадки и узнавая уникальные истории города через интерактивный квест
Начало: На площади Пьяцца
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20€15 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Понять характер города через его историю и архитектуру
Начало: У Нижней станции канатной дороги Арго
«По пути рассмотрим резные и кованные двери — гордость батумских улиц — и многие другие детали»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €60 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Батуми: историческое путешествие и монастырь на горе Самеба
Откройте для себя душу Батуми: уникальные здания, величественный монастырь и живописные уголки Старого города
Начало: Возле площади Нептуна
«Я открою её самые интересные страницы на обзорной экскурсии по центральным улицам и переулкам»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
€90 за всё до 4 чел.
Квест
3 часа
Найди, если сможешь! Уникальная квест-экскурсия по Батуми
Вас ждет захватывающее путешествие по Батуми, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории. Готовы к приключениям?
Начало: В районе парка «6 мая»
«Улицы вымощены камнем, а скульптуры, рестораны и парки создают неповторимый колорит»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
€23 за человека
Квест
2.5 часа
Экскурсия-квест «Тайна клада старого пирата» в Батуми
Исследуйте Батуми играючи: расшифровка послания пирата и поиски клада среди исторических загадок
Начало: У кафе «Осьминог»
«Как даже первая прогулка может стать волнующим диалогом с его улицами»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от €120 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений4 июня 2024Благодаря Ириндию прогулка по городу была очень интересной и увлекательной! Много из его повествований легко запоминаются. Чувствуется тепло и любовь к родному городу. Мы обязательно вернёмся в Батуми! Рекомендуем Экскурсии Ириндия!
- MMaliya23 мая 2024Интересно, весело, познавательно. 💃 Благодарю прекрасных милых девушек, гида и фотографа. А также организатора Валерия за чудесную экскурсию. 🙏💐
- ТТатьяна22 мая 2024Привет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в Грузии, а точнее в Тбилиси.
- ААнастасия10 мая 2024Отличный формат для тех, кому не хочется слушать длинные экскурсии, а хочется погулять по городу. Нас удаленно сопровождала прекрасная Елена, которая всегда оперативно и доброжелательно общалась и помогала с прохождением) видно, что маршрут составляли с душой, поэтому очень рекомендуем!
- ААлександр31 марта 2024В целом довольно неплохо, большинство интересных мест маршрут охватывает, мне, пожалуй, не хватило интерактива, всё-таки это больше напоминало аудиогид, который
- SShiraz12 марта 2024Экскурсия смне понравилась, Ириндий хороший гид и рассказчик. Буду рекомендовать всем.
- ИИрина12 февраля 2024Неплохой базовый маршрут. Ходила на экскурсию, и по сути прошла по тем же точкам. Но были при этом другие факты,
- ЖЖаркын6 января 2024Прекрасная экскурсия с Галиной, спасибо большое, настолько легко и непринужденно прошли 2.5 часа под дождем, не смотря на погоду мы
- ООлеся12 декабря 2023Мое неожиданное решение такой фотоэкскурсии закончилось полным восторгом!!! Легкая коммуникация и полная отзывчивость. Согласовали быстро время (а мне нужно было
- ЕЕвгений22 октября 2023Первый раз столкнулись с таким форматом. Очень понравилось. Очень удобно. Было забавно отвечать на вопросы. Шли в своем темпе. Разбавляли экскурсию местными напитками. Рекомендуем. Было весело.
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Батуми в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 15 до 120 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Батуми. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод