Экскурсии с элементами квеста в Батуми

Найдено 4 экскурсии в категории «Квесты» в Батуми, цены от €15, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Квест-экскурсия в музее Аджарии для всей семьи
Квест
1.5 часа
4 отзыва
Семейный квест в музее Аджарии: познавательное приключение в Батуми
Погрузитесь в захватывающий мир грузинской истории с квестом для всей семьи в музее Аджарии
Начало: В музее Аджарии
«Отвечая на вопросы квеста, вы узнаете:»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
17 за всё до 4 чел.
Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»
🚶 Пешая
скидка
25%
Квест
3 часа
9 отзывов
Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»: история и загадки
Погрузитесь в атмосферу Старого Батуми, отгадывая загадки и узнавая уникальные истории города через интерактивный квест
Начало: На площади Пьяцца
«Обратите внимание: это программа без сопровождения гида, вы самостоятельно проходите квест через Telegram (но я всегда на связи с вами)»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2015 за всё до 4 чел.
Найди, если сможешь! Групповая квест-игра в Батуми
🚶 Пешая
Квест
3 часа
1 отзыв
Найди, если сможешь! Уникальная квест-экскурсия по Батуми
Вас ждет захватывающее путешествие по Батуми, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории. Готовы к приключениям?
Начало: В районе парка «6 мая»
«А по завершении квеста вас ждёт приятный сюрприз»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
23 за человека
Экскурсия-квест «Тайна клада старого пирата» в Батуми
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
Экскурсия-квест «Тайна клада старого пирата» в Батуми
Исследуйте Батуми играючи: расшифровка послания пирата и поиски клада среди исторических загадок
Начало: У кафе «Осьминог»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 120 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    13 мая 2024
    Квест-экскурсия в музее Аджарии для всей семьи
    В целом хорошо, есть сбои программного обеспечения. Для корректный ответов нужно знать английский, т. к. в музеи, по которуму ходили
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    пояснения были на грузинском и английском. Ответы в квесте либо на русском либо на лаьинеце и если не прочитать разъяснения на карточке экспоната, то и не ответишь.

  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Квест-экскурсия в музее Аджарии для всей семьи
    Была в музее с двумя дочками – 8 и 11 лет. Честно говоря, шла с небольшим скепсисом – не очень
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    понимала, как в «кондовом» музее можно сделать интересный квест. Оказалось, что можно! Нам ооооочень понравилось, особенно, старшей дочке. Во-первых, хорошо тренирует внимание (а, если «затык», то есть подсказки в самом приложении), во-вторых, узнаёшь много нового в такой форме, что это не вылетит на следующий день. И в-третьих, на протяжении всего квеста не покидает ощущение драйва от того, что ты в игре!

  • L
    Lada
    12 мая 2024
    Квест-экскурсия в музее Аджарии для всей семьи
    Академичный музей (которых я боюсь) превратился в приключение! Залы ремесел мне были интересны сами по себе, а вот археологические и природные заиграли по-новому. Сюжет прост, но помогает азартно перемещаться по залам и этажам.
    Академичный музей (которых я боюсь) превратился в приключение!Академичный музей (которых я боюсь) превратился в приключение!Академичный музей (которых я боюсь) превратился в приключение!
  • А
    Анастасия
    10 мая 2024
    Найди, если сможешь! Групповая квест-игра в Батуми
    Отличный формат для тех, кому не хочется слушать длинные экскурсии, а хочется погулять по городу. Нас удаленно сопровождала прекрасная Елена, которая всегда оперативно и доброжелательно общалась и помогала с прохождением) видно, что маршрут составляли с душой, поэтому очень рекомендуем!
  • А
    Александр
    31 марта 2024
    Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»
    В целом довольно неплохо, большинство интересных мест маршрут охватывает, мне, пожалуй, не хватило интерактива, всё-таки это больше напоминало аудиогид, который
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    можно слушать где угодно, а не квест, для прохождения которого принципиально находиться в конкретной локации, и немножко зацепил ряд неточностей в описании (например крепость Гонио упоминается ещё в 1 века н. э. и построили её, соответсвенно, не османы, которых тогда ещё даже не было или в советский период тогда ещё Батум не развивался как курорт не потому что граничил с другими советскими республиками, а потому что был как раз-таки приграничной территорией, откуда можно было попробовать сбежать в страну НАТО - Турцию, поэтому изначально переделанные в пансионаты бывшие дворянские дачи в Цихисдзири относительно быстро изменили статус на объекты отдыха для партийной номенклатуры) и тем не менее веселое времяпрепровождение для всей компании было обеспечено, так что твердая 4

  • И
    Ирина
    12 февраля 2024
    Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»
    Неплохой базовый маршрут. Ходила на экскурсию, и по сути прошла по тем же точкам. Но были при этом другие факты,
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    так что даже тут в целом получилось неплохо. Удобно, что можно продолжить даже с паузой почти в сутки. Периодически подвисал доступ: например, с началом или когда уже на точке и ответила, а следующий пункт ещё не открылся. Как замена аудио гиду вполне подходит. Как квест я бы не сказала что что-то очень интересное. Классная задачка с грузинским алфавитом, понравилось.

  • Е
    Евгений
    22 октября 2023
    Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»
    Первый раз столкнулись с таким форматом. Очень понравилось. Очень удобно. Было забавно отвечать на вопросы. Шли в своем темпе. Разбавляли экскурсию местными напитками. Рекомендуем. Было весело.

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Квесты»

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  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
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