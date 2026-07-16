Мы будем гулять по заранее обозначенному маршруту, но всегда сможем свернуть в понравившиеся улочки.
Я помогу с позированием по ходу съёмки, чтобы у вас не было ощущения «куда деть руки» и «как вообще встать». Всё мягко, естественно и без наигранных поз.
В итоге вы получите живые кадры, которые будут напоминать о путешествии по колоритному солнечному городу.
Я помогу с позированием по ходу съёмки, чтобы у вас не было ощущения «куда деть руки» и «как вообще встать». Всё мягко, естественно и без наигранных поз.
В итоге вы получите живые кадры, которые будут напоминать о путешествии по колоритному солнечному городу.
Описание фото-прогулки
Варианты маршрута:
- Старый город: узкие улочки, дворики, фактурные фасады, тени и детали
- Море: набережная, берег, более открытые и лёгкие кадры
- Можно скомбинировать оба варианта
Я подскажу, где будет лучше в тот или иной день, но финальный выбор — за вами.
Организационные детали
- Снимаю на профессиональную камеру Canon, с хорошей оптикой для живых портретов и мягкого естественного света
- В срок до 14 дней вы получите 25–40 кадров в авторской цветокоррекции + все удачные исходники (по договорённости)
- По желанию можно взять в аренду образ/платье. Обсуждается и оплачивается отдельно
- На этой фотопрогулке с вами буду именно я
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Батуми с 2022 года и провожу здесь фотосессии и конные прогулки со своей командой. Очень люблю местную природу, атмосферные места и всё, что связано с красивыми впечатлениями и
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