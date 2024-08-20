читать дальше город, фонтан Нептуна и театр Чавчавадзе. Современный маршрут включает башню Чача, площадь Медеи, поющие фонтаны и аллею Героев.



Новый маршрут предлагает парк Леха и Марии Качиньских, площадку для споттинга самолётов и дикий пляж. В течение недели после прогулки вы получите 30-50 обработанных фотографий. Не забудьте скачать их в течение месяца

На выбор предлагаются четыре фотомаршрута, каждый из которых раскрывает уникальные грани Батуми. Классический маршрут включает набережную, площадь Пьяцца, башню Азбуки и морской порт. Исторический маршрут проведёт через площадь Европы, старый