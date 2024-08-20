Фотопрогулка по Батуми

Выберите один из четырёх уникальных маршрутов по Батуми и получите профессиональные фотографии, запечатлевшие красоту города и его атмосферу
На выбор предлагаются четыре фотомаршрута, каждый из которых раскрывает уникальные грани Батуми. Классический маршрут включает набережную, площадь Пьяцца, башню Азбуки и морской порт. Исторический маршрут проведёт через площадь Европы, старый
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город, фонтан Нептуна и театр Чавчавадзе. Современный маршрут включает башню Чача, площадь Медеи, поющие фонтаны и аллею Героев.

Новый маршрут предлагает парк Леха и Марии Качиньских, площадку для споттинга самолётов и дикий пляж. В течение недели после прогулки вы получите 30-50 обработанных фотографий. Не забудьте скачать их в течение месяца

5
2 отзыва

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональные фотографии
  • 🏙️ Уникальные маршруты
  • 🌟 История и культура
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех
  • 🖼️ Авторская цветокоррекция
    • Фотопрогулка по Батуми
    Фотопрогулка по Батуми
    Фотопрогулка по Батуми
    Ближайшие даты:
    Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

    Что можно увидеть

  • Набережная Батуми
  • Площадь Пьяцца
  • Башня Азбуки
  • Морской порт
  • Площадь Европы
  • Старый город
  • Фонтан Нептуна
  • Театр Чавчавадзе
  • Башня Чача
  • Площадь Медеи
  • Поющие фонтаны
  • Аллея Героев
  • Парк Леха и Марии Качиньских
  • Площадка для споттинга самолётов
  • Дикий пляж

    • Описание фото-прогулки

    Вы можете выбрать один из вариантов.

    Маршрут 1. Классический Батуми

    • Набережная Батуми (бульвар Батуми). Морское побережье, скульптура «Али и Нино» — символ вечной любви, красивые фонтаны и уютные кафе
    • Площадь Пьяцца. Европейский шарм с итальянским акцентом, яркие здания, кафе и живая музыка
    • Башня Азбуки. Современный символ города высотой 130 метров, с которого открывается потрясающая панорама Батуми
    • Морской порт. Виды на море и колоритные грузинские лодки

    Маршрут 2. Исторический Батуми

    • Площадь Европы. Старинная архитектура, фонтаны и астрономические часы
    • Старый город. Узкие улочки, древние здания и уютные дворики, сохраняющие атмосферу прошлого
    • Фонтан Нептуна. Монументальный фонтан, расположенный напротив драматического театра
    • Театр Чавчавадзе. Историческое здание в стиле неоклассицизма, центр культурной жизни города

    Маршрут 3. Современный Батуми

    • Башня Чача. Интерактивная башня с фонтаном, где можно попробовать чачу — грузинский национальный напиток
    • Площадь Медеи. Современная площадь с золотой статуей Медеи, символизирующей миф о золотом руне
    • Поющие фонтаны. Ежевечернее световое представление, удивляющее гостей города
    • Аллея Героев. Впечатляющий вид на современные небоскрёбы не хуже дубайских

    Маршрут 4. Новый Батуми

    • Парк Леха и Марии Качиньских. Отличное место отдыха для семей с детьми
    • Площадка для споттинга самолётов. Уникальное зрелище и возможность сделать атмосферные фото на фоне приземляющихся самолётов
    • Дикий пляж. Морские пейзажи и фотографии на фоне заката

    Организационные детали

    • В течение 7 дней после экскурсии вы получите ссылку на все удачные кадры в авторской цветокоррекции (обычно 30–50 шт.)
    • ВАЖНО! Фотографии необходимо скачать с файлообменника в течение месяца, после окончания срока они будут автоматически удалены

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1 часа
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    2
    4
    3
    2
    1
    Тимур
    20 авг 2024
    Спасибо, Виктории за фотопрогулку, и места красивые посмотрели и фотки обалденные, такие моменты запоминаются на всю жизнь)) ещё раз спасибо
    S
    5 авг 2024
    Спасибо Виктории за фотопрогулку!
    Все прошло отлично! Сын был немного не в настроении, но Виктория смогла его увлечь и сделать красивые снимки. Погуляли по новому бульвару, посмотрели закат и получили красивые фото:)
    Спасибо Виктории за фотопрогулку!Спасибо Виктории за фотопрогулку!Спасибо Виктории за фотопрогулку!Спасибо Виктории за фотопрогулку!Спасибо Виктории за фотопрогулку!

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