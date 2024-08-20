На выбор предлагаются четыре фотомаршрута, каждый из которых раскрывает уникальные грани Батуми. Классический маршрут включает набережную, площадь Пьяцца, башню Азбуки и морской порт. Исторический маршрут проведёт через площадь Европы, старый
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Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
Описание фото-прогулки
Вы можете выбрать один из вариантов.
Маршрут 1. Классический Батуми
- Набережная Батуми (бульвар Батуми). Морское побережье, скульптура «Али и Нино» — символ вечной любви, красивые фонтаны и уютные кафе
- Площадь Пьяцца. Европейский шарм с итальянским акцентом, яркие здания, кафе и живая музыка
- Башня Азбуки. Современный символ города высотой 130 метров, с которого открывается потрясающая панорама Батуми
- Морской порт. Виды на море и колоритные грузинские лодки
Маршрут 2. Исторический Батуми
- Площадь Европы. Старинная архитектура, фонтаны и астрономические часы
- Старый город. Узкие улочки, древние здания и уютные дворики, сохраняющие атмосферу прошлого
- Фонтан Нептуна. Монументальный фонтан, расположенный напротив драматического театра
- Театр Чавчавадзе. Историческое здание в стиле неоклассицизма, центр культурной жизни города
Маршрут 3. Современный Батуми
- Башня Чача. Интерактивная башня с фонтаном, где можно попробовать чачу — грузинский национальный напиток
- Площадь Медеи. Современная площадь с золотой статуей Медеи, символизирующей миф о золотом руне
- Поющие фонтаны. Ежевечернее световое представление, удивляющее гостей города
- Аллея Героев. Впечатляющий вид на современные небоскрёбы не хуже дубайских
Маршрут 4. Новый Батуми
- Парк Леха и Марии Качиньских. Отличное место отдыха для семей с детьми
- Площадка для споттинга самолётов. Уникальное зрелище и возможность сделать атмосферные фото на фоне приземляющихся самолётов
- Дикий пляж. Морские пейзажи и фотографии на фоне заката
Организационные детали
- В течение 7 дней после экскурсии вы получите ссылку на все удачные кадры в авторской цветокоррекции (обычно 30–50 шт.)
- ВАЖНО! Фотографии необходимо скачать с файлообменника в течение месяца, после окончания срока они будут автоматически удалены
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Батуми
Я профессионально занимаюсь съёмкой более 8 лет, живу в Батуми более 2 лет. Знаю все самые эстетичные места. Фотоэкскурсии со мной проходят в лёгкой дружеской атмосфере.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Тимур
20 авг 2024
Спасибо, Виктории за фотопрогулку, и места красивые посмотрели и фотки обалденные, такие моменты запоминаются на всю жизнь)) ещё раз спасибо
S
Svetlana
5 авг 2024
Спасибо Виктории за фотопрогулку!
Все прошло отлично! Сын был немного не в настроении, но Виктория смогла его увлечь и сделать красивые снимки. Погуляли по новому бульвару, посмотрели закат и получили красивые фото:)
Все прошло отлично! Сын был немного не в настроении, но Виктория смогла его увлечь и сделать красивые снимки. Погуляли по новому бульвару, посмотрели закат и получили красивые фото:)
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