В программе — не просто увлекательный рассказ, а практическое знакомство с национальной кухней Грузии! Вы узнаете об особенностях гастрономического достояния страны, услышите забавные истории о хинкали, научитесь отличать хачапури по-аджарски.

И конечно, сами приготовите эти блюда, узнавая их секреты от шеф-повара. Вы сделаете 5-7 хинкали и 1 хачапури по-аджарски. В процессе я угощу вас бокалом белого сухого вина или чачи, а также домашним соком.

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Описание мастер-класса

Погружение в грузинскую кухню

Вас ждет не просто увлекательное занятие, а настоящее путешествие в мир национальной кухни Грузии! Это уникальная возможность узнать о гастрономическом богатстве этой страны и освоить кулинарные секреты, которые делают грузинскую кухню такой особенной.

Что вас ожидает?

Вы познакомитесь с особенностями грузинских блюд и их культурным значением.

Услышите интересные и забавные истории о хинкали, которые добавят колорита вашему опыту.

Научитесь различать хачапури по-аджарски и другие популярные блюда.

Приготовите 5-7 хинкали и 1 хачапури по-аджарски под руководством опытного шеф-повара.

Вкусные угощения

В процессе приготовления вы сможете насладиться бокалом белого сухого вина или чачи, а также домашним соком, что сделает ваше кулинарное путешествие еще более приятным.

Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям!

Это занятие не только обогатит ваши знания о грузинской кухне, но и подарит возможность провести время в компании единомышленников, разделяющих вашу страсть к кулинарии. Приходите и откройте для себя новые горизонты в мире вкусов и ароматов!