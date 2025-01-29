В программе — не просто увлекательный рассказ, а практическое знакомство с национальной кухней Грузии! Вы узнаете об особенностях гастрономического достояния страны, услышите забавные истории о хинкали, научитесь отличать хачапури по-аджарски.
Описание мастер-класса
Погружение в грузинскую кухню
Вас ждет не просто увлекательное занятие, а настоящее путешествие в мир национальной кухни Грузии! Это уникальная возможность узнать о гастрономическом богатстве этой страны и освоить кулинарные секреты, которые делают грузинскую кухню такой особенной.
Что вас ожидает?
- Вы познакомитесь с особенностями грузинских блюд и их культурным значением.
- Услышите интересные и забавные истории о хинкали, которые добавят колорита вашему опыту.
- Научитесь различать хачапури по-аджарски и другие популярные блюда.
- Приготовите 5-7 хинкали и 1 хачапури по-аджарски под руководством опытного шеф-повара.
Вкусные угощения
В процессе приготовления вы сможете насладиться бокалом белого сухого вина или чачи, а также домашним соком, что сделает ваше кулинарное путешествие еще более приятным.
Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям!
Это занятие не только обогатит ваши знания о грузинской кухне, но и подарит возможность провести время в компании единомышленников, разделяющих вашу страсть к кулинарии. Приходите и откройте для себя новые горизонты в мире вкусов и ароматов!
Время (с 12:00 до 22:00) возможно согласовать после бронирования
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Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махинджаури. gantiadi street 1 #5
Завершение: Beridze wine cellar and restaurant
Когда и сколько длится?
Когда: Время (с 12:00 до 22:00) возможно согласовать после бронирования
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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