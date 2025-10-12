Добро пожаловать в атмосферу легендарного грузинского гостеприимства! Очаровательная хозяйка уютного дома поделится семейными рецептами, научит правильно лепить хинкали и печь хачапури так, как это делают в Грузии из поколения в поколение. А потом — пышное застолье с изобилием вкусностей и ароматов, искренним смехом и живыми разговорами.
Описание мастер-класса
Дорога из Батуми в живописную деревню Чакви (1 ч)
В пути — горы, виноградники, аутентичная Грузия и рассказы о культуре, традициях и кухне местных жителей.
Мастер-класс и застолье (3 ч)
В уютном доме вы приготовите хачапури и хинкали, угоститесь домашним вином и чачей. Устроим настоящее грузинское застолье — с тостами и интересными историями. Вы узнаете:
- чем аджарский хачапури отличается от имеретинского
- почему в Грузии хлеб — не просто еда, а целый ритуал
- как правильно есть хинкали и почему нельзя прокалывать их вилкой
- какую роль играет сулугуни в национальной культуре
- как застолья помогают сохранять мир между соседями
Дорога обратно (1 ч)
Довольные и немного захмелевшие от вина, сытной еды и тёплого общения вы вернётесь в Батуми.
Организационные детали
- Едем на Toyota Camry или минивэне Mercedes
- Интересно будет взрослым и детям от 5 лет
- Мастер-класс проводим я и моя супруга
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 399 туристов
Опытный гид, стаж с 2017 года. Каждый день выезжаю по в Гомисмту, Горную Аджарию, Мартвильский каньон. Провожу туры в Боржоми и Сванетию — как групповые, так и индивидуальные. Работаю с командой таких же увлечённых гидов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алена
12 окт 2025
Все понравилось: рекомендую всем)
Радушные хозяева, мастер-класс простой, особых кулинарных навыков не нужно. Не уверена, что смогу воспроизвести самостоятельно, но ехали ради домашней атмосферы и посмотреть, как делают эти блюда именно
Радушные хозяева, мастер-класс простой, особых кулинарных навыков не нужно. Не уверена, что смогу воспроизвести самостоятельно, но ехали ради домашней атмосферы и посмотреть, как делают эти блюда именно
