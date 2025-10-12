Добро пожаловать в атмосферу легендарного грузинского гостеприимства! Очаровательная хозяйка уютного дома поделится семейными рецептами, научит правильно лепить хинкали и печь хачапури так, как это делают в Грузии из поколения в поколение. А потом — пышное застолье с изобилием вкусностей и ароматов, искренним смехом и живыми разговорами.

Описание мастер-класса

Дорога из Батуми в живописную деревню Чакви (1 ч)

В пути — горы, виноградники, аутентичная Грузия и рассказы о культуре, традициях и кухне местных жителей.

Мастер-класс и застолье (3 ч)

В уютном доме вы приготовите хачапури и хинкали, угоститесь домашним вином и чачей. Устроим настоящее грузинское застолье — с тостами и интересными историями. Вы узнаете:

чем аджарский хачапури отличается от имеретинского

почему в Грузии хлеб — не просто еда, а целый ритуал

как правильно есть хинкали и почему нельзя прокалывать их вилкой

какую роль играет сулугуни в национальной культуре

как застолья помогают сохранять мир между соседями

Дорога обратно (1 ч)

Довольные и немного захмелевшие от вина, сытной еды и тёплого общения вы вернётесь в Батуми.

Организационные детали