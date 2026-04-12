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Кулинарный класс в деревне — это любовь с первой ложки теста!



Вместе с ними мы лепили аджарские хачапури, хинкали и сациви — никакой спешки, всё с душой, секретами и грузинским юмором. Но самое главное началось после: долгое застолье, где мы наконец почувствовали себя не гостями, а родственниками. Домашнее вино, долма, мягкая чача и сладости прямо из их сада — это то, что не найти ни в одном ресторане Грузии