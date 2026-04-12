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Кулинарные мастер-классы – экскурсии в Батуми

Найдено 9 экскурсий в категории «Кулинарные мастер-классы» в Батуми, цены от €40. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Батуми: кулинарный мастер-класс
На машине
5 часов
54 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Батуми: кулинарный мастер-класс
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства, научитесь готовить хачапури и хинкали в живописной деревне
Начало: У вашего отеля
«Вы научитесь делать аджарский хачапури «Лодочка» с молодым сыром, раскроете особенности теста для хинкали и другие секреты традиционной грузинской кухни»
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
3 июл в 14:00
€49 за человека
Кулинарный мастер-класс «Вкус Аджарии»
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
Кулинарный мастер-класс «Вкус Аджарии»
Погрузитесь в атмосферу аджарской кухни! Приготовьте хачапури и хинкали в деревенском доме под руководством опытного повара
Начало: Ваше место пребывания в Батуми
«В рамках кулинарного мастер-класса Вы побываете в деревенском доме и, под руководством профессионального повара, приготовите три вида хачапури (по-аджарски, по-имеретински, по-мегрельски) и аутентичный хинкали с рубленым мясом»
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
3 июл в 11:00
$90 за человека
Батуми: Готовим хачапури по-аджарски - кулинарный мастер-класс
1.5 часа
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Батуми: Готовим хачапури по-аджарски - кулинарный мастер-класс
Начало: 24 ул. Георгия Брцкинвале, Батуми 6010, Грузия
«Традиции грузинской кухни Будь вы опытным кулинаром или полным новичком, этот урок станет отличной возможностью погрузиться в атмосферу грузинской кухни и овладеть секретами приготовления хачапури по-аджарски — блюда, ставшего символом Аджарии»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$58.37 за человека
Гастротур и мастер-класс по традиционным грузинским блюдам
На автобусе
2 часа
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Гастротур и мастер-класс по традиционным грузинским блюдам
Начало: Махинджаури. ганциади улица 1 #5
«Вы погрузитесь в мир грузинской гастрономии, узнаете о кулинарных традициях, которые бережно сохраняются веками, услышите забавные и интересные истории о хинкали и научитесь отличать хачапури по-аджарски»
Расписание: Время (с 12:00 до 22:00) возможно согласовать после бронирования
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$55 за человека
Готовим по-грузински - кулинарный мастер-класс среди виноградников
4 часа
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Готовим по-грузински - кулинарный мастер-класс среди виноградников
Погрузитесь в мир грузинской кухни, приготовьте хачапури и хинкали, наслаждаясь живописными виноградниками и гостеприимством местных жителей
Начало: Трансфер от места проживания
«Вы научитесь лепить сочные хинкали, готовить знаменитое хачапури по-аджарски и создавать аппетитный десерт»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$88 за человека
Кухня деревни Чаисубани (из Батуми)
3 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Кухня деревни Чаисубани (из Батуми)
Начало: Чаисубани, Аджария
«Грузинское застолье* Борано, сациви, толма, пхалобио, хинкали, мчади, остри, мацони, лобио, пеламуши, синори, хачапури — многие из этих традиционных блюд будут на нашем столе»
Расписание: Ежедневно в 13.00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$40 за человека
В гости к Давиду на грузинский мастер-класс
5 часов
28 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
В гости к Давиду на грузинский мастер-класс
Начало: Батуми
«Хинкали – это визитная карточка грузинской народной кухни»
Расписание: По запросу в 14:00
$50 за человека
Вкусная Аджария: мастер-класс по приготовлению хинкали
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 16 чел.
Вкусная Аджария: мастер-класс по приготовлению хинкали
Погрузитесь в мир грузинской кулинарии с мастер-классом по хинкали в Батуми. Насладитесь вкусом и традициями в кругу новых друзей
Начало: Двор отеля Tsereteli palace, ул. Горгиладзе 33
«Мы едем в гости, где вам расскажут историю хинкали, поделятся секретами идеального теста, научат лепить хинкали и предоставят возможность закрепить знания на практике»
6 июл в 08:30
13 июл в 08:30
от €168 за всё до 2 чел.
Батуми: увидеть, попробовать, полюбить
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Батуми: увидеть, попробовать, полюбить
Откройте для себя кулинарные секреты Батуми: дегустация морепродуктов, вин и мастер-класс по хачапури в одном туре
Начало: Около парка 6 мая
«Батуми — один из самых душевных городов Грузии, где можно насладиться вкуснейшими блюдами местной кухни»
3 июл в 12:00
4 июл в 12:00
от €180 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ю
Кухня деревни Чаисубани (из Батуми)
В Грузию мы ехали именно за таким опытом: не туристическая постановка, а настоящий домашний обед с семьёй, которая живёт этим.
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Кулинарный класс в деревне — это любовь с первой ложки теста!

Вместе с ними мы лепили аджарские хачапури, хинкали и сациви — никакой спешки, всё с душой, секретами и грузинским юмором. Но самое главное началось после: долгое застолье, где мы наконец почувствовали себя не гостями, а родственниками. Домашнее вино, долма, мягкая чача и сладости прямо из их сада — это то, что не найти ни в одном ресторане Грузии

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М
Кулинарный мастер-класс «Вкус Аджарии»
Безумно красивая, яркая, вкусная и душевная экскурсия! Спасибо большое Игорю и его команде 💕 однозначно рекомендую!
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А
Гастротур и мастер-класс по традиционным грузинским блюдам
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Н
В гости к Давиду на грузинский мастер-класс
Колоссальное впечатление! Это не тур, а погружение в подлинную Грузию, которую ищет каждый искушенный путешественник. Дэвид – не просто гид,
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а вдохновенный рассказчик и душевный хозяин. Его мастер-класс – это та самая аутентичность: мы в его доме, с семьей, лепили хачапури и хинкали, а затем пировали с собственным вином и чачей под душевные тосты. А его сад! Мандарины и хурма, сорванные с ветки, – это гастрономическое откровение. Вся поездка – от сбора каштанов до созерцания заката – была пронизана теплотой, радушием и подлинным весельем. Высочайший уровень гостеприимства и незабываемые эмоции. Браво

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M
Гастротур и мастер-класс по традиционным грузинским блюдам
Мастер-класс очень понравился. Заира очень подробно и интересно рассказывает. Хочется приехать ещё раз
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S
В гости к Давиду на грузинский мастер-класс
Мы провели прекрасные несколько часов со семьёй Давида. Нас забрали из дому, довезли до их дому в деревне, нас там
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встретили, жена Давида всё пошагово и наглядно показала (то есть хачапури и хинкали: тесто, сыр, фарш были уже подготовлены), а потом мы пробовали уже и сами. Дальше - застолье с домашним вином, чачей и много тостами. А ещё попробовали их фигу, которая в саду растёт - очень вкусная, кстати. Огромное спасибо!

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Марина
Батуми: кулинарный мастер-класс
Это было отличное путешествие! Заур отвёз нас в дом Давида в горном посёлке, где на встретили добродушные хозяева. К нашему
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приезду уже был накрыт стол с разными домашними вкусностями. Осталось только приготовить хачапури и хинкали, что мы и сделали под руководством хозяйки. Пока наши блюда готовились, мы приступили к обеду за домашним столом с домашним вином и вкуснейшим домашним компотом. Обстановка реально как дома. Мы чувствовали себя давними друзьями этого дома.
Спасибо огромное за дружбу! Да будет Мир во всем Мире!

Это было отличное путешествие! Заур отвёз нас в дом Давида в горном посёлке, где на встретили
Это было отличное путешествие! Заур отвёз нас в дом Давида в горном посёлке, где на встретили
Это было отличное путешествие! Заур отвёз нас в дом Давида в горном посёлке, где на встретили
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А
В гости к Давиду на грузинский мастер-класс
Очень хорошо приняли. Провели мастер-класс, ответили на все вопросы. За столом была замечательная еда и прекрасная беседа. Хозяин лично забрал и отвёз нас. Было ощущение будто в гостях у хороших знакомых. Максимально рекомендую.
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С
В гости к Давиду на грузинский мастер-класс
Спасибо большое за мастер-класс! Очень понравился процесс лепки хинкали, получились в итоге вкусные! Хозяева дома гостеприимнейшие люди, благодарю их от
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всей души!

П. С. Было бы здорово разнообразить арсенал приготовляемых блюд, так как сам процесс готовки проходит довольно быстро.

Обязательно берите эту экскурсию:
Само место очень красивое, где проходит мероприятие;
Интересный процесс готовки;
Душевное застолье;

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С
В гости к Давиду на грузинский мастер-класс
Спасибо большое за мастер-класс! Очень понравился процесс лепки хинкали, получились в итоге вкусные! Хозяева дома гостеприимнейшие люди, благодарю их от
читать дальшеуменьшить

всей души!

П. С. Было бы здорово разнообразить арсенал приготовляемых блюд, так как сам процесс готовки проходит довольно быстро.

Обязательно берите эту экскурсию:
Само место очень красивое, где проходит мероприятие;
Интересный процесс готовки;
Душевное застолье;

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Всего 97 отзывов в Батуми в категории "Кулинарные мастер-классы"

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Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Кулинарные мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9:
  1. Батуми: кулинарный мастер-класс;
  2. Кулинарный мастер-класс «Вкус Аджарии»;
  3. Батуми: Готовим хачапури по-аджарски - кулинарный мастер-класс;
  4. Гастротур и мастер-класс по традиционным грузинским блюдам;
  5. Готовим по-грузински - кулинарный мастер-класс среди виноградников.
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Горная Аджария;
  2. Мартвильский каньон;
  3. Площадь Пьяцца;
  4. Старый город;
  5. Канатная дорога «Арго»;
  6. Каньон Окаце;
  7. Набережная;
  8. Площадь Европы;
  9. Водопад и мост Махунцети;
  10. Водопад Андрея Первозванного.
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июле 2026
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