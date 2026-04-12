Мини-группа
до 12 чел.
Батуми: кулинарный мастер-класс
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства, научитесь готовить хачапури и хинкали в живописной деревне
Начало: У вашего отеля
«Вы научитесь делать аджарский хачапури «Лодочка» с молодым сыром, раскроете особенности теста для хинкали и другие секреты традиционной грузинской кухни»
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
3 июл в 14:00
€49 за человека
Индивидуальная
Кулинарный мастер-класс «Вкус Аджарии»
Погрузитесь в атмосферу аджарской кухни! Приготовьте хачапури и хинкали в деревенском доме под руководством опытного повара
Начало: Ваше место пребывания в Батуми
«В рамках кулинарного мастер-класса Вы побываете в деревенском доме и, под руководством профессионального повара, приготовите три вида хачапури (по-аджарски, по-имеретински, по-мегрельски) и аутентичный хинкали с рубленым мясом»
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
3 июл в 11:00
$90 за человека
Групповая
до 20 чел.
Батуми: Готовим хачапури по-аджарски - кулинарный мастер-класс
Начало: 24 ул. Георгия Брцкинвале, Батуми 6010, Грузия
«Традиции грузинской кухни Будь вы опытным кулинаром или полным новичком, этот урок станет отличной возможностью погрузиться в атмосферу грузинской кухни и овладеть секретами приготовления хачапури по-аджарски — блюда, ставшего символом Аджарии»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$58.37 за человека
Групповая
до 20 чел.
Гастротур и мастер-класс по традиционным грузинским блюдам
Начало: Махинджаури. ганциади улица 1 #5
«Вы погрузитесь в мир грузинской гастрономии, узнаете о кулинарных традициях, которые бережно сохраняются веками, услышите забавные и интересные истории о хинкали и научитесь отличать хачапури по-аджарски»
Расписание: Время (с 12:00 до 22:00) возможно согласовать после бронирования
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$55 за человека
Групповая
до 20 чел.
Готовим по-грузински - кулинарный мастер-класс среди виноградников
Погрузитесь в мир грузинской кухни, приготовьте хачапури и хинкали, наслаждаясь живописными виноградниками и гостеприимством местных жителей
Начало: Трансфер от места проживания
«Вы научитесь лепить сочные хинкали, готовить знаменитое хачапури по-аджарски и создавать аппетитный десерт»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$88 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Кухня деревни Чаисубани (из Батуми)
Начало: Чаисубани, Аджария
«Грузинское застолье* Борано, сациви, толма, пхалобио, хинкали, мчади, остри, мацони, лобио, пеламуши, синори, хачапури — многие из этих традиционных блюд будут на нашем столе»
Расписание: Ежедневно в 13.00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$40 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
В гости к Давиду на грузинский мастер-класс
Начало: Батуми
«Хинкали – это визитная карточка грузинской народной кухни»
Расписание: По запросу в 14:00
$50 за человека
Индивидуальная
до 16 чел.
Вкусная Аджария: мастер-класс по приготовлению хинкали
Погрузитесь в мир грузинской кулинарии с мастер-классом по хинкали в Батуми. Насладитесь вкусом и традициями в кругу новых друзей
Начало: Двор отеля Tsereteli palace, ул. Горгиладзе 33
«Мы едем в гости, где вам расскажут историю хинкали, поделятся секретами идеального теста, научат лепить хинкали и предоставят возможность закрепить знания на практике»
6 июл в 08:30
13 июл в 08:30
от €168 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Батуми: увидеть, попробовать, полюбить
Откройте для себя кулинарные секреты Батуми: дегустация морепродуктов, вин и мастер-класс по хачапури в одном туре
Начало: Около парка 6 мая
«Батуми — один из самых душевных городов Грузии, где можно насладиться вкуснейшими блюдами местной кухни»
3 июл в 12:00
4 июл в 12:00
от €180 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Ю
В Грузию мы ехали именно за таким опытом: не туристическая постановка, а настоящий домашний обед с семьёй, которая живёт этим.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Безумно красивая, яркая, вкусная и душевная экскурсия! Спасибо большое Игорю и его команде 💕 однозначно рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Колоссальное впечатление! Это не тур, а погружение в подлинную Грузию, которую ищет каждый искушенный путешественник. Дэвид – не просто гид,
Вам был полезен этот отзыв?
M
Мастер-класс очень понравился. Заира очень подробно и интересно рассказывает. Хочется приехать ещё раз
Вам был полезен этот отзыв?
S
Мы провели прекрасные несколько часов со семьёй Давида. Нас забрали из дому, довезли до их дому в деревне, нас там
Вам был полезен этот отзыв?
Это было отличное путешествие! Заур отвёз нас в дом Давида в горном посёлке, где на встретили добродушные хозяева. К нашему
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень хорошо приняли. Провели мастер-класс, ответили на все вопросы. За столом была замечательная еда и прекрасная беседа. Хозяин лично забрал и отвёз нас. Было ощущение будто в гостях у хороших знакомых. Максимально рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Спасибо большое за мастер-класс! Очень понравился процесс лепки хинкали, получились в итоге вкусные! Хозяева дома гостеприимнейшие люди, благодарю их от
Вам был полезен этот отзыв?
С
Спасибо большое за мастер-класс! Очень понравился процесс лепки хинкали, получились в итоге вкусные! Хозяева дома гостеприимнейшие люди, благодарю их от
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 97 отзывов в Батуми в категории "Кулинарные мастер-классы"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Кулинарные мастер-классы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9:
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июле 2026
Сейчас в Батуми в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 40 до 180. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Батуми на 2026 год по теме «Кулинарные мастер-классы», 97 ⭐ отзывов, цены от €40. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь