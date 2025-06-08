Побывать в горной деревушке, которая «лежит» среди облаков, пожарить отменный шашлык, угоститься бокалом ароматного вина, забыть о суете и трудностях повседневности.
Описание экскурсии
Гомис Мта — горная деревня, которая расположена на высоте 2 100 метров над уровнем моря. В селе отсутствуют блага цивилизации. Здесь нет электричества, туалет на улице, умывальник тоже на улице, водопровода и газа нет. Сотовая связь ловит в отдельных точках. По дороге нас ждут живописные ландшафты, реки, самобытные поселки. Вокруг только девственная природа, чистейший воздух, вершины гор и облака, до которых можно дотронуться рукой. Ваше сердце наполнится любовью, душа — спокойствием, а разум — светлыми мыслями. Вы отдохнете от суеты большого города, отвлечетесь от ежедневных забот и весело проведете время. Важно знать • после бронирования экскурсии с вами свяжется водитель, чтобы договориться о месте встречи;
поездку лучше планировать в ясную погоду, иначе вы ничего не увидите в горах из-за густого тумана;
• в путешествии пригодится удобная одежда и обувь. В стоимость экскурсии входит:
• трансфер в обе стороны, Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы • пикник рассчитывается в зависимости от размера группы(по желанию).
по субботам и воскресеньям в 9:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в обе стороны,
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам и воскресеньям в 9:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Спасибо большое нашему гиду Давиду за прекрасную экскурсию в Гомис Мта! Виды шикарные, море облаков, вкусный шашлык, прекрасное вино, чудесные тосты от Давида, сладкий арбуз, нежнейший сулугуни! Это самая лучшая экскурсия за все наше время пребывания в Грузии! Всем друзьям в Израиле буду рекомендовать ваш Спутник и гида Давида!
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Л
Восторг и услада! Прекрасно организованное путешествие, душевный гид Дивит, удобное транспортное средство, грузинское гостеприимство, прекраснейшие виды, снег, альпийские луга, и конечно же закат солнца! Захватите с собою плед, и наслаждайтесь! Я и моя семья очарованы! Рекомендую к обязательному посещению!
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К
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Д
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Х
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