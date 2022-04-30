Гомис Мта: прогулка над облаками

Побывать в горной деревушке, которая «лежит» среди облаков, пожарить отменный шашлык, угоститься бокалом ароматного

Индивидуальная
Побывать в горной деревушке, которая «лежит» среди облаков, пожарить отменный шашлык, угоститься бокалом ароматного вина, забыть о суете и трудностях повседневности.
Гомис Мта: прогулка над облаками
Гомис Мта: прогулка над облаками
Гомис Мта: прогулка над облаками
Гомис Мта: прогулка над облаками
Гомис Мта: прогулка над облаками
Гомис Мта: прогулка над облаками
Гомис Мта: прогулка над облаками
Гомис Мта: прогулка над облаками
Гомис Мта — горная деревня, которая расположена на высоте 2 100 метров над уровнем моря.
В селе отсутствуют блага цивилизации. Здесь нет электричества, туалет на улице, умывальник тоже на улице, водопровода и газа нет. Сотовая связь ловит в отдельных точках.
По дороге нас ждут живописные ландшафты, реки, самобытные поселки.
Мы устроим дружеский пикник в самом живописном месте, в окружении гор и облаков. Полакомимся сочным шашлычком и выпьем ароматного вина.
Вокруг только девственная природа, чистейший воздух, вершины гор и облака, до которых можно дотронуться рукой.
Ваше сердце наполнится любовью, душа — спокойствием, а разум — светлыми мыслями.
Вы отдохнете от суеты большого города, отвлечетесь от ежедневных забот и весело проведете время.

Важно знать

  • после бронирования экскурсии с вами свяжется водитель, чтобы договориться о месте встречи;
  • поездку лучше планировать в ясную погоду, иначе вы ничего не увидите в горах из-за густого тумана;
  • в путешествии пригодится удобная одежда и обувь.

В стоимость экскурсии входит:

  • трансфер в обе стороны,
  • пикник.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны
  • Пикник
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Батуми
Когда и сколько длится
Когда: по субботам и воскресеньям в 9:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Спасибо, что выбрали нас!
  • В ближайшее время с вами свяжется водитель, чтобы договориться о месте встречи.
  • Поездку лучше планировать в ясную погоду, иначе вы ничего не увидите в горах из-за густого тумана.
  • В путешествии пригодится удобная одежда и обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по субботам и воскресеньям в 9:00

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