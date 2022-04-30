по субботам и воскресеньям в 9:00

Гомис Мта — горная деревня, которая расположена на высоте 2 100 метров над уровнем моря.
В селе отсутствуют блага цивилизации. Здесь нет электричества, туалет на улице, умывальник тоже на улице, водопровода и газа нет. Сотовая связь ловит в отдельных точках.
По дороге нас ждут живописные ландшафты, реки, самобытные поселки.
Мы устроим дружеский пикник в самом живописном месте, в окружении гор и облаков. Полакомимся сочным шашлычком и выпьем ароматного вина.
Вокруг только девственная природа, чистейший воздух, вершины гор и облака, до которых можно дотронуться рукой.
Ваше сердце наполнится любовью, душа — спокойствием, а разум — светлыми мыслями.
Вы отдохнете от суеты большого города, отвлечетесь от ежедневных забот и весело проведете время.
Важно знать
- после бронирования экскурсии с вами свяжется водитель, чтобы договориться о месте встречи;
- поездку лучше планировать в ясную погоду, иначе вы ничего не увидите в горах из-за густого тумана;
- в путешествии пригодится удобная одежда и обувь.
В стоимость экскурсии входит:
- трансфер в обе стороны,
- пикник.
Туристы оплачивают самостоятельно: