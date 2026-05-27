Предлагаем вам провести день высоко в горах и увидеть одно из самых необычных природных явлений Грузии — море облаков в поселении Гомис Мта. Наши гиды-водители — местные аджарцы, по пути они расскажут истории края и познакомят с традициями региона. На вершине мы накроем стол и устроим пикник с горячими шашлыками, грузинским вином, душевным общением и встречей заката.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

12:00–12:30 — выезд из Батуми

Дорога в Гомис Мта займёт 3,5 часа и будет проходить через горные районы Аджарии и Гурии: по пути вы увидите зелёные холмы, горные деревни и красивые панорамы.

Остановки для фото

По мере подъёма пейзажи будут меняться — густые леса, альпийские луга и открывающиеся виды на горные хребты. Мы сделаем несколько остановок в самых красивых местах, чтобы вы могли насладиться видами и сделать фотографии.

Горный курорт «Гомис Мта»

Мы поднимемся на высоту около 2000 метров. Гомис Мта — одно из самых необычных мест в Грузии, известное морем облаков. Здесь часто можно увидеть, как облака остаются внизу, а вершины гор возвышаются над ними.

Пикник с вином и шашлыками

На вершине мы арендуем стол и устроим атмосферный пикник на природе: свежеприготовленный шашлык и грузинское вино. У вас будет свободное время, чтобы прогуляться по окрестностям и насладиться тишиной гор.

Закат над облаками

Главный момент путешествия — закат. В это время солнце опускается за горные хребты, а облака окрашиваются в золотые и розовые оттенки. Это одно из самых впечатляющих зрелищ в Гомис Мта!

Возвращение в Батуми

После заката мы отправимся обратно в Батуми. Дорога пройдёт по тем же живописным горным дорогам, и примерно в 22:00–22:30 мы вернёмся в город.

Во время поездки вы узнаете:

как появился и развивался горный курорт «Гомис Мта»

какие природные условия создают необычное явление — море облаков

как живут жители горных деревень регионов Аджария и Гурия, какие традиции сохранились здесь до сих пор

какие истории, легенды и интересные факты связаны с горными дорогами и поселениями региона

чем отличается горная кухня и как проходят традиционные грузинские пикники на природе

Организационные детали