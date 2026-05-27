На вершине облаков: путешествие из Батуми в Гомис Мта (всё включено)
Увидеть горы Грузии с самой красивой стороны, устроить пикник и встретить закат
Предлагаем вам провести день высоко в горах и увидеть одно из самых необычных природных явлений Грузии — море облаков в поселении Гомис Мта.
Наши гиды-водители — местные аджарцы, по пути они расскажут истории края и познакомят с традициями региона.
На вершине мы накроем стол и устроим пикник с горячими шашлыками, грузинским вином, душевным общением и встречей заката.
Описание экскурсии
12:00–12:30 — выезд из Батуми
Дорога в Гомис Мта займёт 3,5 часа и будет проходить через горные районы Аджарии и Гурии: по пути вы увидите зелёные холмы, горные деревни и красивые панорамы.
Остановки для фото
По мере подъёма пейзажи будут меняться — густые леса, альпийские луга и открывающиеся виды на горные хребты. Мы сделаем несколько остановок в самых красивых местах, чтобы вы могли насладиться видами и сделать фотографии.
Горный курорт «Гомис Мта»
Мы поднимемся на высоту около 2000 метров. Гомис Мта — одно из самых необычных мест в Грузии, известное морем облаков. Здесь часто можно увидеть, как облака остаются внизу, а вершины гор возвышаются над ними.
Пикник с вином и шашлыками
На вершине мы арендуем стол и устроим атмосферный пикник на природе: свежеприготовленный шашлык и грузинское вино. У вас будет свободное время, чтобы прогуляться по окрестностям и насладиться тишиной гор.
Закат над облаками
Главный момент путешествия — закат. В это время солнце опускается за горные хребты, а облака окрашиваются в золотые и розовые оттенки. Это одно из самых впечатляющих зрелищ в Гомис Мта!
Возвращение в Батуми
После заката мы отправимся обратно в Батуми. Дорога пройдёт по тем же живописным горным дорогам, и примерно в 22:00–22:30 мы вернёмся в город.
Во время поездки вы узнаете:
как появился и развивался горный курорт «Гомис Мта»
какие природные условия создают необычное явление — море облаков
как живут жители горных деревень регионов Аджария и Гурия, какие традиции сохранились здесь до сих пор
какие истории, легенды и интересные факты связаны с горными дорогами и поселениями региона
чем отличается горная кухня и как проходят традиционные грузинские пикники на природе
Организационные детали
В стоимость всё включено: трансфер на комфортабельных минивэнах с кондиционерами, шашлыки и вино, аренда стола для отдыха в горах
С вами будут гиды-водители из нашей команды — местные жители, хорошо знающие горные дороги и историю региона
в пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
€43
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Юстиции
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — Организатор в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 11 туристов
Гамарджоба, друзья!
Давайте знакомиться! Мы — межнациональная команда, которая более 5 лет живет и работает в прекрасной Грузии. Мы путешествовали по всему миру, жили и работали в разных странах и посетили читать дальшеуменьшить
самые удивительные места, о которых хотим рассказать вам!
И теперь мы хотим поделиться с вами нашими невероятными приключениями и предложить вам погрузиться в мир путешествий вместе с нами.
Мы запускаем авторские туры по Грузии, которые основаны на нашем личном опыте и впечатлениях 🙂
