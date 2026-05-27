Вы будете работать с глиной в грузинской деревне, где с холмов видно море, слышна перекличка петухов, а цитрусовый сад, который виден из окна нашей студии, похож на райские кущи. Созданный вашими руками предмет станет частью повседневной жизни и будет напоминать о медитативном процессе и времени, проведённом в Батуми.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Вы слепите что-то на выбор: кружку, боул, подсвечник или аромалампу. Мы лепим из белой глины, надписи или рисунки наносятся красками.

После мастер-класса вы оставите изделия на обжиг и покрытие глазурью. Ваш креатив будет готов через 3 недели. Забрать изделия вы сможете в Батуми или оформить доставку в свой город.

Организационные детали

До места проведения вы добираетесь самостоятельно — адрес указан в билете

С вами будет мастер из нашей команды

В стоимость входит:

сопровождение и помощь мастера

глина, краски и другие материалы

обжиг и покрытие лаком изделий

чай, кофе и угощения

доставка изделия до Батуми с возможностью самовывоза

Дополнительные расходы (по желанию)