Гончарный мастер-класс в приморской деревне

В студии с видом на сад недалеко от Батуми
Вы будете работать с глиной в грузинской деревне, где с холмов видно море, слышна перекличка петухов, а цитрусовый сад, который виден из окна нашей студии, похож на райские кущи.

Созданный вашими руками предмет станет частью повседневной жизни и будет напоминать о медитативном процессе и времени, проведённом в Батуми.
Описание мастер-класса

Вы слепите что-то на выбор: кружку, боул, подсвечник или аромалампу. Мы лепим из белой глины, надписи или рисунки наносятся красками.

После мастер-класса вы оставите изделия на обжиг и покрытие глазурью. Ваш креатив будет готов через 3 недели. Забрать изделия вы сможете в Батуми или оформить доставку в свой город.

Организационные детали

  • До места проведения вы добираетесь самостоятельно — адрес указан в билете
  • С вами будет мастер из нашей команды

В стоимость входит:

  • сопровождение и помощь мастера
  • глина, краски и другие материалы
  • обжиг и покрытие лаком изделий
  • чай, кофе и угощения
  • доставка изделия до Батуми с возможностью самовывоза

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Трансфер из Батуми или Кобулети туда/обратно — €30
  • Доставка изделия СДЭКом в ваш город

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В деревне недалеко от Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провели экскурсии для 5461 туриста
Я историк искусства, а не гид. Ориентируюсь на местных жителей и путешественников, которые уже прошли основные маршруты этого города. Все мои программы — это нечто среднее между лекцией и спектаклем
в декорациях города. Первый раз я была в Грузии в бессознательном возрасте, а в сознательном приехала в 2003 году, когда это ещё не было трендом, и с тех пор бываю здесь каждый год. Каждый раз думаю, что видела всё, но находится то, что удивляет и иногда трогает до слёз. А ещё при слове «Грузия» — Сакартвело — я всегда улыбаюсь. Постараюсь, чтобы у вас появилась такая же привычка. Я изучаю средневековое искусство и расскажу о том, каким оно было в Грузии. Когда-то занималась энологией — наукой о вине — и с удовольствием поделюсь своими находками. Заявок на экскурсии часто бывает больше, чем я могу провести сама, поэтому я собрала команду увлечённых гидов в Батуми и Тбилиси

от €80 за человека