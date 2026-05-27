Вы будете работать с глиной в грузинской деревне, где с холмов видно море, слышна перекличка петухов, а цитрусовый сад, который виден из окна нашей студии, похож на райские кущи.
Созданный вашими руками предмет станет частью повседневной жизни и будет напоминать о медитативном процессе и времени, проведённом в Батуми.
Созданный вашими руками предмет станет частью повседневной жизни и будет напоминать о медитативном процессе и времени, проведённом в Батуми.
Описание мастер-класса
Вы слепите что-то на выбор: кружку, боул, подсвечник или аромалампу. Мы лепим из белой глины, надписи или рисунки наносятся красками.
После мастер-класса вы оставите изделия на обжиг и покрытие глазурью. Ваш креатив будет готов через 3 недели. Забрать изделия вы сможете в Батуми или оформить доставку в свой город.
Организационные детали
- До места проведения вы добираетесь самостоятельно — адрес указан в билете
- С вами будет мастер из нашей команды
В стоимость входит:
- сопровождение и помощь мастера
- глина, краски и другие материалы
- обжиг и покрытие лаком изделий
- чай, кофе и угощения
- доставка изделия до Батуми с возможностью самовывоза
Дополнительные расходы (по желанию)
- Трансфер из Батуми или Кобулети туда/обратно — €30
- Доставка изделия СДЭКом в ваш город
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне недалеко от Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провели экскурсии для 5461 туриста
Я историк искусства, а не гид. Ориентируюсь на местных жителей и путешественников, которые уже прошли основные маршруты этого города. Все мои программы — это нечто среднее между лекцией и спектаклем
Входит в следующие категории Батуми
Похожие экскурсии на «Гончарный мастер-класс в приморской деревне»
Индивидуальная
Кухня деревни Чаисубани (из Батуми)
Посетите грузинскую семью и станьте частью их кулинарной традиции. Узнайте секреты приготовления блюд, которые готовят только для самых близких
Начало: В деревне Чаисубани
Завтра в 13:00
29 мая в 13:00
от €44 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Три грани Батуми: культура, история, духовность
Познакомьтесь с Батуми: старинные улочки, величественные храмы и уникальные музеи. Увлекательное путешествие по историческим и современным местам
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
€70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Батуми
Посетить главные места приморского города и узнать о них нескучные факты
Начало: На площади Европы
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
€50 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 9 чел.
Сап-прогулка вдоль Батуми
Погрузитесь в атмосферу Батуми с воды: рассвет, дельфины и история. Незабываемое приключение для всех возрастов
Начало: У аэропорта Батуми
30 мая в 08:00
6 июн в 07:00
€35 за человека
от €80 за человека