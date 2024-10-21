2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Батумскому ботаническому саду
Исследуйте уникальные растения и живописные уголки Батумского ботанического сада в компании опытного гида
Начало: На Зеленом мысе, у входа в Ботанический сад
«🌊 А еще Батумский ботанический сад — это великолепные виды на зеленые утесы над морем и воздух, который хочется увезти с собой»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€70 за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Крепость Петра и Ботанический сад
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
«Отправьтесь в захватывающее приключение "Ботанический сад - Крепость Петра"»
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 2 чел.
3 часа
Фотопрогулка
Ботанический сад Батуми: вокруг света за полдня
Насладиться великолепными видами и сделать фотографии на фоне уникальных пейзажей
Начало: У вашего отеля
«Свободное время для самостоятельных прогулок в саду или на пляже»
15 дек в 11:30
16 дек в 11:30
от €50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена21 октября 2024Экскурсия - прогулка по Ботаническому саду с гидом Галиной позволяет отдохнуть, увидеть и узнать много интересного. Отношение гида доброжелательное, внимательное.
- ССветлана28 сентября 2024Все прошло замечательно. Время пролетело быстро. На любой вопрос- быстрый и развернутый ответ. Уже порекомендовали Галину своим знакомым и друзьям. Надеемся, что ещё встретимся на другой экскурсии
- ИИрина18 сентября 2024Рекомендую. Если вы большой компанией плюс напитки, то вам везде будет хорошо, великолепные виды и общение сделают вам день и
- ААндрей23 июня 2024Хорошая спокойная экскурсия. Мы выбирали экскурсию, подходящую для пожилых родителей, и не ошиблись. Было приятно спокойно гулять по роскошному Ботаническому
- ННаталья2 июня 2024Ботанический сад – это просто рай на земле! Каждый раз, когда приезжаем в Батуми, туда отправляемся. В этот раз мы
- ДДмитрий2 июня 2024Отличный получился день в Грузии, замечательная экскурсия, хороший гид, приятный водитель. Ботанический сад настолько красивый и огромный, а замок Петра – впечатляет своей историей и великолепными видами. Ни разу не пожалел, что решил посетить эти места.
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Цветы и сады»
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