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без гида. Если же ваша компания немногочисленна или же хочется послушать интересное, то берите экскурсию. В Батуми почти все гиды на сегодня самоучки, максимум прошли курсы после того как отработали всю жизнь в мелком торговом бизнесе, либо в органах. Такие не интересно рассказывают, привносят слишком много личного. Галина же как глоток свежего воздуха. Ее легко и познавательно слушать, как хорошего преподавателя в институте. При этом можно свернуть с темы экскурсии и окажется что Галина образованный и разносторонний человек с которым приятно беседовать вообще, не только на тему ботаники.