Цветы и сады – экскурсии в Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «Цветы и сады» в Батуми, цены от €50. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Необычная экскурсия по Батумскому ботаническому саду
Пешая
19 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Батумскому ботаническому саду
Исследуйте уникальные растения и живописные уголки Батумского ботанического сада в компании опытного гида
Начало: На Зеленом мысе, у входа в Ботанический сад
«🌊 А еще Батумский ботанический сад — это великолепные виды на зеленые утесы над морем и воздух, который хочется увезти с собой»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
70 за всё до 5 чел.
Крепость Петра и Ботанический сад
Пешая
На автобусе
6 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Крепость Петра и Ботанический сад
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
«Отправьтесь в захватывающее приключение "Ботанический сад - Крепость Петра"»
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 2 чел.
Ботанический сад Батуми: вокруг света за полдня
Пешая
3 часа
Фотопрогулка
Ботанический сад Батуми: вокруг света за полдня
Насладиться великолепными видами и сделать фотографии на фоне уникальных пейзажей
Начало: У вашего отеля
«Свободное время для самостоятельных прогулок в саду или на пляже»
15 дек в 11:30
16 дек в 11:30
от 50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    21 октября 2024
    Необычная экскурсия по Батумскому ботаническому саду
    Экскурсия - прогулка по Ботаническому саду с гидом Галиной позволяет отдохнуть, увидеть и узнать много интересного. Отношение гида доброжелательное, внимательное.
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    Экскурсия с гидом позволяет узнать главные особенности сада, увидеть главные достопримечательности, что важно для первого посещения. Экскурсия подойдет всем неравнодушным к окружающей природе.

  • С
    Светлана
    28 сентября 2024
    Необычная экскурсия по Батумскому ботаническому саду
    Все прошло замечательно. Время пролетело быстро. На любой вопрос- быстрый и развернутый ответ. Уже порекомендовали Галину своим знакомым и друзьям. Надеемся, что ещё встретимся на другой экскурсии
  • И
    Ирина
    18 сентября 2024
    Необычная экскурсия по Батумскому ботаническому саду
    Рекомендую. Если вы большой компанией плюс напитки, то вам везде будет хорошо, великолепные виды и общение сделают вам день и
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    без гида. Если же ваша компания немногочисленна или же хочется послушать интересное, то берите экскурсию. В Батуми почти все гиды на сегодня самоучки, максимум прошли курсы после того как отработали всю жизнь в мелком торговом бизнесе, либо в органах. Такие не интересно рассказывают, привносят слишком много личного. Галина же как глоток свежего воздуха. Ее легко и познавательно слушать, как хорошего преподавателя в институте. При этом можно свернуть с темы экскурсии и окажется что Галина образованный и разносторонний человек с которым приятно беседовать вообще, не только на тему ботаники.

  • А
    Андрей
    23 июня 2024
    Крепость Петра и Ботанический сад
    Хорошая спокойная экскурсия. Мы выбирали экскурсию, подходящую для пожилых родителей, и не ошиблись. Было приятно спокойно гулять по роскошному Ботаническому
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    саду, а потом оказаться в крепости Петра с многовековой историей и чудесным видом на море. Гид рассказывал интересно и с любовью к этой стране, так что мы тоже прониклись теплыми чувствами к Грузии уже за первые два дня нашего путешествия.

  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Крепость Петра и Ботанический сад
    Ботанический сад – это просто рай на земле! Каждый раз, когда приезжаем в Батуми, туда отправляемся. В этот раз мы
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    захотели увидеть и замок Петра, поэтому решили соединить всё в одном туре. Было комфортно, интересно, гид рассказал много подробностей, которые нам не были известны, было действительно интересно, спасибо!

  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Крепость Петра и Ботанический сад
    Отличный получился день в Грузии, замечательная экскурсия, хороший гид, приятный водитель. Ботанический сад настолько красивый и огромный, а замок Петра – впечатляет своей историей и великолепными видами. Ни разу не пожалел, что решил посетить эти места.

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Цветы и сады»

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  5. Старый город
  6. Парк Мачахела
  7. Набережная
  8. Пещера Прометея
  9. Водопад и мост Махунцети
  10. Бульвар
Сколько стоит экскурсия по Батуми в декабре 2024
Сейчас в Батуми в категории "Цветы и сады" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 150. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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