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Горная Аджария: самый удивительный уголок Европы

Заур М.
Заур М. – Гид из Батуми
Горная Аджария – это уникальное по своей красоте место, где величие гор ⛰️ сочетается с архитектурным наследием древности.

Этот дивный уголок Черноморского побережья Закавказья был воспет Гомером, авторами Античности и путешественниками Средневековья.

Во время экскурсии 🧭 по Батумскому побережью вы увидите старинные крепости и мосты, полюбуетесь горными водопадами, а также познакомитесь с многовековой культурой виноделия.
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Горная Аджария: самый удивительный уголок Европы

Что вы увидите

  • Памятник апостолу Андрею Первозванному
  • Крепость Гонио
  • Мост царицы Тамар
  • Церковь Зваре
Аджария, Батумское побережье Черного моря 🌊. Эти места были окутаны мифами и сказаниями, воспеты легендарным Гомером. О них писали античные и средневековые авторы, европейские путешественники и наши соотечественники. Здесь, в полной гармонии переплелись величие Альп, утонченная красота Ривьеры и архитектурные памятники древней и средневековой истории 📖 этого удивительного края. Во все времена эти места влекли к себе притягательной силой, и однажды вкусив невозможно было забыть этот райский уголок Черноморского побережья Кавказа.
Во время путешествия в горную Аджарию вы сможете увидеть не только архитектурные памятники, но и узнать их историю в совокупности с историческим описанием края. Вопросы, которые ставили перед собой пионеры-исследователи этих мест, будут озвучены в ходе экскурсии: “Когда с высоты гор ⛰️ смотришь в загадочную даль, сливающегося с далекими небесами морем, или бродишь среди покинутых развалин, невольно возникает вопрос, кто жил здесь прежде? Кто строил эти башни, кто защищался в этих крепостях, молился в храмах? Чьи ладьи бороздили безбрежную даль этого дивного моря, приставая к этим не всегда гостеприимным берегам? Кто с тревогой и надеждой следил отсюда за белыми крыльями парусов, кто любовался разнообразием и пышной красотой этих закатов? Кто радовался и страдал под этим небом? Так хочется поднять завесу далекого прошлого, унестись мысленно в глубь веков, представив в воображении картины былой жизни этой чудной страны…”
На эти вопросы – вы получите ответы.
В начале экскурсии 🧭 обзорный рассказ об истории происхождения г. Батуми со дня первого письменного упоминания о нем в работе Аристотеля в IV в. до н. э.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • обед
  • вход а крепость
Начало
🚩 Батуми, возле входа в гостиницу "Интурист" по ул. Ниношвили
Место завершения
🏁 Батуми. по требованию места проживания

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Заур М.
Заур М.
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Заур М. проводит ещё 1 экскурсию

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