Аджария, Батумское побережье Черного моря 🌊. Эти места были окутаны мифами и сказаниями, воспеты легендарным Гомером. О них писали античные и средневековые авторы, европейские путешественники и наши соотечественники. Здесь, в полной гармонии переплелись величие Альп, утонченная красота Ривьеры и архитектурные памятники древней и средневековой истории 📖 этого удивительного края. Во все времена эти места влекли к себе притягательной силой, и однажды вкусив невозможно было забыть этот райский уголок Черноморского побережья Кавказа.

Во время путешествия в горную Аджарию вы сможете увидеть не только архитектурные памятники, но и узнать их историю в совокупности с историческим описанием края. Вопросы, которые ставили перед собой пионеры-исследователи этих мест, будут озвучены в ходе экскурсии: “Когда с высоты гор ⛰️ смотришь в загадочную даль, сливающегося с далекими небесами морем, или бродишь среди покинутых развалин, невольно возникает вопрос, кто жил здесь прежде? Кто строил эти башни, кто защищался в этих крепостях, молился в храмах? Чьи ладьи бороздили безбрежную даль этого дивного моря, приставая к этим не всегда гостеприимным берегам? Кто с тревогой и надеждой следил отсюда за белыми крыльями парусов, кто любовался разнообразием и пышной красотой этих закатов? Кто радовался и страдал под этим небом? Так хочется поднять завесу далекого прошлого, унестись мысленно в глубь веков, представив в воображении картины былой жизни этой чудной страны…”

На эти вопросы – вы получите ответы.

В начале экскурсии 🧭 обзорный рассказ об истории происхождения г. Батуми со дня первого письменного упоминания о нем в работе Аристотеля в IV в. до н. э.