Отправляйтесь в горную Аджарию — туда, где четыре водопада срываются с отвесных скал, древний мост царицы Тамары хранит вековые тайны, а с крепости Гвара открываются виды, от которых захватывает дух.
Вы увидите слияние двух рек, загадаете желание у водопада Любви и надышитесь чистейшим горным воздухом.
А кульминацией дня станет настоящее грузинское застолье с домашним вином, ароматными блюдами и душевными тостами.
Описание экскурсииГрузия в миниатюре: горная Аджария за один день Это однодневное путешествие по самым живописным уголкам региона с атмосферой настоящей Грузии. Вы увидите слияние рек Чорох и Аджарисцхали, прогуляетесь по арочному мосту Царицы Тамары, полюбуетесь четырьмя водопадами: Махунцети, Мирвети и Мачахела, а также подниметесь к древней крепости Гвара с панорамной площадкой. По пути заедем к водопаду Любви — месту, где природа кажется особенно доброй. Кульминация маршрута — традиционное застолье в грузинском доме. Шум водопадов, древние мосты, горный воздух и звон бокалов за грузинским столом — этот день впитает в себя всё, за что мы любим Аджарию. Вы вернётесь не просто с фотографиями, а с чувством, что прикоснулись к чему-то настоящему. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Слияние рек Чорох и Аджарисцхали
- Арочный мост Царицы Тамары
- Водопады Махунцети, Мирвети и Мачахела
- Древняя крепость Гвара со смотровой площадкой
- Водопад Любви
- Грузинский дом
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Wi-fi
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Грузинкское застолье - 50 лари/ чел (взрослый), 25 лари - детский, дети до 6 лет - бесплатно
Место начала и завершения?
Дом Юстиции
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Выезд в 10:00, возвращение - около 17:00-18:00
- С вами на протяжении всей экскурсии гид - водитель Нодар, коренной житель Аджарии, знающий все дороги, как свои пть пальцев
- Стоимость: 110 GEL/ чел Минимальная группа - 4 человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Батуми
