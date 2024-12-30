Устройте себе день полного релакса: путешествие на лодке по живописному каньону Мартвили, прогулка в пещере Прометея, погружение в целебные термальные источники, парк Музыкантов и пляж с магнитным песком в Уреки. Это уникальная возможность отдохнуть и насладиться природой вдали от суеты!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Групповая экскурсия на каньон Мартвили
Приглашаем вас на увлекательную групповую экскурсию, которая подарит вам незабываемые впечатления и поможет расслабиться. Этот день будет наполнен красотой природы и возможностью оздоровиться.
Что вас ждет?
- Фантастические пейзажи каньона Мартвили.
- Путешествие на лодке по живописному ущелью.
- Прогулка по удивительной пещере Прометея.
- Купание в целебных термальных источниках.
- Посещение чудесного парка музыкантов.
- Пляж с магнитным песком, где вы сможете искупаться.
День релакса и восстановления
Эта экскурсия — отличный способ не только отдохнуть душой, но и укрепить здоровье. Природа, свежий воздух и активный отдых помогут вам зарядиться энергией и позитивом.
Не упустите возможность провести время в компании единомышленников и насладиться всеми прелестями этого удивительного места!
Время начала экскурсии согласовывается заранее.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Мартвили
- Пещера Прометея
- Термальные источники
- Музыкальный парк и пляж Уреки
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала экскурсии согласовывается заранее.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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