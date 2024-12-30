Устройте себе день полного релакса: путешествие на лодке по живописному каньону Мартвили, прогулка в пещере Прометея, погружение в целебные термальные источники, парк Музыкантов и пляж с магнитным песком в Уреки. Это уникальная возможность отдохнуть и насладиться природой вдали от суеты!

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Описание экскурсии

Групповая экскурсия на каньон Мартвили

Приглашаем вас на увлекательную групповую экскурсию, которая подарит вам незабываемые впечатления и поможет расслабиться. Этот день будет наполнен красотой природы и возможностью оздоровиться.

Что вас ждет?

Фантастические пейзажи каньона Мартвили.

Путешествие на лодке по живописному ущелью.

Прогулка по удивительной пещере Прометея.

Купание в целебных термальных источниках.

Посещение чудесного парка музыкантов.

Пляж с магнитным песком, где вы сможете искупаться.

День релакса и восстановления

Эта экскурсия — отличный способ не только отдохнуть душой, но и укрепить здоровье. Природа, свежий воздух и активный отдых помогут вам зарядиться энергией и позитивом.

Не упустите возможность провести время в компании единомышленников и насладиться всеми прелестями этого удивительного места!