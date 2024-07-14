10 часов
Групповая
до 18 чел.
Пещеры и храмы Кутаиси (групповой тур)
Начало: Арго канатная дорога 112 Gogebashvili St, Batumi
Расписание: перед заказом пожалуйста уточняйте информацию по расписанию экскурсии у гида
$55 за человека
8 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Из Батуми - в Мартвильский каньон и пещеру Прометея
Начало: Батуми. Отель проживания
20 окт в 08:00
27 окт в 08:00
$105 за человека
12 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Каньон Мартвили и Пещера Прометея
Начало: Батуми
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана14 июля 2024Хочу выразить огромную благодарность Кате за эту экскурсию. Всё прошло просто шикарно. Получила не только порцию новой, полезной информации, но
- ККостя1 июля 2024Прекрасная организация и интересный маршрут. Пещера Прометея впечатлила масштабами и красотой, Сатаплия – своими уникальными находками. Радовался там как ребенок)) День получился прекрасный, всем спасибо.
- ААлександр25 июня 2024Экскурсия была замечательной. Пещера Прометея и Сатаплия – это must-see в Грузии. Все было организовано на высшем уровне, гид был очень интеллектуально образованным, знающим историю города. Обедали в грузинском кафе с лучшими хачапури, которые я пробовал!))
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Пещера Прометея (Кумистави)»
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