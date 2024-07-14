Пещера Прометея (Кумистави) – экскурсии в Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «Пещера Прометея (Кумистави)» в Батуми, цены от $55. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Пещеры и храмы Кутаиси (групповой тур)
Пешая
На машине
6 отзывов
10 часов
Групповая
до 18 чел.
Пещеры и храмы Кутаиси (групповой тур)
Начало: Арго канатная дорога 112 Gogebashvili St, Batumi
Расписание: перед заказом пожалуйста уточняйте информацию по расписанию экскурсии у гида
$55 за человека
Из Батуми - в Мартвильский каньон и пещеру Прометея
1 отзыв
8 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Из Батуми - в Мартвильский каньон и пещеру Прометея
Начало: Батуми. Отель проживания
20 окт в 08:00
27 окт в 08:00
$105 за человека
Каньон Мартвили и Пещера Прометея
На автобусе
12 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Каньон Мартвили и Пещера Прометея
Начало: Батуми
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диана
    14 июля 2024
    Пещеры и храмы Кутаиси (групповой тур)
    Хочу выразить огромную благодарность Кате за эту экскурсию. Всё прошло просто шикарно. Получила не только порцию новой, полезной информации, но
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    и заряд положительных эмоций. Пещера Прометея очень впечатлила. Очень понравился обед в ресторане с Грузинской кухней. Благодаря гиду, экскурсия прошла очень весело, увлекательно и насыщенно. Все расставались добрыми друзьями! Рекомендую!

  • К
    Костя
    1 июля 2024
    Пещеры и храмы Кутаиси (групповой тур)
    Прекрасная организация и интересный маршрут. Пещера Прометея впечатлила масштабами и красотой, Сатаплия – своими уникальными находками. Радовался там как ребенок)) День получился прекрасный, всем спасибо.
  • А
    Александр
    25 июня 2024
    Пещеры и храмы Кутаиси (групповой тур)
    Экскурсия была замечательной. Пещера Прометея и Сатаплия – это must-see в Грузии. Все было организовано на высшем уровне, гид был очень интеллектуально образованным, знающим историю города. Обедали в грузинском кафе с лучшими хачапури, которые я пробовал!))

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Пещера Прометея (Кумистави)»

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  2. Самое главное
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  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Старый город
  7. Набережная
  8. Пещера Прометея
  9. Водопад и мост Махунцети
  10. Мартвильский каньон
Сколько стоит экскурсия по Батуми в октябре 2024
Сейчас в Батуми в категории "Пещера Прометея (Кумистави)" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 105. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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