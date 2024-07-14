Хочу выразить огромную благодарность Кате за эту экскурсию. Всё прошло просто шикарно. Получила не только порцию новой, полезной информации, но

и заряд положительных эмоций. Пещера Прометея очень впечатлила. Очень понравился обед в ресторане с Грузинской кухней. Благодаря гиду, экскурсия прошла очень весело, увлекательно и насыщенно. Все расставались добрыми друзьями! Рекомендую!

Прекрасная организация и интересный маршрут. Пещера Прометея впечатлила масштабами и красотой, Сатаплия – своими уникальными находками. Радовался там как ребенок)) День получился прекрасный, всем спасибо.

А Александр

Экскурсия была замечательной. Пещера Прометея и Сатаплия – это must-see в Грузии. Все было организовано на высшем уровне, гид был очень интеллектуально образованным, знающим историю города. Обедали в грузинском кафе с лучшими хачапури, которые я пробовал!))