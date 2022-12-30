«Это лучшая поэма любви, какая когда-либо была создана в Европе, радуга любви, огневой мост, связующий небо и землю»

(с) Константин Бальмонт

Зло сразив, добро пребудет в этом мире беспредельно.

(с) Шота Руставели

«Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели одно из самых удивительных и загадочных творений, созданных человеческим гением. Об авторе мы знаем только то, что он современник царицы Тамары, пожалуй, самой известной правительницы Грузии. Мало кто знает наизусть все полторы тысячи строф поэмы, но многие из них пошли в народ, превратившись в пословицы и поговорки, а имена героев поэмы - Тинатин, Автандил, Тариэл - носят представители не одного поколения грузин. Шота Руставели иногда называют "первым грузинским тамадой" и строки поэмы, действительно, могут быть и добрым напутствием, и словом утешения, признанием и обетом, они одинаково близки и умудренному знаниями, и молодому человеку, только еще пытающемуся понять, в чем смысл жизни.

Появление этого произведения для мировой культуры было похоже на грандиозное археологическое открытие. Каждый народ, создает свою песню и рождает в лоне своем мирового поэта. Таким был избранник Грузии, Шота Руставели, давший в XII веке своей родине знамя и зов — «Вепхисткаосани» — «носящий барсову шкуру».

В течение веков произведение Руставели, написанное на неведомом миру, еще никем не изученном языке, жило лишь в родной стране поэта, к югу от Кавказских гор, в ущельях Чорохи, Риони, Куры и Алазани. На этой прогулке я расскажу о запутанной судьбе подлинника поэмы, самых известных переводах, мы поговорим об извилистых поворотах сюжета, тайных смыслах и удивительной гуманистической силе его содержания, о том как поэма стала "Грузинской Библией" и повлияла на национальное самосознание у себя на Родине и какие уроки из нее могут извлечь представители других народов.

У этой экскурсии нет "жесткой" привязки к городским улицам, поэтому вы можете выбрать: променад по Батумскому бульвару, прогулка по улицам и уютным дворикам Старого города, прогулка по холмам над Батуми с панорамными видами на море и город, теплые посиделки в одном или двух городских кафе (рекомендуется в случае жаркой или дождливой погоды) или уточнить у меня при заказе экскурсии, какой вариант лучше подойдет для вашей ситуации.